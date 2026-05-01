Река Квай: тайны Сиама

Два дня среди джунглей, древних храмов и водопадов - из Паттайи
Это расширенный премиум-маршрут с редкими локациями, продуманным таймингом и сопровождением русскоговорящего гида. За 2 дня вы увидите Таиланд таким, каким его знают местные.

Побываете на колоритных рынках, увидите легендарную «дорогу смерти», храмы, природные места силы, водопады и горячие источники. А вечером вас ждёт отель на берегу реки и сплав по Кваю.
Описание экскурсии

День 1: джунгли и легенды Квая

5:00 — выезд из Паттайи и остановка на завтрак по пути

7:50–8:30 — рынок зонтов. Аутентичная жизнь местных и те самые фото с поездами в сантиметрах от торговых рядов

9:15–9:50 — плавучая деревня Ван Ди (канал Меклонг). Прогулка на традиционных лодках, знакомство с бытом местных жителей

10:50–11:20 — гигантское дождевое дерево. Место силы и ритуалов для удачи и здоровья

12:00–12:30 — храм Богини Милосердия с драконами и деревянными скульптурами

13:10–14:10 — пещера Красае и обед в русском кафе с панорамным видом на реку Квай

14:45–15:45 — Деревня слонов. По желанию купание с ними (оплата на месте)

15:55–16:30 — водопад Сайок Ной

17:20 — заселение в отель The River Kwai Paradise. И сразу после — вечерний сплав по реке Квай

18:00–21:00 — ужин шведский стол

День 2: источники, Эраван и возвращение

6:20–7:00 — завтрак шведский стол

7:20–8:20 — горячие источники Lin Thin. Расслабляющие термальные ванны под открытым небом

8:50–9:15 — дегустация травяных чаёв и знакомство с местными рецептами

10:10–13:10 — водопад Эраван. Прогулка по каскадам, купание и отдых в живописных природных бассейнах

13:30–14:30 — обед в русском кафе

15:00–18:00 — возвращение в Паттайю

Вы узнаете:

  • почему Канчанабури считается особенным регионом Таиланда
  • что скрывается за названием «железная дорога смерти»
  • как живут люди в плавучих деревнях и на каналах
  • почему гигантское дерево считают местом силы

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, все входные билеты, питание по программе, размещение в двухместном номере
  • Возьмите с собой копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне)
  • Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Купание со слонами — 800 батов ($25) за чел.
  • Одноместное размещение — 300 батов ($9)

во вторник, четверг и субботу в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$125
Дети до 7 лет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

