Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия

Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом

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Приглашаем в насыщенное двухдневное путешествие по центральной части острова.

Вы посетите горные курорты Элла и Нувара Элия, подниметесь на Малый Пик Адама и прокатитесь на поезде по невероятно живописному участку дороги.

Погуляете по ботаническому саду, покормите слонов, увидите водопад, полюбуетесь видами с башни Амбулавава. И это далеко не всё!
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1

Горный курорт Элла. Вы оцените его визитные карточки: 19-метровый водопад Равана и старинный Девятиарочный мост. А также совершите несложный живописный подъём на Малый Пик Адама, с вершины которого вам откроется вид на холмы и рисовые поля.
Катание на поезде. Приготовьтесь проехать по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире! Поездка займёт всего полчаса, но виды запомнятся на всю жизнь.
Королевский ботанический сад Перадения. Гуляя по нему, вы увидите множество экзотических растений и цветов. В том числе, деревья, посаженные Юрием Гагариным.
Город Нувара-Элия. Вы полюбуетесь его колониальным центром в английском стиле и озером Грегори. А мы поделимся богатой историей города.

День 2

Башня Амбулувава. Поднявшись на её смотровую площадку, вы будете вознаграждены потрясающими видами на окрестные города, долины, реки и вечнозеленые леса.
Слоновий парк. Место, где вы сможете покормить слонов и понаблюдать за ними вблизи.
Аюрведический сад. Вы узнаете, что такое аюрведа. А также посмотрите, как растут местные лекарственные растения и специи.
Чайная фабрика. Мы посетим чайные плантации и понаблюдаем за процессом производства чая.
Музей камней. Чего только нет на Шри-Ланке! В том числе, драгоценные камни. Вы увидите, какие именно.

Организационные детали

  • В стоимость включено: японский седан с кондиционером, ночёвка в отеле 3* в г. Рамбода, ужин и завтрак в отеле, все входные билеты
  • За рулём будет опытный водитель, чтобы гид смог все внимание посвятить вам
  • Дополнительно оплачиваются обеды
  • Мы готовы забрать вас из любого отеля от Бентоты до Хиккадувы
  • Программа предполагает выезд в 03.30 утра

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Горы

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