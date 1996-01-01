Сиде — один из древнейших городов ТурцииГород находился раньше в постоянной опасности и был защищен крепостными стенами со стороны моря 🌊 и суши. Даже не смотря на постоянные землетрясения крепостные стены и башни сохранились в хорошем виде. Пред вашим взором предстанет Храм Апполона, который находится под охраной правительства Турции и является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Сиде. Византийский амфитеатрДалее мы отправляемся в древний амфитеатр Аспендос, который был построен во II веке нашей эры и являлся ареной для гладиаторских боев с животными. В Византийское время на месте театра была обустроена церковь ⛪ и место объявили священным. В древние время он мог вместить более 15 тысяч человек. На данный момент театр Аспендос открыт для посещения, а также здесь проводятся концерты симфонической музыки. Далее мы увидим Триумфальную арку и монументальный фонтан ⛲. Затем дойдем с вами до конца полуострова и перед нами откроется красивая морская панорама. Также Вы сможете искупаться в чистом море город-курорта Сиде. Турецкая жемчужинаПосле этого мы с вами отправимся в национальный парк 🌳 Турции Дюден с его водопадами. Каскад водопадов образован рекой Дюден, которая берет своё начало от горных источников. Творение природы–матушки представлено не одним водным потоком, а целой группой порогов, маленьких и больших водопадов. В центре этой красоты практически невозможно разговаривать — всё перекрывает шум падающей воды. Это невероятное по красоте зрелище можно рассмотреть с разных сторон, ведь через реку проложено большое количество мостов, а самый красивый вид открывается со смотровой площадки, которая довольно часто заполняется брызгами воды так, что туристам приходится заходить на нее босиком. Экскурсионная программа:• Выезд из отеля;

посещение античного города;

Храм Диониса;

Храм Апполона;

древнегреческий театр Аспендос;

Триумфальная арка;

национальный парк Дюден;

водопад Дюден. Организационные детали:Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки, крем, головной убор и воду.