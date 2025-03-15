Влюбиться в Бангкок за 1 день

Проведите день в Бангкоке, посещая Королевский дворец, храмы и Китайский квартал. Ощутите атмосферу города и насладитесь его красотой
Обзорная экскурсия по Бангкоку подарит вам возможность посетить Королевский дворец, где проходят важные мероприятия королевской семьи. Вы увидите храм Изумрудного Будды, украшенный золотом и жадеитом.

Прогулка на лодке по каналам позволит
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наблюдать за жизнью тайцев и полюбоваться храмом Утренней зари. В Китайском квартале вы попробуете местные деликатесы и посетите храм Золотого Будды. На цветочном рынке вас ждут тысячи ярких цветов и увлекательные истории о цветочном бизнесе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🚤 Прогулка на лодке по каналам
  • 🌺 Яркий цветочный рынок
  • 🍜 Дегустация уличной еды
  • 🙏 Визит в буддийские храмы
Влюбиться в Бангкок за 1 день
Влюбиться в Бангкок за 1 день
Влюбиться в Бангкок за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм Утренней зари
  • Храм Золотого Будды
  • Китайский квартал
  • Цветочный рынок

Описание экскурсии

Храм Утренней зари (Ват Арун). Самое волшебное место в Бангкоке. Вы полюбуетесь его великолепным украшением из фарфоровой мозаики и сможете пройти настоящий буддийский ритуал «на желание».

Храм Лежащего Будды (Ват Пхо). Здесь вы увидите позолоченную статую Будды длиной 46 метров и прогуляетесь по территории храма, в котором зародился тайский массаж.

Королевский дворец. Вы пройдёте по его ухоженной территории с местным гидом и увидите, где проходят мероприятия королевской семьи. А также осмотрите храм Изумрудного Будды, украшенный золотом и жадеитом.

Прогулка на лодке. Мы прокатимся по каналам Бангкока, будем кормить рыбок и смотреть, как тайцы живут в домиках на воде. А также полюбуемся с воды главным символом Таиланда — храмом Утренней зари.

Храм Крокодилов. Приготовьтесь очищать карму, загадывать желания, бить в гонги и вытягивать предсказания!

Китайский квартал. Я покажу вам храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь.

Организационные детали

  • В стоимость включена только работа гида
  • На маршруте предусмотрен перерыв на обед в традиционном тайском кафе
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По запросу можно провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Можно провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении

Дополнительные расходы:

  • транспорт между удалёнными объектами (тук-тук, метро) — около 1000-1500 батов с группы
  • Королевский дворец — 500 батов с чел.
  • храм Золотого Будды — 100 батов с чел.
  • Ват Арун — 200 батов с чел.
  • Ват Пхо — 300 батов с чел.
  • часовая прогулка на лодке — 2000 батов с группы
  • еда и напитки — по желанию
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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