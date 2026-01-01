Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
«Здесь для любителей экстрима есть зиплайн»
10 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$1500 за человека
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Вдохновляющие пейзажи, богатая культура и экстрим — Шри-Ланка удивит вас каждым мгновением»
4 ноя в 08:00
31 дек в 08:00
150 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Экстрим»
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