Район Центр - Пешеходная экскурсия ⛳ по центральной части Белграда: Русская церковь ⛪, Здание парламента, мэрия, резиденция президента, улица князя Михаила, площадь Республики, крепость, собор Святого Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы, кафе "?".

Район Земун (город в городе): "Башня Тысячелетия" на холме Градош, построенная в 19 веке, прогулка 👣 по набережной Дуная и узкой улице из 19 века с одноэтажными домиками (рестораны).

Район Храм: Храм Святого Саввы сербского, крупнейший православный храм на Балканах. Собор построен в том месте, где были в 16 веке сожжены турками мощи Святого Саввы.

Район Ада: Ада-Циганлия – одно из самых красивых 🤩 городских островов мира. На острове 🏝️ процветает развлекательный и спортивный дух в несколько клубов, ресторанах на плову и кафе. Это массовое место отдыха местных жителей в летнюю пору. Ада Циганлия расположилось всего 4 км от центра города.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнение к первичной экскурсии 🧭 может быть (на основную цену надо добавить для группы 30-70 евро)

Район Авала: Гора Авала расположена в 15 км от Белграда. Посещение Мавзолея неизвестного героя, памятника советским ветеранам, и телебашни высотой около 205 метров (с возможностью подняться на верх на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестность).

Культурa Винча - археологическое поселение в окрестностях Белграда. В Винче люди жили непрерывно, начиная с раннего неолита (около 5700 лет до новой эры) до сих пор. Цивилизация получила название Винчанская цивилизация или культуры Винча – по имени поселка Винча.

Mузей Николы Теслa: это музей 🖼 в память великого физика, изобретателя электричества. В музее находится множество оригинальных документов, чертежей, фотографий, проектов. Тем, кому интересна личность сербского изобретателя, и любителям физики обязательно нужно посетить данный музей.