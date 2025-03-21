Заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие в 5:15. По пути остановимся на завтрак, а к 8:20 прибудем на аутентичный «Рынок раскрывающихся зонтиков» в Бангкоке. Затем посетим плавучий рынок Дамноен Садуак. Здесь торгуют и готовят прямо на воде, а по каналам снуют множество лодок с товарами.

Осмотрим храм Ват Тым Сыа и полюбуемся рисовыми террасами. Прибудем в национальный парк «Эраван» с впечатляющими водопадами. Вы сможете подняться к самому высокому или искупаться в бассейне нижнего водопада. Здесь же, в нацпарке, пообедаем.

Ещё сегодня увидим водопад Саи Йок Нои, где когда-то купался сам король Таиланда! В 18:00 заселимся в отель, вы сможете выбрать домик на воде или бунгало на берегу. Ужин с 18:00 до 20:30, шведский стол.