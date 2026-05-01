Побываете на колоритных рынках, увидите легендарную «дорогу смерти», храмы, природные места силы, водопады и горячие источники. А вечером вас ждёт отель на берегу реки и сплав по Кваю.
Описание экскурсии
День 1: джунгли и легенды Квая
5:00 — выезд из Паттайи и остановка на завтрак по пути
7:50–8:30 — рынок зонтов. Аутентичная жизнь местных и те самые фото с поездами в сантиметрах от торговых рядов
9:15–9:50 — плавучая деревня Ван Ди (канал Меклонг). Прогулка на традиционных лодках, знакомство с бытом местных жителей
10:50–11:20 — гигантское дождевое дерево. Место силы и ритуалов для удачи и здоровья
12:00–12:30 — храм Богини Милосердия с драконами и деревянными скульптурами
13:10–14:10 — пещера Красае и обед в русском кафе с панорамным видом на реку Квай
14:45–15:45 — Деревня слонов. По желанию купание с ними (оплата на месте)
15:55–16:30 — водопад Сайок Ной
17:20 — заселение в отель The River Kwai Paradise. И сразу после — вечерний сплав по реке Квай
18:00–21:00 — ужин шведский стол
День 2: источники, Эраван и возвращение
6:20–7:00 — завтрак шведский стол
7:20–8:20 — горячие источники Lin Thin. Расслабляющие термальные ванны под открытым небом
8:50–9:15 — дегустация травяных чаёв и знакомство с местными рецептами
10:10–13:10 — водопад Эраван. Прогулка по каскадам, купание и отдых в живописных природных бассейнах
13:30–14:30 — обед в русском кафе
15:00–18:00 — возвращение в Паттайю
Вы узнаете:
- почему Канчанабури считается особенным регионом Таиланда
- что скрывается за названием «железная дорога смерти»
- как живут люди в плавучих деревнях и на каналах
- почему гигантское дерево считают местом силы
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, все входные билеты, питание по программе, размещение в двухместном номере
- Возьмите с собой копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне)
- Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
- Купание со слонами — 800 батов ($25) за чел.
- Одноместное размещение — 300 батов ($9)
во вторник, четверг и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$125
|Дети до 7 лет
|$90