Мои заказы

Пещера Дим – экскурсии в Аланье

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещера Дим» в Аланье, цены от €27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В каньон Сападере, пещеру Дим и долину Димчайи из Аланьи
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Групповая
В каньон Сападере, пещеру Дим и долину Димчайи из Аланьи
От скал и горных водопадов до отдыха у реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
17 авг в 09:30
€30 за человека
В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом)
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Групповая
В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом)
Погулять по каньону Сападере, спуститься в пещеру Дим и отдохнуть у реки Дим-Чай
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 авг в 09:30
€29 за человека
Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки
Увидеть банановые плантации, пройти по тропе между гор и освежиться в ледяной воде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 авг в 09:30
€31 за человека
Сафари в Аланье: пещера Дим, пляж Клеопатры и фуникулер
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
6 часов
-
14%
2 отзыва
Групповая
Сафари в Аланье: пещера Дим, пляж Клеопатры и фуникулер
Прокатиться по бездорожью, спуститься в пещеру и отдохнуть у реки с видом на Таврские горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
18 авг в 08:30
20 авг в 08:30
€30€35 за человека
Зелёный пояс Аланьи: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим
На автобусе
Сплавы и рафтинг
7 часов
7 отзывов
Групповая
Зелёный пояс Аланьи: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим
Погрузитесь в атмосферу Аланьи: пещера Дим, фруктовые сады и обед на реке. Этот день запомнится надолго благодаря живописным видам и свежим фруктам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
€27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Angelina
Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.

С самого начала все было
читать дальшеуменьшить

отлично организовано: трансфер от отеля, гид говорящий на нескольких языках создавал веселую атмосферу. Поездка проходила драйвово и весело.

Каньон впечатли своей величественной природой: высокие скалы, кристально чистая вода и потрясающие панорамные виды. Здесь получаются невероятно красивые фотографии (доказательства ниже)😇

Особое впечатление произвел водопад. Шум падающей воды, прохлада даже в жаркий день и окружающая зелень создают ощущение настоящего райского уголка. Это место идеально подходит для того чтобы освежиться в жаркую погоду и для красивых фотографий.

Отдельно хочется отметить профессионализм организаторов и гида. Все было четко спланировано, времени хватало на прогулки, осмотр достопримечательностей и отдых. Обед был вкусным и сытным, а вся экскурсия прошла легко и с большим удовольствием.

Если вы отдыхаете в Аланье устали от тюленьего отдыха и ол инклюзива хотите увидеть не только море и пляжи, но и удивительную природу Турции, обязательно выбирайте эту экскурсию. Она подарит массу ярких эмоций, красивые виды и незабываемые воспоминания. Однозначно рекомендую — это одна из лучших экскурсий, которые мы посетили во время отпуска!

Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.+7
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 12 отзывов в Аланье в категории "Пещера Дим"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещера Дим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. В каньон Сападере, пещеру Дим и долину Димчайи из Аланьи;
  2. В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом);
  3. Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки;
  4. Сафари в Аланье: пещера Дим, пляж Клеопатры и фуникулер;
  5. Зелёный пояс Аланьи: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Набережная;
  4. Старый город;
  5. Диснейленд;
  6. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Пещера Дим" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 31. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2026 год по теме «Пещера Дим», 12 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь