Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу

Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Отправляемся исследовать руины Кхмерской империи, существовавшей на территории Камбоджи.

Вы окунётесь в атмосферу древней цивилизации, любуясь впечатляющей архитектурой знаменитых храмов Ангкор-Ват, Байон, Та Прум и Та Кео и гуляя по парку Пномкулен.

Познакомитесь и с современной историей и культурой страны, а дополнят впечатления о поездке блюда традиционной кухни и национальное шоу.
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в отеле Lucky Angkor Hotel 4*, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухни

Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе. Направимся к границе с Камбоджей, гид поможет быстро оформить все документы.

В 13:30 прибудем в провинциальный городок Сиемреап. Пообедаем в кхмерском ресторане национальными или европейскими блюдами.

Разместимся в отеле, до вечера будет свободное время. Его можно провести на озере Тонлесап: покататься на лодке, понаблюдать за жизнью деревни на воде и проводить закат (за доплату).

В 18:30 отправимся на кофейную фабрику и понаблюдаем за процессом изготовления этого ароматного напитка. Ужинать будем в кхмерском ресторане в сопровождении национального шоу, затем вернёмся в гостиницу.

Прибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухниПрибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухниПрибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухниПрибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухни
2 день

Древние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагода

После завтрака исследуем область Ангкор, обладающую богатой историей. Посетим выдающиеся памятники архитектуры кхмеров: храмовый комплекс в честь бога Вишну Ангкор-Ват, возведённый в 12 веке, и руины Ангкор-Тхом — бывшей столицы Кхмерской империи.

Увидим храм Байон с 54 огромными башнями, парадную террасу со статуями слонов и террасу Прокажённого короля — место ритуального сожжения правителей. Осмотрим храм Та Прум, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и храм-гору Та Кео.

После обеда заедем к памятнику жертвам геноцида, организованному режимом красных кхмеров. Затем побываем у буддийской пагоды Ват Мэй и вернёмся в отель. С желающими за доплату можем подняться на воздушном шаре и полюбоваться лучами уходящего солнца.

Древние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагодаДревние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагодаДревние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагодаДревние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагода
3 день

Национальный и королевский парки, возвращение в Паттайю

Позавтракав, прогуляемся по национальному парку Пномкулен, где по легенде зарождалась империя. Посетим храм на вершине священной горы и долину реки Тысячи лингамов, в которой обнаружено множество древних барельефов. Желающие смогут искупаться у трёхуровневого водопада.

Далее пройдёмся по королевскому парку и попробуем отыскать летучих лисиц, которые обычно отсыпаются днём. После обеда отправимся в обратный путь. В Паттайю вернёмся поздним вечером.

Национальный и королевский парки, возвращение в ПаттайюНациональный и королевский парки, возвращение в ПаттайюНациональный и королевский парки, возвращение в ПаттайюНациональный и королевский парки, возвращение в Паттайю

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$552
Детский билет (2-11 лет)$523
Детский билет (до 1 года)$215
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Паттайю и обратно
  • Катание на лодке по озеру Тонлесан
  • Поднятие на воздушном шаре
  • Доплата за одноместное размещение - 45 $
  • Проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
Завершение: Ваш отель в Паттайе, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыТаиландКамбоджаНа ноябрьские праздники

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