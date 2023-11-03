Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом
Вы посетите горные курорты Элла и Нувара Элия, подниметесь на Малый Пик Адама и прокатитесь на поезде по невероятно живописному участку дороги.
Погуляете по ботаническому саду, покормите слонов, увидите водопад, полюбуетесь видами с башни Амбулавава. И это далеко не всё!
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1
Горный курорт Элла. Вы оцените его визитные карточки: 19-метровый водопад Равана и старинный Девятиарочный мост. А также совершите несложный живописный подъём на Малый Пик Адама, с вершины которого вам откроется вид на холмы и рисовые поля.
Катание на поезде. Приготовьтесь проехать по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире! Поездка займёт всего полчаса, но виды запомнятся на всю жизнь.
Королевский ботанический сад Перадения. Гуляя по нему, вы увидите множество экзотических растений и цветов. В том числе, деревья, посаженные Юрием Гагариным.
Город Нувара-Элия. Вы полюбуетесь его колониальным центром в английском стиле и озером Грегори. А мы поделимся богатой историей города.
День 2
Башня Амбулувава. Поднявшись на её смотровую площадку, вы будете вознаграждены потрясающими видами на окрестные города, долины, реки и вечнозеленые леса.
Слоновий парк. Место, где вы сможете покормить слонов и понаблюдать за ними вблизи.
Аюрведический сад. Вы узнаете, что такое аюрведа. А также посмотрите, как растут местные лекарственные растения и специи.
Чайная фабрика. Мы посетим чайные плантации и понаблюдаем за процессом производства чая.
Музей камней. Чего только нет на Шри-Ланке! В том числе, драгоценные камни. Вы увидите, какие именно.
Организационные детали
- В стоимость включено: японский седан с кондиционером, ночёвка в отеле 3* в г. Рамбода, ужин и завтрак в отеле, все входные билеты
- За рулём будет опытный водитель, чтобы гид смог все внимание посвятить вам
- Дополнительно оплачиваются обеды
- Мы готовы забрать вас из любого отеля от Бентоты до Хиккадувы
- Программа предполагает выезд в 03.30 утра
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.