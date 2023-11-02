Отправляемся в насыщенное путешествие по Шри-Ланке! Вы примете участие в буддийской церемонии поклонения Зубу Будды и загадаете желание, побываете на чайной плантации и попробуете настоящий цейлонский чай, прокатитесь на поезде среди живописных пейзажей и узнаете, что за транспорт такой — тук-тук. Всех развлечений и не перечислить! Понаблюдаем за слонами, побываем на черепашьей ферме, сплавимся по горной речке, займёмся паддл-бордингом и встанем на сёрф… На десерт — 2 дня лежания на пляже у вод Индийского океана, сеанс аюрведического массажа и вечеринка с морским барбекю.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для поездки на Шри-Ланку необходимо получить электронное разрешение на въезд (ETA — Electronic Travel Authorization) онлайн ($50 на человека) или по прилете в аэропорту Коломбо ($60 на человека).

Шри-Ланка с 7 декабря 2022 дня сняла все ковидные ограничения на въезд. Больше не требуются ни сертификаты вакцинации, ни ПЦР-тесты.