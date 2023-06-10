Сападере Каньон
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Что вас ожидает:
- Сападере Каньон, расположенный в самом сердце прекрасного Антальского региона Турции, является настоящим природным чудом. Его захватывающая красота и уникальная экосистема привлекают тысячи туристов со всего мира. И джип-сафари - это самый захватывающий способ исследовать этот невероятный каньон.
- Наши профессиональные гиды и опытные водители гарантируют, что ваше путешествие будет комфортным и безопасным. Приготовьтесь к захватывающим приключениям, когда вы сядете на мощный джип и отправитесь в путь, преодолевая пересеченную местность, горные дороги и прекрасные пейзажи.
- Во время нашего джип-сафари вы сможете насладиться непревзойденными видами каньона Сападере. Глубокие ущелья, кристально чистые реки и живописные водопады - все это откроется перед вами во всей своей красе. Вы почувствуете себя настоящим исследователем, когда пройдете по запутанным тропам, преодолеете небольшие реки и попытаетесь дотянуться до диких животных, обитающих в этих местах.
- Джип-сафари в Сападере Каньоне - это также отличная возможность погрузиться в местную культуру и традиции. Во время экскурсии вы посетите традиционную деревню, где сможете познакомиться с гостеприимными местными жителями, попробовать настоящую турецкую кухню и насладиться аутентичными ремесленными изделиями, созданными мастерами региона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в мир приключений и неповторимых впечатлений! Если вы ищете необычные приключения и жаждете испытать адреналин, то джип-сафари по каньону Сападере - это то, что вам нужно!
Каждый день
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании