Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
10 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$790 за человека
Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
22 июл в 08:00
30 июл в 08:00
$1400 за человека
Экспресс-погружение в ланкийскую культуру: индивидуальный тур с джип-сафари
Исследовать парк «Миннерия», посетить храм Зуба Будды и подняться на Сигирию
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
28 июл в 08:00
3 авг в 08:00
$1950 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 сентября 2024Прекрасный тур! Дикая природа, настоящие джунгли, животные в естественной среде, - все это поражает. И при этом комфортные условия проживания,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Парк Миннерия»
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Сколько стоит тур в Коломбо в июле 2025
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