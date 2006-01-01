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Сиамский экспресс

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Сиамский экспресс
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Сиамский экспресс
Сиамский экспресс

Что вы увидите

  • Город Петчабури
  • Храм Тхам Кхао Луанг
  • Исторический парк «Пранакорн Кири»
  • Провинция Самут Сонгкрам
  • «Рынок раскрывающихся зонтов»
  • Город Ампхава (лодочная прогулка по каналам)
  • 400 летний фикус
  • Резиденция епископа Ратчабурийского
  • Каньон Као Вонг
Эта экскурсия ⛳ откроет для Вас Таиланд с другой стороны. Первым пунктом посещения будет город 🏙️ Петчабури, второе имя этому городу — «Бриллиант Королевства». В этом городе расположено множество монастырей, но Вы посетите самый необычный: Храм Тхам Кхао Луанг расположен в сталактитовой пещере. Пещера храм усыпана статуями Будды — 170 статуй. Данный храм знаменит тем, что здесь медитировал Рама V.
Следующая остановка — это исторический парк 🌳 «Пранакорн Кири». Здесь расположена резиденция Рамы IV (XIX век), известная Вам из фильма «Анна и король».
Далее Ваш путь лежит в самую маленькую провинцию Королевства — Самут Сонгкрам. Здесь Вы посетите знаменитый «Рынок раскрывающихся зонтов». Расположен он на железнодорожном полотне. Ровно в полдень здесь проходит экспресс «Самут Сонграм», перед которым как по волшебству складывается весь рынок, уступая ему дорогу. В книге Рекордов Гиннеса этот поезд значится как самый опасный в мире.
После этого Вы отправитесь в городок Ампхава с большим обилием каналов. Здесь Вас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ и обед.
Вы увидите 400 летний фикус, растущий на стенах храма. Вы отведаете эликсир, который приготовили монахи «Зелье Силы» — его выпивают перед поединком тайские боксеры.
Так же перед Вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы.
Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг.
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • входные билеты
  • обед
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Сиамский экспресс
Сиамский экспресс
Сиамский экспресс

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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