Вас ждет необычная пешеходная экскурсия по Бангкоку — погрузитесь в атмосферу криминала, мистики и легенд мегаполиса, узнаете легенды о городских призраках, покатаемся на метро, катамаране и лодке, а еще отправим письмо на тот свет.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждетПредставляем вам необычную пешеходную экскурсию по столице Таиланда — она погрузит вас в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса. Вы побываете в различных частях Бангкока, узнаете, как отправить почту на тот свет и посетите бывшую городскую тюрьму. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных, гигантские вараны и религиозные танцы — это и многое другое ждет вас на нашей необычной экскурсии. Организационные детали * Программа проходит в быстром темпе и ее целью является показать максимум необычных мест Бангкока, а не глубокое исследованные отдельных объектов, поэтому она не подходит для людей, которые предпочитают медленно и не спеша изучать достопримечательности.
- Место приема пищи — это аутентичное место, с вкусной едой, для простых тайцев, поэтому если вы не готовы к посещению, в нашем понимании, столовых для простого люда, просьба воздержаться от приобретения данной программы. Некоторые блюда могут быть острыми, от таких блюд мы рекомендуем воздерживаться.
- Внутри действующих храмов нельзя проводить экскурсии, разговаривать (при необходимости что-то сказать, говорите полушёпотом), фотографировать и входить в обуви. По этой причине, гид дает информационную нагрузку по дороге к храму или после его посещения, а на месте гости его осматривают в тишине. При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
- Некоторые объекты, посещаемые в течение программы, являются частными, и не имеют четкого графика работы, поэтому, иногда, могут быть закрыты в день проведения экскурсии.
ср, вс в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Махабут
- Алтарь призрака Мае Нак Пхраканонг
- Небесное метро
- Башня Саторна
- Храм-Корабль
- Китайский квартал и «Рынок шокирующих продуктов»
- Почта на тот свет
- Яоварат Роуд
- Оружейный квартал
- Бывшая городская тюрьма
- Мастерская храмовых чаш
- Золотая Гора
- Район Пратунам и святилище Эраван
- Арабский квартал
- Самый большой в Бангкоке комплекс Гоу-Гоу баров
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Обед
- Все входные билеты и специальные сборы
Что не входит в цену
- Пожертвования и подношения в храмах (по желанию)
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ср, вс в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит вам точку сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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