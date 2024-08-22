Неизведанный Таиланд Эта экскурсия откроет для вас королевство с другой стороны.

Первым пунктом посещения будет город Петчабури, второе имя этому городу — «Бриллиант Королевства». Здесь расположено множество монастырей, но вы посетите самый необычный — Храм Тхам Кхао Луанг, расположенный в сталактитовой пещере. Пещера храм усыпана статуями Будды — 170 статуй. Данный храм знаменит тем, что здесь медитировал Рама V.

Следующая остановка — это исторический парк Пранакорн Кири. Здесь расположена резиденция Рамы IV (XIX век), известная вам из фильма «Анна и король».

Далее ваш путь лежит в самую маленькую провинцию Королевства — Самут Сонгкрам. Здесь вы посетите знаменитый Рынок раскрывающихся зонтов. Расположен он на железнодорожном полотне. Ровно в полдень здесь проходит экспресс «Самут Сонграм», перед которым, как по волшебству, складывается весь рынок, уступая ему дорогу. В Книге рекордов Гиннеса этот поезд значится как самый опасный в мире.

После этого вы отправитесь в городок Ампхава с обилием каналов. Здесь вас ждет прогулка на лодке и обед. Вы увидите 400-летний фикус, растущий на стенах храма. Отведаете эликсир, который приготовили монахи — «Зелье Силы», его выпивают перед поединком тайские боксеры. Так же перед вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы. Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг. Важная информация: Что взять с собой:.

После этого вы отправитесь в городок Ампхава с обилием каналов. Здесь вас ждет прогулка на лодке и обед. Вы увидите 400-летний фикус, растущий на стенах храма. Отведаете эликсир, который приготовили монахи — «Зелье Силы», его выпивают перед поединком тайские боксеры. Так же перед вами откроет свои двери резиденция епископа Ратчабурийского — кусочек Европы. Заход солнца Вы встретите в каньоне Као Вонг. Важная информация: Что взять с собой:.

фото- и видеоаппаратуру, • солнцезащитный крем, • головные уборы, • одежду, закрывающую плечи, спину и ноги.