Вы окунётесь в атмосферу древней цивилизации, любуясь впечатляющей архитектурой знаменитых храмов Ангкор-Ват, Байон, Та Прум и Та Кео и гуляя по парку Пномкулен.
Познакомитесь и с современной историей и культурой страны, а дополнят впечатления о поездке блюда традиционной кухни и национальное шоу.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле Lucky Angkor Hotel 4*, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухни
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе. Направимся к границе с Камбоджей, гид поможет быстро оформить все документы.
В 13:30 прибудем в провинциальный городок Сиемреап. Пообедаем в кхмерском ресторане национальными или европейскими блюдами.
Разместимся в отеле, до вечера будет свободное время. Его можно провести на озере Тонлесап: покататься на лодке, понаблюдать за жизнью деревни на воде и проводить закат (за доплату).
В 18:30 отправимся на кофейную фабрику и понаблюдаем за процессом изготовления этого ароматного напитка. Ужинать будем в кхмерском ресторане в сопровождении национального шоу, затем вернёмся в гостиницу.
Древние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагода
После завтрака исследуем область Ангкор, обладающую богатой историей. Посетим выдающиеся памятники архитектуры кхмеров: храмовый комплекс в честь бога Вишну Ангкор-Ват, возведённый в 12 веке, и руины Ангкор-Тхом — бывшей столицы Кхмерской империи.
Увидим храм Байон с 54 огромными башнями, парадную террасу со статуями слонов и террасу Прокажённого короля — место ритуального сожжения правителей. Осмотрим храм Та Прум, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и храм-гору Та Кео.
После обеда заедем к памятнику жертвам геноцида, организованному режимом красных кхмеров. Затем побываем у буддийской пагоды Ват Мэй и вернёмся в отель. С желающими за доплату можем подняться на воздушном шаре и полюбоваться лучами уходящего солнца.
Национальный и королевский парки, возвращение в Паттайю
Позавтракав, прогуляемся по национальному парку Пномкулен, где по легенде зарождалась империя. Посетим храм на вершине священной горы и долину реки Тысячи лингамов, в которой обнаружено множество древних барельефов. Желающие смогут искупаться у трёхуровневого водопада.
Далее пройдёмся по королевскому парку и попробуем отыскать летучих лисиц, которые обычно отсыпаются днём. После обеда отправимся в обратный путь. В Паттайю вернёмся поздним вечером.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$552
|Детский билет (2-11 лет)
|$523
|Детский билет (до 1 года)
|$215
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Питание
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Паттайю и обратно
- Катание на лодке по озеру Тонлесан
- Поднятие на воздушном шаре
- Доплата за одноместное размещение - 45 $
- Проведение тура возможно ежедневно