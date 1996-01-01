Великолепные горы ⛰️ и изысканная природная красота Каньона Сападере Один из каньонов Турции, который располагается в 50 км от Алании. Это место стало наиболее популярным, после того, как местный муниципалитет в 2008 году оборудовал пешеходную дорожку для туристов вдоль Каньона Сападере.

По прибытию в деревню Сападере у вас будет уникальная возможность познакомиться с местными жителями и их культурой, а также попробовать местные угощения и сделать великолепные фото у Каньона.

Деревня возникла более 500 лет назад и главная деятельность — это шелкопрядение. Так вы сможете посетить шелкопрядильную фабрику, посмотреть процесс производства и благодаря гиду узнать для себя много нового. Далее отправляемся в Пещеру Гномов длина которой составляет 170 метров и считается, что ей более 15 000 лет.

На Каньоне Сападере вы сможете насладиться чарующими водопадами, а также искупаться в бассейне ниспадающих вод, что оставит у вас массу положительных впечатлений.

Экскурсионная программа:• Посещение Каньона Сападере;