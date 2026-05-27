Фотографии из отпуска на фоне океана или под пальмами — красиво, но как насчёт кадров за штурвалом боинга, в джунглях или у храма в виде гигантской черепахи? В нетуристических локациях вы сделаете яркие и необычные снимки. А ещё сможете принять участие в ритуале на удачу и увидите одно из самых таинственных мест в Паттайе — покинутые балийские особняки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Парк-кафе в джунглях. Увидите арт-галерею и озеро со стаями рыб кои и водопадами. Желающие выпьют кофе или чай с пирожным

Золотой храм. Здесь вы сможете поучаствовать в древних ритуалах: «привлечение удачи» и «похороны неудач»

Виллы в балийском стиле. Прогуляетесь по комплексу с роскошными особняками, если захотите, заглянете в кафе

Храм черепахи. Осмотрите сооружение в виде гигантской рептилии

Озеро лотосов. Сделаете фотографии на фоне цветов

Арт-кафе в салоне авиалайнера. Здесь можно не только сфотографироваться за штурвалом Боинга, но и увидеть коллекцию военной техники

