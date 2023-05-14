Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Совместить отдых у океана и познакомиться с главными достопримечательностями страны — лучшее решение для отпуска! Мы поднимемся на «Львиную скалу» с уникальным городом на вершине, побываем в саду специй и слоновьем питомнике. Поучаствуем в джип-сафари, посетим пещерный комплекс и место паломничества буддистов со всего мира. Посмотрим национальное танцевальное шоу. А 3 дня вы проведёте на пляже Нилавели. Золотистый песок, бескрайний океан и пальмы — настоящий релакс!
Ближайшие даты:
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
мая
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)Завершение: Коломбо, аэропорт, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаммика — ваша команда гидов в Коломбо
Здравствуйте! Я Шаммика, занимаюсь организацией авторских туров в Шри-Ланке с 2004 года. Наша команда состоит из профессионалов самого высокого класса. Шри-Ланка — это наша родина, поэтому мы не только много знаем о стране, но и можем передать её атмосферу и колорит с чувством. Вы получите максимальное удовольствие от путешествия!
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Многодневные туры
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Слоны
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