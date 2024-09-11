Что вас ждет

Место приема пищи — это аутентичное место, с вкусной едой, для простых тайцев, поэтому если вы не готовы к посещению, в нашем понимании, столовых для простого люда, просьба воздержаться от приобретения данной программы. Некоторые блюда могут быть острыми, от таких блюд мы рекомендуем воздерживаться.

Внутри действующих храмов нельзя проводить экскурсии, разговаривать (при необходимости что-то сказать, говорите полушёпотом), фотографировать и входить в обуви. По этой причине, гид дает информационную нагрузку по дороге к храму или после его посещения, а на месте гости его осматривают в тишине. При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

Некоторые объекты, посещаемые в течение программы, являются частными, и не имеют четкого графика работы, поэтому, иногда, могут быть закрыты в день проведения экскурсии.

Представляем вам необычную пешеходную экскурсию по столице Таиланда — она погрузит вас в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса. Вы побываете в различных частях Бангкока, узнаете, как отправить почту на тот свет и посетите бывшую городскую тюрьму. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных, гигантские вараны и религиозные танцы — это и многое другое ждет вас на нашей необычной экскурсии. Организационные детали * Программа проходит в быстром темпе и ее целью является показать максимум необычных мест Бангкока, а не глубокое исследованные отдельных объектов, поэтому она не подходит для людей, которые предпочитают медленно и не спеша изучать достопримечательности.