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Поездка в прохладный каньон Сападере

5
6 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Экскурсия ⛳ на Каньон Сападере — это безумно красивое 🤩 место между Таврскими горами, которое завораживает.

От самого вашего отеля и на протяжении всей экскурсии 🧭 мы везём вас на открытых джипах, чтобы вы почувствовали свежий и ароматный воздух аланийский гор ⛰️ и ощутили настоящую, живую Турцию!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $22 за человека

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Поездка в прохладный каньон Сападере
Поездка в прохладный каньон Сападере

Что вы увидите

  • Каньон Сападере
  • Пещера Гномов
  • деревня Сападере
Великолепные горы ⛰️ и изысканная природная красота Каньона Сападере Один из каньонов Турции, который располагается в 50 км от Алании. Это место стало наиболее популярным, после того, как местный муниципалитет в 2008 году оборудовал пешеходную дорожку для туристов вдоль Каньона Сападере.
По прибытию в деревню Сападере у вас будет уникальная возможность познакомиться с местными жителями и их культурой, а также попробовать местные угощения и сделать великолепные фото у Каньона.
Деревня возникла более 500 лет назад и главная деятельность — это шелкопрядение. Так вы сможете посетить шелкопрядильную фабрику, посмотреть процесс производства и благодаря гиду узнать для себя много нового. Далее отправляемся в Пещеру Гномов длина которой составляет 170 метров и считается, что ей более 15 000 лет.
На Каньоне Сападере вы сможете насладиться чарующими водопадами, а также искупаться в бассейне ниспадающих вод, что оставит у вас массу положительных впечатлений.
Экскурсионная программа:• Посещение Каньона Сападере;
  • Посещение водопадов Каньона Сападере;
  • Визит шелкопрядильной фабрики;
  • Визит деревенского дома и Мечети;
  • Посещение пещеры Джюджелер (по желанию, 10 лир). Организационные детали:Возьмите с собой купальник, плавки, полотенце, солнцезащитные средства (крем, очки, кепка) и воду.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • обед (напитки на выбор, за отдельную плату)
  • русскоговорящий гид и увлекательная экскурсия
  • вход в Каньон Сападере.
Что не входит
  • личные расходы
  • посещение пещеры Джюджелер (по желанию, 10 лир).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Поездка в прохладный каньон Сападере
Поездка в прохладный каньон Сападере
Поездка в прохладный каньон Сападере
Поездка в прохладный каньон Сападере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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6 отзывов оставили туристы

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