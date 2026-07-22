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отлично организовано: трансфер от отеля, гид говорящий на нескольких языках создавал веселую атмосферу. Поездка проходила драйвово и весело.



Каньон впечатли своей величественной природой: высокие скалы, кристально чистая вода и потрясающие панорамные виды. Здесь получаются невероятно красивые фотографии (доказательства ниже)😇



Особое впечатление произвел водопад. Шум падающей воды, прохлада даже в жаркий день и окружающая зелень создают ощущение настоящего райского уголка. Это место идеально подходит для того чтобы освежиться в жаркую погоду и для красивых фотографий.



Отдельно хочется отметить профессионализм организаторов и гида. Все было четко спланировано, времени хватало на прогулки, осмотр достопримечательностей и отдых. Обед был вкусным и сытным, а вся экскурсия прошла легко и с большим удовольствием.



Если вы отдыхаете в Аланье устали от тюленьего отдыха и ол инклюзива хотите увидеть не только море и пляжи, но и удивительную природу Турции, обязательно выбирайте эту экскурсию. Она подарит массу ярких эмоций, красивые виды и незабываемые воспоминания. Однозначно рекомендую — это одна из лучших экскурсий, которые мы посетили во время отпуска!