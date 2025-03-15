Прогулка на лодке по каналам позволит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Королевского дворца
- 🚤 Прогулка на лодке по каналам
- 🌺 Яркий цветочный рынок
- 🍜 Дегустация уличной еды
- 🙏 Визит в буддийские храмы
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Утренней зари
- Храм Золотого Будды
- Китайский квартал
- Цветочный рынок
Описание экскурсии
Храм Утренней зари (Ват Арун). Самое волшебное место в Бангкоке. Вы полюбуетесь его великолепным украшением из фарфоровой мозаики и сможете пройти настоящий буддийский ритуал «на желание».
Храм Лежащего Будды (Ват Пхо). Здесь вы увидите позолоченную статую Будды длиной 46 метров и прогуляетесь по территории храма, в котором зародился тайский массаж.
Королевский дворец. Вы пройдёте по его ухоженной территории с местным гидом и увидите, где проходят мероприятия королевской семьи. А также осмотрите храм Изумрудного Будды, украшенный золотом и жадеитом.
Прогулка на лодке. Мы прокатимся по каналам Бангкока, будем кормить рыбок и смотреть, как тайцы живут в домиках на воде. А также полюбуемся с воды главным символом Таиланда — храмом Утренней зари.
Храм Крокодилов. Приготовьтесь очищать карму, загадывать желания, бить в гонги и вытягивать предсказания!
Китайский квартал. Я покажу вам храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь.
Организационные детали
- В стоимость включена только работа гида
- На маршруте предусмотрен перерыв на обед в традиционном тайском кафе
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
- По запросу можно провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Можно провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении
Дополнительные расходы:
- транспорт между удалёнными объектами (тук-тук, метро) — около 1000-1500 батов с группы
- Королевский дворец — 500 батов с чел.
- храм Золотого Будды — 100 батов с чел.
- Ват Арун — 200 батов с чел.
- Ват Пхо — 300 батов с чел.
- часовая прогулка на лодке — 2000 батов с группы
- еда и напитки — по желанию