Отправляемся в большое путешествие за 33 удовольствиями: будем кататься на слонах, заниматься сноркелингом, рыбачить, плавать на сапе и расслабляться на тихих укромных пляжах с золотым песком. Вас ждёт погружение в культуру Шри-Ланки — вы насладитесь фольклорным шоу, побываете на чайных плантациях и фабрике, заглянете в древние храмы и примерите индийское сари. Если повезёт, за одну поездку мы увидим синего кита и стаю дельфинов, искупаемся на слонах и сфотографируем леопарда в естественной среде обитания.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут и программа могут быть изменены из-за погодных условий и по согласованию с капитаном.

Стоимость тура различается, в зависимости от дат:

29 декабря-7 января (на катамаране «Ceycat 53′ Range») — 135 960 руб.

14-23 января; 6-15 февраля — 108 800 руб.

20 февраля — 1 марта; 6-15 марта; 20-29 марта; 3-12 апреля; 10-19 апреля; 1-10 мая, 15-24 мая — 119 680 руб.

Для посещения Шри-Ланки россиянам необходимы:

Загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку;

Туристическая виза Шри-Ланки (оформляется по прилёту, стоит 40 $)

Страховка, покрывающая в том числе расходы при заболевании Covid-19

Распечатанный сертификат о вакцинации от Covid-19 на английском языке (подойдет электронная форма с портала «Госуслуги» с QR-кодом). Или ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до посадки на рейс или быстрый антиген-тест (RAT) проведенный в течение 48 часов до посадки на рейс.

Вам понадобятся: адаптер для евророзеток (не забываем, что это бывшая колония Британии), средства от насекомых и мазь от укусов в аптечку, крем от солнца SPF 50+, а лучше рашгард или белую футболку для сноркелинга и купания, дышащую одежду, одежду, прикрывающую колени для женщин и мужчин (она будет нужна при входе в храмы). Может пригодится накидка или платок (в некоторых храмах их выдают, но не везде).