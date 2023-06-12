Не упустите возможность окунуться в мир загадочных пещер, ошеломительных водопадов, милых животных на ферме, впечатляющих альпак и магии летучих мышей в сказочном каньоне. Ваша экскурсия обещает быть восхитительным приключением, наполненным удивлением и восторгом.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Пещера
- 9-уровневый водопад
- Швейцарская ферма
- Альпака парк
- Каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Впечатляющие природные чудеса.
- Утром Вы выезжаете из Паттайи, и первая Ваша остановка — фантастически красивая пещера длиной 300 метров с удивительной красоты сталактитами и сталагмитами. Уникальное разноцветное освещение внутри пещеры создает поразительные виды. Следующая остановка — 9-ти уровневый водопад и природные оздоровительные источники. Перед обедом Вы посетите Швейцарскую ферму домашних животных, расположенную на «альпийских» лугах, а после этого пообедаете в шикарном Итальянском ресторане с видом на луга, на которых пасутся стада овечек, пони и лошадей.
- Во второй половине дня Вы отправитесь в высокогорное путешествие в знаменитый Альпака парк. Здесь высоко в горах пасутся стада самых добрых и любопытных живых существ — альпака и викуний (которые проживают только в Южной Америке). По парку Вы передвигаетесь на открытых гольф карах. Вы также познакомитесь и с другими редкими видами живых существ, такими как: мексиканские луговые собачки, патагонская мара, капибара из Парагвая, шиншиллы, пушистые южноамериканские коты, гигантские лесные черепахи.
- На закате Вы остановитесь в сказочном каньоне, где как по волшебству, ровно в 18.00 в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Их более 100 млн. особей, они проживают в окрестных пещерах каньона и каждый вечер покидают свое убежище, отправляясь на ночную охоту. Желающих благословит монах в храме и повяжет ленточку на удачу. По желанию можно будет посетить зловещую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне.
Важная информация:Что взять с собой: фото и видео аппаратуру, солнцезащитный крем, головные уборы, одежду закрывающую плечи, спину и ноги.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Обед
- Русский гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Что взять с собой: фото и видео аппаратуру
- Солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Одежду закрывающую плечи
- Спину и ноги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании