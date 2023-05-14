Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых

Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди

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Ответы на вопросы
Совместить отдых у океана и познакомиться с главными достопримечательностями страны — лучшее решение для отпуска! Мы поднимемся на «Львиную скалу» с уникальным городом на вершине, побываем в саду специй и слоновьем питомнике. Поучаствуем в джип-сафари, посетим пещерный комплекс и место паломничества буддистов со всего мира. Посмотрим национальное танцевальное шоу. А 3 дня вы проведёте на пляже Нилавели. Золотистый песок, бескрайний океан и пальмы — настоящий релакс!
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Неделя на Шри-Ланке: экскурсии и пляжный отдых
Ближайшие даты:
14
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мая
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мая
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Коломбо, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Слоны
Животные

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