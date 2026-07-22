Групповая
В каньон Сападере, пещеру Дим и долину Димчайи из Аланьи
От скал и горных водопадов до отдыха у реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
17 авг в 09:30
€30 за человека
Групповая
В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом)
Погулять по каньону Сападере, спуститься в пещеру Дим и отдохнуть у реки Дим-Чай
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 авг в 09:30
€29 за человека
Групповая
Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки
Увидеть банановые плантации, пройти по тропе между гор и освежиться в ледяной воде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 авг в 09:30
€31 за человека
-
14%
Групповая
Сафари в Аланье: пещера Дим, пляж Клеопатры и фуникулер
Прокатиться по бездорожью, спуститься в пещеру и отдохнуть у реки с видом на Таврские горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
18 авг в 08:30
20 авг в 08:30
€30
€35 за человека
Групповая
Зелёный пояс Аланьи: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим
Погрузитесь в атмосферу Аланьи: пещера Дим, фруктовые сады и обед на реке. Этот день запомнится надолго благодаря живописным видам и свежим фруктам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Это был один из самых красивых и запоминающихся дней нашего отдыха.
С самого начала все было
С самого начала все было
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Всего 12 отзывов в Аланье в категории "Пещера Дим"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещера Дим»
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