Тройное приключение на природе

Как только вы прибудете в центр рафтинга вам проведут инструктаж по технике безопасности и вы наденете спасательный жилет перед посадкой. Вы спуститесь к реке — и начнётся настоящее адреналиновое приключение!

К полудню рафтинг 🚣‍ завершается и наступает время джип-сафари. Вы проедетесь по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.

И, конечно, вас ждёт зиплайн — спуск по железному канату. Выброс адреналина заставит сердце биться чаще от испытываемых эмоций.

Важная информация

На тур взять с собой: удобную одежду и обувь, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, очки, наличные, тур ваучер (можно на телефоне).