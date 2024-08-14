Белград — необычный город. Здесь неугомонное веселье сплетается с трагедией балканских войн. Вы пройдёте по всем районам города и увидите, какой Белград разнообразный.
Правительственные здания, старинные башни, красивые храмы и даже остров в центре города — всё это есть в сербской столице.
Правительственные здания, старинные башни, красивые храмы и даже остров в центре города — всё это есть в сербской столице.
Описание экскурсииБелград — город, который помнит всё Белград — один из древних городов в Европе, он появился еще до нашей эры. За долгую жизнь город пережил многое. Его бомбили более 40 раз, но история до сих пор жива на улочках города. Несмотря на кровопролитные войны, местные жители открыты и веселы. Вы увидите красоты города и поймёте, чем живут простые люди. Прогулка по центру Наше путешествие по Белграду начнется в центре города. Именно отсюда начинаются все туристические маршруты. Здесь смешалась история — на улочках города можно встретить современные здания и старинную крепость. Вы увидите здание парламента, древнюю крепость, Русскую церковь, улицу князя Михаила, дворец княгини Любицы. Назад в прошлое — район Земун Еще несколько десятков лет назад Земун был отдельным городом, сейчас это окраина Белграда. Сюда туристы приезжают так же часто, как и в центр города. Главная достопримечательность района — Храм святого Саввы Сербского. Это самый большой христианский храм на Балканах. Вас также ждёт башня Гардош, церковь Николая Чудотворца, старинные здания и прогулка по набережной Дуная, обед с национальными блюдами. Развлекательный Ада-Циганлия В Белграде есть остров на реке — Ада-Циганлия. Местные жители считают, что это самое красивое место в городе. Здесь есть все для отдыха: кафе и рестораны, спортивные площадки для игр и трассы для велосипедов. Дополнительно (по желанию) Если вы хотите узнать и увидеть больше, то экскурсию можно расширить. За дополнительные 30-70 евро вы посетите интересные места Белграда, которые не вошли в основную программу:
- район Авала, где расположен Мавзолей неизвестного героя и телебашня высотой 205 метров (каждый желающий может поднять на вершину телебашни и осмотреть окрестности);
- культура Винча понравится любителям археологии;
- в музее Николы Теслы можно узнать много нового о великом физике и его изобретениях.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русская церковь
- Здание парламента
- Площадь Республики
- Собор Святого Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы
- «Башня Тысячелетия» на холме Градош
- Храм Святого Саввы сербского
- Ада-Циганлия
- Дополнительно (по желанию)
- Гора Авала
- Мавзолей неизвестного героя
- Культурa Винча
- Музей Николы Теслы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Посещение дополнительных достопримечательностей: горы Авала, культуры Винчи и Музея Николы Теслы
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Снежана очень хороший гид, которая знает и любит свою работу. отлично проводит тур и ответит на любой ваш вопрос-оставила очень хорошее впечатление. Автомобиль -очень комфортный шикарный минивэн МЕРСЕДЕС -водитель Александр -супер!! Спасибо большое.
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Интересная экскурсия.
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