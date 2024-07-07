3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
30 сен в 07:00
6 окт в 07:00
8 200₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
30 сен в 05:00
1 окт в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
30 сен в 06:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелля7 июля 2024Соответствует ожиданиям
- ННаталья19 января 2024Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в сентябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 8 200 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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