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Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.

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1 отзыв
Снежана Л.
Снежана Л. – Гид из Белграда
Здраво и добро пожаловать в сербскую столицу.

Белград — необычный город 🏙️.

Здесь сплетается неугомонное веселье и трагедия балканских войн.

За день вы можете прогуляться 👣 в парке 🌳, прочувствовать горечь страданий сербов, а вечером оказаться на традиционном застолье.

Со мной вы пройдете по всем районам города и увидите, какой Белград разнообразный.

Правительственные здания, старинные башни, красивые 🤩 храмы и даже остров 🏝️ в центре города — все это есть в сербской столице.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-17 человек

  • €115 за экскурсию

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Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.

Что вы увидите

  • Русская церковь
  • Здание парламента
  • площадь Республики
  • собор Святого Михаила
  • дом Патриархии
  • дворец княгини Любицы
  • "Башня Тысячелетия" на холме Градош
  • Храм Святого Саввы сербского
  • Ада-Циганлия
  • Гора Авала расположена
  • Мавзолей неизвестного героя
  • Культурa Винча
  • Mузей Николы Теслa.
Район Центр - Пешеходная экскурсия ⛳ по центральной части Белграда: Русская церковь ⛪, Здание парламента, мэрия, резиденция президента, улица князя Михаила, площадь Республики, крепость, собор Святого Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы, кафе "?".
Район Земун (город в городе): "Башня Тысячелетия" на холме Градош, построенная в 19 веке, прогулка 👣 по набережной Дуная и узкой улице из 19 века с одноэтажными домиками (рестораны).
Район Храм: Храм Святого Саввы сербского, крупнейший православный храм на Балканах. Собор построен в том месте, где были в 16 веке сожжены турками мощи Святого Саввы.
Район Ада: Ада-Циганлия – одно из самых красивых 🤩 городских островов мира. На острове 🏝️ процветает развлекательный и спортивный дух в несколько клубов, ресторанах на плову и кафе. Это массовое место отдыха местных жителей в летнюю пору. Ада Циганлия расположилось всего 4 км от центра города.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнение к первичной экскурсии 🧭 может быть (на основную цену надо добавить для группы 30-70 евро)
Район Авала: Гора Авала расположена в 15 км от Белграда. Посещение Мавзолея неизвестного героя, памятника советским ветеранам, и телебашни высотой около 205 метров (с возможностью подняться на верх на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестность).
Культурa Винча - археологическое поселение в окрестностях Белграда. В Винче люди жили непрерывно, начиная с раннего неолита (около 5700 лет до новой эры) до сих пор. Цивилизация получила название Винчанская цивилизация или культуры Винча – по имени поселка Винча.
Mузей Николы Теслa: это музей 🖼 в память великого физика, изобретателя электричества. В музее находится множество оригинальных документов, чертежей, фотографий, проектов. Тем, кому интересна личность сербского изобретателя, и любителям физики обязательно нужно посетить данный музей.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • напитки
  • обед
Начало
🚩 Адрес встречи обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Место окончания экскурсии обговаривается индивидуально.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Снежана Л.
Снежана Л.
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1 отзыв оставили туристы

Снежана Л. проводит ещё 4 экскурсии

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