40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see Братиславы

Мы встретимся у ворот в древний город и начнем прогулку по Stare Mesto — историческому центру Братиславы. Вы увидите уютную Главную площадь и готический собор святого Мартина, услышите противоречивую историю Нового моста и Братиславского града — символа словацкой столицы. Кроме известных достопримечательностей, я покажу скрытые улицы и дворы, хранящие тайны прошлого.

Братислава вчера и сегодня

Вы пройдете по бывшему еврейскому кварталу и узнаете его печальную историю, услышите легенду о фонтане на центральной площади и найдете место, где располагался квартал красных фонарей. А еще я покажу дом, где жил городской палач, и раскрою увлекательные факты о городских скульптурах: Наполеоновском солдате, Веселом Наци и Зеваке. В завершение вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь шикарным видом сразу на несколько европейских стран.

Гибкий формат прогулки

Желания путешественников для меня превыше всего. Перед экскурсией я с радостью узнаю о ваших предпочтениях и сделаю акцент на том, что вам действительно интересно: истории, культуре, современной жизни словацкой столицы или лучших местах для фотографий.