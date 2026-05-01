Это расширенный премиум-маршрут с редкими локациями, продуманным таймингом и сопровождением русскоговорящего гида. За 2 дня вы увидите Таиланд таким, каким его знают местные. Побываете на колоритных рынках, увидите легендарную «дорогу смерти», храмы, природные места силы, водопады и горячие источники. А вечером вас ждёт отель на берегу реки и сплав по Кваю.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1: джунгли и легенды Квая

5:00 — выезд из Паттайи и остановка на завтрак по пути

7:50–8:30 — рынок зонтов. Аутентичная жизнь местных и те самые фото с поездами в сантиметрах от торговых рядов

9:15–9:50 — плавучая деревня Ван Ди (канал Меклонг). Прогулка на традиционных лодках, знакомство с бытом местных жителей

10:50–11:20 — гигантское дождевое дерево. Место силы и ритуалов для удачи и здоровья

12:00–12:30 — храм Богини Милосердия с драконами и деревянными скульптурами

13:10–14:10 — пещера Красае и обед в русском кафе с панорамным видом на реку Квай

14:45–15:45 — Деревня слонов. По желанию купание с ними (оплата на месте)

15:55–16:30 — водопад Сайок Ной

17:20 — заселение в отель The River Kwai Paradise. И сразу после — вечерний сплав по реке Квай

18:00–21:00 — ужин шведский стол

День 2: источники, Эраван и возвращение

6:20–7:00 — завтрак шведский стол

7:20–8:20 — горячие источники Lin Thin. Расслабляющие термальные ванны под открытым небом

8:50–9:15 — дегустация травяных чаёв и знакомство с местными рецептами

10:10–13:10 — водопад Эраван. Прогулка по каскадам, купание и отдых в живописных природных бассейнах

13:30–14:30 — обед в русском кафе

15:00–18:00 — возвращение в Паттайю

Вы узнаете:

почему Канчанабури считается особенным регионом Таиланда

что скрывается за названием «железная дорога смерти»

как живут люди в плавучих деревнях и на каналах

почему гигантское дерево считают местом силы

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, все входные билеты, питание по программе, размещение в двухместном номере

Возьмите с собой копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне)

Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию