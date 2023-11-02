Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых

Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне

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Отправляемся в насыщенное путешествие по Шри-Ланке! Вы примете участие в буддийской церемонии поклонения Зубу Будды и загадаете желание, побываете на чайной плантации и попробуете настоящий цейлонский чай, прокатитесь на поезде среди живописных пейзажей и узнаете, что за транспорт такой — тук-тук.

Всех развлечений и не перечислить! Понаблюдаем за слонами, побываем на черепашьей ферме, сплавимся по горной речке, займёмся паддл-бордингом и встанем на сёрф… На десерт — 2 дня лежания на пляже у вод Индийского океана, сеанс аюрведического массажа и вечеринка с морским барбекю.
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, паддл-бординг, сёрфинг и пляжный отдых
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Описание

Организационные детали

Для поездки на Шри-Ланку необходимо получить электронное разрешение на въезд (ETA — Electronic Travel Authorization) онлайн ($50 на человека) или по прилете в аэропорту Коломбо ($60 на человека).

Шри-Ланка с 7 декабря 2022 дня сняла все ковидные ограничения на въезд. Больше не требуются ни сертификаты вакцинации, ни ПЦР-тесты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встречаемся в аэропорту Негомбо и отправляемся в отель. Отдохнём от дороги и познакомимся друг с другом.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Восхождение на Сигирию

Утром будем любоваться слонами: смотреть, как животные купаются, играют и обливаются водой. Желающие добавить нотку экстрима в путешествие смогут даже помыть слона!

После обеда вас ждёт лёгкий треккинг на гору Сигирия — предстоит преодолеть ступеньки и подняться на высоту 170 м. Здесь вы увидите вырубленный в скалах роскошный замок, а ещё сможете запечатлеть головокружительные виды.

Восхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на Сигирию
3 день

Золотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцы

Позавтракаем и отправимся в самый большой в Юго-Восточной Азии пещерный храм, а также посетим Золотой храм Дамбуллы. В саду специй в Матале вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы.

Вечером приедем в Канди и насладимся театральным представлением с национальными танцами.

Золотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцыЗолотой храм Дамбуллы, сад специй и национальные танцы
4 день

Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад

Начнём день с буддийской церемонии поклонения Зубу Будды в главной святыне острова. Вы сможете возложить лотосы — это приносит счастье, и загадать желание — местные верят, что оно обязательно сбудется!

В утренних лучах солнца пройдёмся по улочкам города и поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается панорамный вид Канди. Затем побываем у статуи Будды, которая видна отовсюду — её высота 27 метров!

Погуляем по ботаническому саду в Перадении и отыщем деревья, которые посадили Николай II и Юрий Гагарин.

Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад
5 день

Подъём на башню Амбулувава

Побываем на башне Амбулувава, которую опоясывает винтовая лестница. Постройка возвышается на 48 метров! Поднимемся на самый её верх и сделаем сочные кадры.

Дальше держим курс на джунгли. Заселимся в эко-отель с живописным видом на горную реку.

Подъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню АмбулуваваПодъём на башню Амбулувава
6 день

Сплав по реке Келани

После завтрака вас ждёт сплав на рафте по реке Келани. После экстремального развлечения переедем в Рамбоду. Заселимся в отель и проводим невероятный закат.

Сплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке КеланиСплав по реке Келани
7 день

Чайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поезде

Посетим водопад, вдоволь нафотографируемся и отправимся на чайную плантацию, где примерим на себя роль сборщика чая. На экскурсии вы узнаете секреты производства напитка и попробуете настоящий цейлонский чай.

Следующая локация — город Нувара Элия, маленькая частичка Британии на Шри-Ланке. Побываем на старинной английской почте, где можно отправить открытки родным, и посетим охотничий клуб времён колонии.

На станции Нану Ойа сядем в поезд и с ветерком помчимся мимо головокружительных пейзажей. Наша остановка — станция Элла. Если будет желание, мы пройдёмся по местным барам и пабам.

Чайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поездеЧайная плантация, Нувара Элия и путешествие в Эллу на поезде
8 день

Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне

Новый день — новые высоты. Сегодня поднимемся на Малый Пик Адама, а затем промчимся над джунглями на зиплайне. Пересядем на тук-туки и поедем к девятиарочному мосту.

Переедем в Ялу, где заселимся в отель и останемся на ночь.

Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне
9 день

Сафари на джипах

Вас ждёт сафари в национальном парке. Вы увидите кабанов, слонов, павлинов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на джипах.

Затем поедем к океану и вторую половину дня пролежим на пляже Мириссы, получая идеальный загар и расслабляясь.

Сафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипах
10 день

Морское сафари по Индийскому океану

Продолжаем знакомиться с обитателями Шри-Ланки. На очереди — морские жители. Отправляемся на просторы Индийского океана, чтобы понаблюдать за синими китами, летучими рыбами и дельфинами.

Затем вы сможете искупаться в открытых водах и заняться паддл-бордингом — поплавать на доске с веслом.

Морское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океану
11 день

Ферма черепах

Начнём день с путешествия по Галле, а затем поедем на черепашью ферму. Во второй половине дня разместимся в курортном отеле на побережье. Дальше — отдых и только отдых.

Ферма черепахФерма черепахФерма черепахФерма черепахФерма черепахФерма черепахФерма черепахФерма черепах
12 день

Релакс на пляже и сёрфинг

Следующие 2 дня будем лежать на песке в тени пальм, купаться и отдыхать под шум волн. В один из дней устроим урок сёрфинга, а затем вы насладитесь аюрведическим массажем.

Релакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфинг
13 день

Вечеринка с барбекю

Продолжаем пляжный отдых. Вечером вас ждёт прощальная вечеринка с морским барбекю. Будем делиться фотографиями и впечатлениями, веселиться и наслаждаться деликатесами.

Вечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекю
14 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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