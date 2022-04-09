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Все самые важные достопримечательности великолепного Белграда

Познакомьтесь с разными лицами Белграда, вы увидите район Новый Белград: торговый центр «Устье», парк Дружбы, здание палаты «Сербия», Дворец спорта «Комбанк Арена», западные ворота Белграда. Не забудем заехать и в район Земун: башня Тысячелетия на холме Гардош, Николаевская церков, самая старая церков в Белграде, здание Магистрата и мерии,набережная Дуная, центр города.

Обязательно увидим Новый мост на Аде; с пилоном высотой 200 м, прогуляемся по парку Топчидер с дворцом князя Милоша Обреновича. Полюбуемся на Дом цветов — могила бывшего югославского председателя Тито. Пройдемся по престижному жилому району Дедине. Полюбуемся на Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в Юго-Восточной Европе; Парк Ташмайдан, русская церковь Св. Троицы и собор Св. Марка. Здание Национального Парламента, Пионерский парк и здания Старого и Нового дворцов, площадь Теразие и здание гостиницы «Москва».

Не обойдет наше внимание и Калемегдан — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Собор Св. Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, трактир «?» («Вопросительный знак»). Центральная пешеходная улица Князя Михаила, Студенческая площадь и Площадь Республики.

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