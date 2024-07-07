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Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий. Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!