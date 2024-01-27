Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Индивидуальный трансфер в Железноводске

Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку

В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Ближайшие даты:
27
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Описание

Что вас ожидает

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Железноводске — или наоборот, заберет вас из Железноводска и доставит в аэропорт. Кроме того, вас ждет экскурсия по атмосферному городку, расположенному у самого подножия горы Железной.

  • Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
  • Продегустируете минеральную воду в бюветах
  • Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
  • Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7 limited. Есть детские кресла.
  • Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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