Обзорная экскурсия по Бангкоку подарит вам возможность посетить Королевский дворец, где проходят важные мероприятия королевской семьи. Вы увидите храм Изумрудного Будды, украшенный золотом и жадеитом.Прогулка на лодке по каналам позволит

наблюдать за жизнью тайцев и полюбоваться храмом Утренней зари. В Китайском квартале вы попробуете местные деликатесы и посетите храм Золотого Будды. На цветочном рынке вас ждут тысячи ярких цветов и увлекательные истории о цветочном бизнесе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бангкоке

Юлия Ваш гид в Бангкоке

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Храм Утренней зари (Ват Арун). Самое волшебное место в Бангкоке. Вы полюбуетесь его великолепным украшением из фарфоровой мозаики и сможете пройти настоящий буддийский ритуал «на желание».

Храм Лежащего Будды (Ват Пхо). Здесь вы увидите позолоченную статую Будды длиной 46 метров и прогуляетесь по территории храма, в котором зародился тайский массаж.

Королевский дворец. Вы пройдёте по его ухоженной территории с местным гидом и увидите, где проходят мероприятия королевской семьи. А также осмотрите храм Изумрудного Будды, украшенный золотом и жадеитом.

Прогулка на лодке. Мы прокатимся по каналам Бангкока, будем кормить рыбок и смотреть, как тайцы живут в домиках на воде. А также полюбуемся с воды главным символом Таиланда — храмом Утренней зари.

Храм Крокодилов. Приготовьтесь очищать карму, загадывать желания, бить в гонги и вытягивать предсказания!

Китайский квартал. Я покажу вам храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь.

Организационные детали

В стоимость включена только работа гида

На маршруте предусмотрен перерыв на обед в традиционном тайском кафе

Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

По запросу можно провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.

Можно провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении

Дополнительные расходы: