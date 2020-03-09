40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Услышать самое интересное о главных и тайных местах города на дружеской экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Вы узнаете, кем и когда была построена Братислава, какие захватывающие события в ней происходили и как она развивалась на протяжении веков.

А еще я поделюсь наблюдениями о том, как живут здесь люди сегодня: куда любят ходить, что ценят, о чем говорят и где встречаются с друзьями.
54 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у здания Словацкого национального театра
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У этой экскурсии40 отзывов
4.97
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность

Что вас ожидает

Must-see Братиславы
Мы встретимся у ворот в древний город и начнем прогулку по Stare Mesto — историческому центру Братиславы. Вы увидите уютную Главную площадь и готический собор святого Мартина, услышите противоречивую историю Нового моста и Братиславского града — символа словацкой столицы. Кроме известных достопримечательностей, я покажу скрытые улицы и дворы, хранящие тайны прошлого.

Братислава вчера и сегодня
Вы пройдете по бывшему еврейскому кварталу и узнаете его печальную историю, услышите легенду о фонтане на центральной площади и найдете место, где располагался квартал красных фонарей. А еще я покажу дом, где жил городской палач, и раскрою увлекательные факты о городских скульптурах: Наполеоновском солдате, Веселом Наци и Зеваке. В завершение вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь шикарным видом сразу на несколько европейских стран.

Гибкий формат прогулки

Желания путешественников для меня превыше всего. Перед экскурсией я с радостью узнаю о ваших предпочтениях и сделаю акцент на том, что вам действительно интересно: истории, культуре, современной жизни словацкой столицы или лучших местах для фотографий.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Наденьте удобную обувь — маршрут проходит по холмистой местности.
  • Дети до 8 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • В конце прогулки вы получите эксклюзивный краткий путеводитель с лучшими ресторанами, барами и другими местами для посещения, которые я тщательно отобрал и неоднократно проверил на качество.
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность
Братислава — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания Словацкого национального театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет! Меня зовут Саша. Мое хобби — знакомиться с любознательными людьми, любящими путешествовать и исследовать новые места. Словацкую столицу часто недооценивают, поэтому я решил поделиться своим опытом проживания в этом прекрасном месте, рассказать об увлекательной истории города и о том, как он живет сейчас. Давайте рассмотрим очарование Братиславы вместе!
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия интересная, насыщенная и в то же время не перегруженная, Александр рассказал и про историю, и про современность, посоветовал много хороших мест, куда можно сходить после экскурсии. Было приятно погулять и пообщаться
20 января 2020
Очень содержательная, но при этом лаконичная экскурсия. Не перегружал хронологией и скучной информацией. Были с двумя подростками - для них было тоже интересно, а это показатель серьёзный))))
Также Александр написал список рекомендаций, куда стоит в Братиславе пойти, за что ему очень благодарны! Места супер!
18 января 2020
Александр - замечательный гид. Все чётко, структурированно, интеллигентно и тактично. Особенно хочу отметить прекрасную речь без слов- паразитов и ненужных междометий. . Экскурсия насыщенная, но не перегружена бесконечными цифрами и датами , как это часто бывает .. эта информация, как правило, мгновенно испаряется из памяти.. а вот эмоциональный посыл остаётся - это очень ценно! Очень редко другие гиты разрешают себя прерывать в любой момент и задавать вопросы, боясь потерять нить повествования. Александр сразу разрешил задавать любые вопросы по ходу экскурсии .после ответа возвращался к основной теме ни разу не потеряв нить ,- это высший пилотаж! И ещё ненавижу , когда гиды начинают советовать « потереть нос статуе» на счастье , пройти под какой то веткой какого-то тысячелетнего дуба для « любви» .. Александр , к счастью ни разу не давал подобных советов , он достаточно образован и интеллигентен . Смело рекомендуем Александра в качестве гида по Братиславе !
11 декабря 2019
Спасибо всем кто оставляет реальные отзывы на этом сайте. У Александра высокий рейтинг и это полностью соответствует действительности. За 2.5 часа он смог рассказать историю основания города и до наших дней, не перегружая датами и фактами. Успели посмотреть все основные достопримечательности в старом городе, узнали чем живет современная Братислава и Словакия в целом. Благодарю за экскурсию Александра и рекомендую. .
5 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Александр очень информативно, но без занудства рассказал об истории города и страны вцелом. Рассказал чем живёт город сейчас. Даже дети не скучали. Берите экскурсию и наслаждайтесь видами города под увлекательную историю!
Ольга
2 декабря 2019
Экскурсия была того формата, который мы и хотели от первой обзорной экскурсии по городу, чтобы потом, имея представление о городе -изучать его самостоятельно. Были и исторические факты (не перегружено), и современные реалии города. Если Вам нужна "академичная" экскурсия, то это не Ваш вариант. Александр -это скорее взгляд на жизнь Братиславы через временную призму, с личными заметками молодого парня о современной жизни в этом городе. Время пролетело незаметно! Хоть мы и были с дороги - но прошли весь маршрут от и до, и даже взобрались на Братиславский Град! Остались очень приятные, спокойные и положительные воспоминания от экскурсии. Спасибо Александру за работу!
12 ноября 2019
Спасибо Александру за интересную экскурсию. В ограниченном временном промежутке он органично показал историю и современность города, интересные места, здания и памятники, Дал много полезных советов для приятного пребывания в городе.
Арна
11 ноября 2019
Хотела бы рассказать о впечатлениях об обзорной экскурсии по Братиславе. Я прилетела на выходные в Словакию, и влюбилась в Братиславу. Благодаря Александру за короткое время я увидела много интересных мест, а узнала еще больше))) . Экскурсия пролетела быстро и интересно. Огромное спасибо. Захотелось вернуться.
11 ноября 2019
Были в Братиславе 9 ноября 2019 года. Спасибо большое Александру за увлекательную, легкую, познавательную и комфортную экскурсию. Всем советую. Не пожалеете.
7 ноября 2019
Были в Братиславе 25 октября. Экскурсия содержательная, не перегруженная, интересный маршрут. После прогулки город сразу стало родным и очень комфортным! Спасибо Александру!
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