Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн

YoYo T.
YoYo T. – Гид из Анталии
Активный отдых в каньонах Кепрюлю и Тазы, вас ждёт рафтинг 🚣‍, сафари на внедорожниках и зиплайн.
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Экскурсия

$35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн

Что вы увидите 🤩

  • Каньоны Кепрюлю и Тазы
  • Мосты Римской Эпохи Бегрюм и Олук.
Тройное приключение на природе
Как только вы прибудете в центр рафтинга вам проведут инструктаж по технике безопасности и вы наденете спасательный жилет перед посадкой. Вы спуститесь к реке — и начнётся настоящее адреналиновое приключение!
К полудню рафтинг 🚣‍ завершается и наступает время джип-сафари. Вы проедетесь по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
И, конечно, вас ждёт зиплайн — спуск по железному канату. Выброс адреналина заставит сердце биться чаще от испытываемых эмоций.
Важная информация
На тур взять с собой: удобную одежду и обувь, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, очки, наличные, тур ваучер (можно на телефоне).
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • страховка
  • трансфер
  • услуги инструктора
  • сплав на рафтах (10-ти местн. бот)
  • экипировка (жилет, каска)
  • обед
  • поездка на джипах (Land Rover 10-ти местный, управляет наш шофер)
  • зиплайн.
Что не входит
  • напитки
  • обувь (можно купить за 6 $)
  • гидрокостюм (можно арендовать за 5 $)
  • двухместный каяк аренда за 10 $
  • личные расходы
  • фото и видео.
Важная информация
  • Бесплатная отмена за 16 ч. до начала тура.
  • Время выезда из отеля сообщается накануне вечером (18:00)
  • На тур взять с собой: удобную одежду и обувь, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, очки, наличные, тур ваучер (можно на телефоне).
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Время проведения: Вторник, пятница, воскресенье с 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
YoYo T.
YoYo T.
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