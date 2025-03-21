Описание тура
Организационные детали
С собой берём:
- полотенца
- средства личной гигиены (гель для душа и шампунь есть в отеле)
- удобная обувь, головные уборы, солнцезащитный крем
- купальники
- завтрак в 1-й день
- тёплые вещи (в машине может быть прохладно)
- для женщин одежда, закрывающая плечи и колени (для храма)
- деньги
Проживание. Будем жить в отеле Paradise на реке Квай. Вы можете выбрать бунгало на земле или на воде (на плотах). 2-местное размещение в номерах с уборной и кондиционером.
*Фото отеля предоставил организатор
Питание. В стоимость включены завтрак, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.
Уровень сложности. В туре запланирован лёгкий сплав на плотах по реке Квай, для него не потребуется специальная физическая подготовка.
Дети. Участие возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Рынки Таиланда, храм Ват Тым Сыа и водопады
Заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие в 5:15. По пути остановимся на завтрак, а к 8:20 прибудем на аутентичный «Рынок раскрывающихся зонтиков» в Бангкоке. Затем посетим плавучий рынок Дамноен Садуак. Здесь торгуют и готовят прямо на воде, а по каналам снуют множество лодок с товарами.
Осмотрим храм Ват Тым Сыа и полюбуемся рисовыми террасами. Прибудем в национальный парк «Эраван» с впечатляющими водопадами. Вы сможете подняться к самому высокому или искупаться в бассейне нижнего водопада. Здесь же, в нацпарке, пообедаем.
Ещё сегодня увидим водопад Саи Йок Нои, где когда-то купался сам король Таиланда! В 18:00 заселимся в отель, вы сможете выбрать домик на воде или бунгало на берегу. Ужин с 18:00 до 20:30, шведский стол.
Сплав и посещение слоновьей деревни
В 6:30 позавтракаем и сплавимся по реке Квай на плоту или, надев спасательные жилеты и окунувшись в воду. В 8:20 посетим термальные источники «Лин Тин» и расслабимся, принимая тёплые ванны.
Продегустируем местный чай и отправимся в слоновью деревню, где ухаживают за этими большими животными. Многие из них были травмированы и ранены, но теперь находятся в безопасности. Вы сможете погладить слонов, покормить и даже прокатиться на них. А ещё нас ждёт удивительное шоу с участием этих животных. За доплату со слонами можно искупаться.
Пообедаем и поедем обратно, в Паттайю прибудем к 17:30-18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 2 обеда и 1 ужин
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Шоу слонов
- Катание на слонах
- Сплав по реке Квай на плотах
Что не входит в цену
- Билеты до Паттайи и обратно
- Остальное питание
- Массаж в отеле (по желанию)
- Купание со слонами (по желанию)
- Тур можно провести в индивидуальном формате только для вашей группы