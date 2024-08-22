Эта экскурсия — как путешествие на экспрессе — поможет вам за один раз увидеть разные провинции Таиланда. Вы посетите город, который называют «Бриллиантом Королевства». Увидите, как за минуту исчезает рынок, через который проходит самый опасный поезд. Прокатитесь на лодке по каналам Ампхавы и встретите закат в каньоне Као Вонг.
Описание экскурсии
Неизведанный Таиланд Эта экскурсия откроет для вас королевство с другой стороны.
- Первым пунктом посещения будет город Петчабури, второе имя этому городу — «Бриллиант Королевства». Здесь расположено множество монастырей, но вы посетите самый необычный — Храм Тхам Кхао Луанг, расположенный в сталактитовой пещере. Пещера храм усыпана статуями Будды — 170 статуй. Данный храм знаменит тем, что здесь медитировал Рама V.
- Следующая остановка — это исторический парк Пранакорн Кири. Здесь расположена резиденция Рамы IV (XIX век), известная вам из фильма «Анна и король».
- Далее ваш путь лежит в самую маленькую провинцию Королевства — Самут Сонгкрам. Здесь вы посетите знаменитый Рынок раскрывающихся зонтов. Расположен он на железнодорожном полотне. Ровно в полдень здесь проходит экспресс «Самут Сонграм», перед которым, как по волшебству, складывается весь рынок, уступая ему дорогу. В Книге рекордов Гиннеса этот поезд значится как самый опасный в мире.
После этого вы отправитесь в городок Ампхава с обилием каналов. Здесь вас ждет прогулка на лодке и обед. Вы увидите 400-летний фикус, растущий на стенах храма. Отведаете эликсир, который приготовили монахи — «Зелье Силы», его выпивают перед поединком тайские боксеры. Так же перед вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы. Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг. Важная информация: Что взять с собой:.
После этого вы отправитесь в городок Ампхава с обилием каналов. Здесь вас ждет прогулка на лодке и обед. Вы увидите 400-летний фикус, растущий на стенах храма. Отведаете эликсир, который приготовили монахи — «Зелье Силы», его выпивают перед поединком тайские боксеры. Так же перед вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы. Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг. Важная информация: Что взять с собой:.
фото- и видеоаппаратуру, • солнцезащитный крем, • головные уборы, • одежду, закрывающую плечи, спину и ноги.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Петчабури
- Храм Тхам Кхао Луанг
- Исторический парк Пранакорн Кири
- Провинция Самут Сонгкрам
- Рынок раскрывающихся зонтов
- Город Ампхава
- 400-летний фикус
- Резиденция епископа Ратчабурийского
- Каньон Као Вонг
Что включено
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Обед
- Русский гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Фото - и видеоаппаратуру
- Солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Одежду, закрывающую плечи, спину и ноги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Удивительная экскурсия, наполненная разнообразными эмоциями и впечатлениями от увиденного, необычные храмовые комплексы, аутентичные деревни, мангровые леса, любопытные макаки, живые огоньки светлячков!!!!!
Отдельное огромное спасибо Павлу за прекрасное сопровождение и увлекательный рассказ об истории Таиланда.
Отдельное огромное спасибо Павлу за прекрасное сопровождение и увлекательный рассказ об истории Таиланда.
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