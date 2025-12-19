Один день — и столько впечатлений! Загибайте пальцы: вы покорите на рафтах стремительную реку Кёпрючай, промчитесь по бездорожью на квадроцикле или багги, эффектно пролетите на зиплайне над каньоном. И после отдохнёте за ароматным чаем и горячими гёзлеме.

Описание водной прогулки

Рафтинг. Вы окажетесь в самом сердце национального парка Кёпрюлю. Вас ждёт 3–часовой сплав по бурным порогам реки Кёпрючай (около 12 км). Опыт не требуется — профессиональные инструкторы расскажут о безопасности и предоставят снаряжение.

Сафари на багги/квадроциклах (на выбор). Опыт вождения и водительские права не нужны. После инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в 45-минутную поездку по пыльным и каменистым дорогам. Каждая машина рассчитана на двух участников.

Полёт на зиплайне. Инструкторы помогут подготовиться и наденут всё снаряжение. Несколько десятков секунд свободного скольжения по натянутому тросу подарят мощный выброс адреналина и незабываемые виды.

Организационные детали