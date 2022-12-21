На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку

Попробовать настоящий цейлонский чай, поучаствовать в обряде с горящими кокосами и увидеть кита

Отправляемся в большое путешествие за 33 удовольствиями: будем кататься на слонах, заниматься сноркелингом, рыбачить, плавать на сапе и расслабляться на тихих укромных пляжах с золотым песком.

Вас ждёт погружение в культуру Шри-Ланки — вы насладитесь фольклорным шоу, побываете на чайных плантациях и фабрике, заглянете в древние храмы и примерите индийское сари.

Если повезёт, за одну поездку мы увидим синего кита и стаю дельфинов, искупаемся на слонах и сфотографируем леопарда в естественной среде обитания.
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
На яхте по Индийскому океану: трип на Шри-Ланку
Ближайшие даты:
29
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3
янв
14
янв
6
фев
20
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут и программа могут быть изменены из-за погодных условий и по согласованию с капитаном.

Стоимость тура различается, в зависимости от дат:
29 декабря-7 января (на катамаране «Ceycat 53′ Range») — 135 960 руб.
14-23 января; 6-15 февраля — 108 800 руб.
20 февраля — 1 марта; 6-15 марта; 20-29 марта; 3-12 апреля; 10-19 апреля; 1-10 мая, 15-24 мая — 119 680 руб.

Для посещения Шри-Ланки россиянам необходимы:

Загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку;
Туристическая виза Шри-Ланки (оформляется по прилёту, стоит 40 $)
Страховка, покрывающая в том числе расходы при заболевании Covid-19
Распечатанный сертификат о вакцинации от Covid-19 на английском языке (подойдет электронная форма с портала «Госуслуги» с QR-кодом). Или ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до посадки на рейс или быстрый антиген-тест (RAT) проведенный в течение 48 часов до посадки на рейс.

Вам понадобятся: адаптер для евророзеток (не забываем, что это бывшая колония Британии), средства от насекомых и мазь от укусов в аптечку, крем от солнца SPF 50+, а лучше рашгард или белую футболку для сноркелинга и купания, дышащую одежду, одежду, прикрывающую колени для женщин и мужчин (она будет нужна при входе в храмы). Может пригодится накидка или платок (в некоторых храмах их выдают, но не везде).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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