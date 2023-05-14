Шаммика — ваша команда гидов в Коломбо

Здравствуйте! Я Шаммика, занимаюсь организацией авторских туров в Шри-Ланке с 2004 года. Наша команда состоит из профессионалов самого высокого класса. Шри-Ланка — это наша родина, поэтому мы не только много знаем о стране, но и можем передать её атмосферу и колорит с чувством. Вы получите максимальное удовольствие от путешествия!

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