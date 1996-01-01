  1. Турция
  2. Аланья
  3. Экскурсии

Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Во время экскурсии 🧭 из Алании в Сиде мы сможем увидеть античный город 🏙️, который принадлежал римско-византийскому периоду, храм Диониса, триумфальную арку, храм Апполона и крупнейший античный театр, который был построен во II веке и, конечно же, водопад Дюден.

Множество красивейших фотографий, потрясающие виды, незабываемые впечатления, эта экскурсия ⛳ никого не оставит равнодушным!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $22 за человека

    Заказать экскурсию
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде

Что вы увидите

  • Демре
  • Мира
  • Кекова
Сиде — один из древнейших городов ТурцииГород находился раньше в постоянной опасности и был защищен крепостными стенами со стороны моря 🌊 и суши. Даже не смотря на постоянные землетрясения крепостные стены и башни сохранились в хорошем виде. Пред вашим взором предстанет Храм Апполона, который находится под охраной правительства Турции и является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Сиде. Византийский амфитеатрДалее мы отправляемся в древний амфитеатр Аспендос, который был построен во II веке нашей эры и являлся ареной для гладиаторских боев с животными. В Византийское время на месте театра была обустроена церковь ⛪ и место объявили священным. В древние время он мог вместить более 15 тысяч человек. На данный момент театр Аспендос открыт для посещения, а также здесь проводятся концерты симфонической музыки. Далее мы увидим Триумфальную арку и монументальный фонтан ⛲. Затем дойдем с вами до конца полуострова и перед нами откроется красивая морская панорама. Также Вы сможете искупаться в чистом море город-курорта Сиде. Турецкая жемчужинаПосле этого мы с вами отправимся в национальный парк 🌳 Турции Дюден с его водопадами. Каскад водопадов образован рекой Дюден, которая берет своё начало от горных источников. Творение природы–матушки представлено не одним водным потоком, а целой группой порогов, маленьких и больших водопадов. В центре этой красоты практически невозможно разговаривать — всё перекрывает шум падающей воды. Это невероятное по красоте зрелище можно рассмотреть с разных сторон, ведь через реку проложено большое количество мостов, а самый красивый вид открывается со смотровой площадки, которая довольно часто заполняется брызгами воды так, что туристам приходится заходить на нее босиком. Экскурсионная программа:• Выезд из отеля;
  • посещение античного города;
  • Храм Диониса;
  • Храм Апполона;
  • древнегреческий театр Аспендос;
  • Триумфальная арка;
  • национальный парк Дюден;
  • водопад Дюден. Организационные детали:Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки, крем, головной убор и воду.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
  • по желанию вход в амфитеатр 8$, водопады 2$.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде
Прикоснитесь к древности Дюден — Аспендос — Сиде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Turkish H. проводит ещё 6 экскурсий

2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
$55
10 часов
2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
12 отзывов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
$70
48 часов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
11 отзывов
Завораживающий Памуккале
$37
19.5 часов
Завораживающий Памуккале
10 отзывов
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
$42
8.5 часов
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
9 отзывов
Волшебство ночной Алании
$24
6.5 часов
Волшебство ночной Алании
6 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте Big Kral
$30
4.5 часов
Вечерняя прогулка на яхте Big Kral
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
16
7 часов
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
24 отзыва
Приятная морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
Аланья с античных времен до наших дней
69
3.5 часа
Аланья с античных времен до наших дней
20 отзывов
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
$35
9.5 часов
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
17 отзывов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
$20
9 часов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
17 отзывов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
$30
8 часов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
12 отзывов
Джип-сафари из Аланьи
$25
8 часов
Джип-сафари из Аланьи
10 отзывов