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Рафтинг в каньоне Кёпрюлю

4
5 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Антальи
Турция – страна «все включено».

Здесь туризм направлен непосредственно на ваше удовольствие, ваш комфорт и ваше благополучие.

Кроме античных руин и музеев вы можете воспользоваться любым видом развлечений, от полетов на воздушном шаре до прогулки на личной яхте 🛥️.

Мы предлагаем вам посетить одно из самых необычных времяпровождений в Турции – рафтинг 🚣‍.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $50.63 за человека

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Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
Сплав по горной реке каньона «Koprulu».
Длина сплава составляет 15 км. Возможен сплав как на лодках, так и на каноэ.
Дети допускаются от 7 лет.
Что входит
  • обед
Что не входит
  • Сбор гостей будет из отелей расположенных в регионах Белек
  • Кунду
  • Лара
  • Анталья-центр
  • другие регионы по запросу и за доп. оплату
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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5 отзывов оставили туристы

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