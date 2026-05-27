Фотографии из отпуска на фоне океана или под пальмами — красиво, но как насчёт кадров за штурвалом боинга, в джунглях или у храма в виде гигантской черепахи? В нетуристических локациях вы сделаете яркие и необычные снимки.
А ещё сможете принять участие в ритуале на удачу и увидите одно из самых таинственных мест в Паттайе — покинутые балийские особняки.
А ещё сможете принять участие в ритуале на удачу и увидите одно из самых таинственных мест в Паттайе — покинутые балийские особняки.
Описание экскурсии
Парк-кафе в джунглях. Увидите арт-галерею и озеро со стаями рыб кои и водопадами. Желающие выпьют кофе или чай с пирожным
Золотой храм. Здесь вы сможете поучаствовать в древних ритуалах: «привлечение удачи» и «похороны неудач»
Виллы в балийском стиле. Прогуляетесь по комплексу с роскошными особняками, если захотите, заглянете в кафе
Храм черепахи. Осмотрите сооружение в виде гигантской рептилии
Озеро лотосов. Сделаете фотографии на фоне цветов
Арт-кафе в салоне авиалайнера. Здесь можно не только сфотографироваться за штурвалом Боинга, но и увидеть коллекцию военной техники
Организационные детали
- Трансферы, обед и входные билеты включены в стоимость
- В кафе-самолёте для входа в салон нужно будет купить напиток
- С вами будет гид из нашей команды
- Экскурсия начинается в 8:00 и завершается в 16:30
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 12 лет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «По самым фотогеничным местам Паттайи»
Индивидуальная
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$48 за человека
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 16:30
29 мая в 06:00
$182 за человека
Индивидуальная
Прыжок с парашютом в Паттайе
Испытайте незабываемые эмоции, совершив прыжок с парашютом в Паттайе. Насладитесь захватывающими видами и зарядитесь адреналином на высоте 4000 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$397 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Полетайте на WILGA HS-LOW и насладитесь видами Паттайи с высоты 300 метров. Пляжи, отели и храм Истины откроются в новом свете
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
29 мая в 17:00
$490 за всё до 3 чел.
$75 за человека