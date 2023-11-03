Приглашаем в насыщенное двухдневное путешествие по центральной части острова. Вы посетите горные курорты Элла и Нувара Элия, подниметесь на Малый Пик Адама и прокатитесь на поезде по невероятно живописному участку дороги. Погуляете по ботаническому саду, покормите слонов, увидите водопад, полюбуетесь видами с башни Амбулавава. И это далеко не всё!

Описание

Что вас ожидает

День 1

Горный курорт Элла. Вы оцените его визитные карточки: 19-метровый водопад Равана и старинный Девятиарочный мост. А также совершите несложный живописный подъём на Малый Пик Адама, с вершины которого вам откроется вид на холмы и рисовые поля.

Катание на поезде. Приготовьтесь проехать по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире! Поездка займёт всего полчаса, но виды запомнятся на всю жизнь.

Королевский ботанический сад Перадения. Гуляя по нему, вы увидите множество экзотических растений и цветов. В том числе, деревья, посаженные Юрием Гагариным.

Город Нувара-Элия. Вы полюбуетесь его колониальным центром в английском стиле и озером Грегори. А мы поделимся богатой историей города.

День 2

Башня Амбулувава. Поднявшись на её смотровую площадку, вы будете вознаграждены потрясающими видами на окрестные города, долины, реки и вечнозеленые леса.

Слоновий парк. Место, где вы сможете покормить слонов и понаблюдать за ними вблизи.

Аюрведический сад. Вы узнаете, что такое аюрведа. А также посмотрите, как растут местные лекарственные растения и специи.

Чайная фабрика. Мы посетим чайные плантации и понаблюдаем за процессом производства чая.

Музей камней. Чего только нет на Шри-Ланке! В том числе, драгоценные камни. Вы увидите, какие именно.

Организационные детали