Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады

Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Приглашаем в короткое, но красочное путешествие по Таиланду. Мы увидим, как местные торгуют и готовят еду на лодках, а прямо через рынок проезжает поезд. Полюбуемся водопадами в национальном парке «Эраван»
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и освежимся в их водах.

Попробуем тайский чай, окунёмся в тёплые ванны термальных источников и посетим слоновью деревню, где о животных заботятся, их лечат и выхаживают.

А ещё сплавимся на плоту по речке Квай, сделаем фотографии на фоне рисовых террас и осмотрим грандиозный храм Ват Тым Сыа. Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.

Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Ближайшие даты:
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мар2
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апр
Время начала: 04:30

Описание тура

Организационные детали

С собой берём:
- полотенца
- средства личной гигиены (гель для душа и шампунь есть в отеле)
- удобная обувь, головные уборы, солнцезащитный крем
- купальники
- завтрак в 1-й день
- тёплые вещи (в машине может быть прохладно)
- для женщин одежда, закрывающая плечи и колени (для храма)
- деньги

Проживание. Будем жить в отеле Paradise на реке Квай. Вы можете выбрать бунгало на земле или на воде (на плотах). 2-местное размещение в номерах с уборной и кондиционером.

*Фото отеля предоставил организатор

Питание. В стоимость включены завтрак, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.

Уровень сложности. В туре запланирован лёгкий сплав на плотах по реке Квай, для него не потребуется специальная физическая подготовка.

Дети. Участие возможно с 3 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Рынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопады

Заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие в 5:15. По пути остановимся на завтрак, а к 8:20 прибудем на аутентичный «Рынок раскрывающихся зонтиков» в Бангкоке. Затем посетим плавучий рынок Дамноен Садуак. Здесь торгуют и готовят прямо на воде, а по каналам снуют множество лодок с товарами.

Осмотрим храм Ват Тым Сыа и полюбуемся рисовыми террасами. Прибудем в национальный парк «Эраван» с впечатляющими водопадами. Вы сможете подняться к самому высокому или искупаться в бассейне нижнего водопада. Здесь же, в нацпарке, пообедаем.

Ещё сегодня увидим водопад Саи Йок Нои, где когда-то купался сам король Таиланда! В 18:00 заселимся в отель, вы сможете выбрать домик на воде или бунгало на берегу. Ужин с 18:00 до 20:30, шведский стол.

Рынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопадыРынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопады
2 день

Сплав и посещение слоновьей деревни

В 6:30 позавтракаем и сплавимся по реке Квай на плоту или, надев спасательные жилеты и окунувшись в воду. В 8:20 посетим термальные источники «Лин Тин» и расслабимся, принимая тёплые ванны.

Продегустируем местный чай и отправимся в слоновью деревню, где ухаживают за этими большими животными. Многие из них были травмированы и ранены, но теперь находятся в безопасности. Вы сможете погладить слонов, покормить и даже прокатиться на них. А ещё нас ждёт удивительное шоу с участием этих животных. За доплату со слонами можно искупаться.

Пообедаем и поедем обратно, в Паттайю прибудем к 17:30-18:00.

Сплав и посещение слоновьей деревниСплав и посещение слоновьей деревниСплав и посещение слоновьей деревниСплав и посещение слоновьей деревни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда и 1 ужин
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Шоу слонов
  • Катание на слонах
  • Сплав по реке Квай на плотах
Что не входит в цену
  • Билеты до Паттайи и обратно
  • Остальное питание
  • Массаж в отеле (по желанию)
  • Купание со слонами (по желанию)
  • Тур можно провести в индивидуальном формате только для вашей группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
Завершение: Паттайя, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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