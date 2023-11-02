Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Всех развлечений и не перечислить! Понаблюдаем за слонами, побываем на черепашьей ферме, сплавимся по горной речке, займёмся паддл-бордингом и встанем на сёрф… На десерт — 2 дня лежания на пляже у вод Индийского океана, сеанс аюрведического массажа и вечеринка с морским барбекю.
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Описание
Организационные детали
Для поездки на Шри-Ланку необходимо получить электронное разрешение на въезд (ETA — Electronic Travel Authorization) онлайн ($50 на человека) или по прилете в аэропорту Коломбо ($60 на человека).
Шри-Ланка с 7 декабря 2022 дня сняла все ковидные ограничения на въезд. Больше не требуются ни сертификаты вакцинации, ни ПЦР-тесты.
Программа тура по дням
Прибытие
Встречаемся в аэропорту Негомбо и отправляемся в отель. Отдохнём от дороги и познакомимся друг с другом.
Восхождение на Сигирию
Утром будем любоваться слонами: смотреть, как животные купаются, играют и обливаются водой. Желающие добавить нотку экстрима в путешествие смогут даже помыть слона!
После обеда вас ждёт лёгкий треккинг на гору Сигирия — предстоит преодолеть ступеньки и подняться на высоту 170 м. Здесь вы увидите вырубленный в скалах роскошный замок, а ещё сможете запечатлеть головокружительные виды.
Золотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцы
Позавтракаем и отправимся в самый большой в Юго-Восточной Азии пещерный храм, а также посетим Золотой храм Дамбуллы. В саду специй в Матале вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы.
Вечером приедем в Канди и насладимся театральным представлением с национальными танцами.
Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад
Начнём день с буддийской церемонии поклонения Зубу Будды в главной святыне острова. Вы сможете возложить лотосы — это приносит счастье, и загадать желание — местные верят, что оно обязательно сбудется!
В утренних лучах солнца пройдёмся по улочкам города и поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается панорамный вид Канди. Затем побываем у статуи Будды, которая видна отовсюду — её высота 27 метров!
Погуляем по ботаническому саду в Перадении и отыщем деревья, которые посадили Николай II и Юрий Гагарин.
Подъём на башню Амбулувава
Побываем на башне Амбулувава, которую опоясывает винтовая лестница. Постройка возвышается на 48 метров! Поднимемся на самый её верх и сделаем сочные кадры.
Дальше держим курс на джунгли. Заселимся в эко-отель с живописным видом на горную реку.
Сплав по реке Келани
После завтрака вас ждёт сплав на рафте по реке Келани. После экстремального развлечения переедем в Рамбоду. Заселимся в отель и проводим невероятный закат.
Чайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поезде
Посетим водопад, вдоволь нафотографируемся и отправимся на чайную плантацию, где примерим на себя роль сборщика чая. На экскурсии вы узнаете секреты производства напитка и попробуете настоящий цейлонский чай.
Следующая локация — город Нувара Элия, маленькая частичка Британии на Шри-Ланке. Побываем на старинной английской почте, где можно отправить открытки родным, и посетим охотничий клуб времён колонии.
На станции Нану Ойа сядем в поезд и с ветерком помчимся мимо головокружительных пейзажей. Наша остановка — станция Элла. Если будет желание, мы пройдёмся по местным барам и пабам.
Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне
Новый день — новые высоты. Сегодня поднимемся на Малый Пик Адама, а затем промчимся над джунглями на зиплайне. Пересядем на тук-туки и поедем к девятиарочному мосту.
Переедем в Ялу, где заселимся в отель и останемся на ночь.
Сафари на джипах
Вас ждёт сафари в национальном парке. Вы увидите кабанов, слонов, павлинов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на джипах.
Затем поедем к океану и вторую половину дня пролежим на пляже Мириссы, получая идеальный загар и расслабляясь.
Морское сафари по Индийскому океану
Продолжаем знакомиться с обитателями Шри-Ланки. На очереди — морские жители. Отправляемся на просторы Индийского океана, чтобы понаблюдать за синими китами, летучими рыбами и дельфинами.
Затем вы сможете искупаться в открытых водах и заняться паддл-бордингом — поплавать на доске с веслом.
Ферма черепах
Начнём день с путешествия по Галле, а затем поедем на черепашью ферму. Во второй половине дня разместимся в курортном отеле на побережье. Дальше — отдых и только отдых.
Релакс на пляже и сёрфинг
Следующие 2 дня будем лежать на песке в тени пальм, купаться и отдыхать под шум волн. В один из дней устроим урок сёрфинга, а затем вы насладитесь аюрведическим массажем.
Вечеринка с барбекю
Продолжаем пляжный отдых. Вечером вас ждёт прощальная вечеринка с морским барбекю. Будем делиться фотографиями и впечатлениями, веселиться и наслаждаться деликатесами.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Коломбо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.