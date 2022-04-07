Стамбул за один день из Антальи

Хотите разнообразить свой пляжный отдых, побывать в древнем городе и пройти по следам трёх империй

Групповая
Хотите разнообразить свой пляжный отдых, побывать в древнем городе и пройти по следам трёх империй? Приглашаем вас на экскурсию по Стамбулу, на которой вы осмотрите величественную Айя-Софию и Голубую мечеть, прокатитесь на кораблике по Босфору и попробуете блюда традиционной кухни.
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи
Стамбул за один день из Антальи

Что вас ожидает 🤩

  • Ипподром
  • Немецкий фонтан
  • Голубая мечеть
  • Мечеть (собор) Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Гранд-Базар
  • Босфорский мост
Этот тур для тех, кто отдыхает в Анталье, но хочет посмотреть Стамбул. Почему бы и нет, ловите программу….

✔️10:00 Поздний завтрак

✔️18:00 Ужин.

  • ️04:00 - 05:00 Трансфер из отеля в аэропорт (Анталья)
  • ️ 07:00 - 08:00 Перелет Анталья - Стамбул
  • ️11:00 Ипподром-Немецкий фонтан. Эта историческая площадь – сердце древнего Константинополя, на современной площади Султанахмет возвышался уникальный архитектурный комплекс – Ипподром, строительство которого велось более 130 лет, с 203 по 330 годы! За основу сооружения был взят проект Большого цирка в Риме. Громадный стадион, где проводились масштабные спортивные состязания, вмещал свыше 100 000 зрителей. Комплекс просуществовал в практически неизменном виде вплоть до 1204 года, когда покой горожан нарушили крестоносцы. Захватчики разрушили многие достопримечательности, в том числе и великолепный Ипподром. До наших дней сохранились лишь некоторые немаловажные детали, такие как Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина, Немецкий фонтан, стена Сфендон.
  • ️13:00 Мечеть Султана Ахмета (Голубая Мечеть) - первая по значению мечеть Стамбула. Голубая мечеть – уникальный архитектурный шедевр, построенный по приказу главы Османского государства султана Ахмета. После смерти Сулеймана Великолепного дела в стране шли не слишком хорошо, проигрывались военные сражения, не ладились отношения с союзниками. И тогда султан решил обратиться за помощью к Аллаху. Голубая мечеть играла роль связующего звена между правителем Империи и Всевышним. Строительство велось в течение 7-ми лет и было завершено 1616 году.
  • ️14:00 Собор (Мечеть) Святой Софии. Один из главных культурно-исторических памятников Стамбула, объединивший в себе черты двух религий – христианства и мусульманства. Изначально храм, построенный в 537 году, был христианским. После захвата Константинополя османскими воинами был преобразован в мечеть, а в середине 30-х годов 20 века стал музеем «Айя-София». Такое звание святыня носила до 2020 года. Затем городские власти приняли решение возвратить комплексу статус мечети, коей он является сегодня.
  • ️15:00 Площадь Султана Ахмета (Свободное время). Свободное время можно использовать на посещение рынка.
  • ️16:00 Дворец Топкапы - главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море. Невероятной красоты дворцовый комплекс 15 века, долгие годы служивший главной резиденцией османских правителей, сегодня имеет статус музея. Топкапы в переводе на русский язык – «пушечные ворота». Это связано с древней традицией. Каждый раз, когда падишах покидал дворец, раздавались залпы пушечных орудий.
  • ️17:00 Круиз по Босфору (1 час) - пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.
  • ️Завершение тура по Стамбулу и прибытие в аэропорт – перелет в Анталью (трансфер из аэропорта Антальи в отель)
Внимание - вам необходимо будет внести предоплату 100% напрямую организаторам для выкупа авиабилетов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в указанные в программе места.
  • Круиз по Босфору
  • Услуги профессионального гида.
  • 2-х разовое питание.
  • Авиабилеты и трансферы туда и обратно (отель-аэропорт-отель)
Что не входит
  • Личные расходы и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • ❗️Предварительная полная оплата
  • ❗️Наличие прививочного сертификата (мин 2 дозы) и HES CODE
  • ❗️Участие в туре без паспорта или удостоверения личности невозможно.
  • ❗️Экскурсия не рекомендуется для гостей, которым трудно ходить.
  • ❗️Порядок, утвержденный в программе, является приблизительным и может меняться в зависимости от условий авиаперелета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника

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