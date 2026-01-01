Найдено 3 тура в категории « Экстрим » в Коломбо на русском языке, цены от $1337. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На машине На катере На поезде 10 дней Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00 «Здесь для любителей экстрима есть зиплайн» $1500 за человека На автобусе На лодке Сёрфинг На поезде На микроавтобусе 11 дней Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ... «Вдохновляющие пейзажи, богатая культура и экстрим — Шри-Ланка удивит вас каждым мгновением» 150 500 ₽ за человека Все туры Коломбо

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Экстрим» Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана; Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2: Какие места ещё посмотреть в Коломбо На море; Ботанический сад. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе: Сколько стоит тур в Коломбо в августе 2026 Сейчас в Коломбо в категории "Экстрим" можно забронировать 3 тура от 1337 до 150 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Экстрим», 1 ⭐ отзыв, цены от $1337. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь