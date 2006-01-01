Эта экскурсия ⛳ откроет для Вас Таиланд с другой стороны. Первым пунктом посещения будет город 🏙️ Петчабури, второе имя этому городу — «Бриллиант Королевства». В этом городе расположено множество монастырей, но Вы посетите самый необычный: Храм Тхам Кхао Луанг расположен в сталактитовой пещере. Пещера храм усыпана статуями Будды — 170 статуй. Данный храм знаменит тем, что здесь медитировал Рама V.

Следующая остановка — это исторический парк 🌳 «Пранакорн Кири». Здесь расположена резиденция Рамы IV (XIX век), известная Вам из фильма «Анна и король».

Далее Ваш путь лежит в самую маленькую провинцию Королевства — Самут Сонгкрам. Здесь Вы посетите знаменитый «Рынок раскрывающихся зонтов». Расположен он на железнодорожном полотне. Ровно в полдень здесь проходит экспресс «Самут Сонграм», перед которым как по волшебству складывается весь рынок, уступая ему дорогу. В книге Рекордов Гиннеса этот поезд значится как самый опасный в мире.

После этого Вы отправитесь в городок Ампхава с большим обилием каналов. Здесь Вас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ и обед.

Вы увидите 400 летний фикус, растущий на стенах храма. Вы отведаете эликсир, который приготовили монахи «Зелье Силы» — его выпивают перед поединком тайские боксеры.

Так же перед Вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы.

Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг.