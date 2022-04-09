Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле

Ознакомьтесь с важнейшими достопримечательностями Белграда, совершив пятичасовую комбинированную экскурсию, как на

Индивидуальная
Ознакомьтесь с важнейшими достопримечательностями Белграда, совершив пятичасовую комбинированную экскурсию, как на автомобиле, так и прогуливаясь по столице.

Вы увидите все самые значимые и красивые достопримечательности Белграда.
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле
Весь Белград за один день: пешком и на автомобиле

Что вас ожидает:

    Все самые важные достопримечательности великолепного Белграда
    Познакомьтесь с разными лицами Белграда, вы увидите район Новый Белград: торговый центр «Устье», парк Дружбы, здание палаты «Сербия», Дворец спорта «Комбанк Арена», западные ворота Белграда. Не забудем заехать и в район Земун: башня Тысячелетия на холме Гардош, Николаевская церков, самая старая церков в Белграде, здание Магистрата и мерии,набережная Дуная, центр города.
    Обязательно увидим Новый мост на Аде; с пилоном высотой 200 м, прогуляемся по парку Топчидер с дворцом князя Милоша Обреновича. Полюбуемся на Дом цветов — могила бывшего югославского председателя Тито. Пройдемся по престижному жилому району Дедине. Полюбуемся на Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в Юго-Восточной Европе; Парк Ташмайдан, русская церковь Св. Троицы и собор Св. Марка. Здание Национального Парламента, Пионерский парк и здания Старого и Нового дворцов, площадь Теразие и здание гостиницы «Москва».
    Не обойдет наше внимание и Калемегдан — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Собор Св. Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, трактир «?» («Вопросительный знак»). Центральная пешеходная улица Князя Михаила, Студенческая площадь и Площадь Республики.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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