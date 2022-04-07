Этот тур для тех, кто отдыхает в Анталье, но хочет посмотреть Стамбул. Почему бы и нет, ловите программу….

✔️10:00 Поздний завтрак

✔️18:00 Ужин.

️04:00 - 05:00 Трансфер из отеля в аэропорт (Анталья)

️ 07:00 - 08:00 Перелет Анталья - Стамбул

️11:00 Ипподром-Немецкий фонтан. Эта историческая площадь – сердце древнего Константинополя, на современной площади Султанахмет возвышался уникальный архитектурный комплекс – Ипподром, строительство которого велось более 130 лет, с 203 по 330 годы! За основу сооружения был взят проект Большого цирка в Риме. Громадный стадион, где проводились масштабные спортивные состязания, вмещал свыше 100 000 зрителей. Комплекс просуществовал в практически неизменном виде вплоть до 1204 года, когда покой горожан нарушили крестоносцы. Захватчики разрушили многие достопримечательности, в том числе и великолепный Ипподром. До наших дней сохранились лишь некоторые немаловажные детали, такие как Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина, Немецкий фонтан, стена Сфендон.

️13:00 Мечеть Султана Ахмета (Голубая Мечеть) - первая по значению мечеть Стамбула. Голубая мечеть – уникальный архитектурный шедевр, построенный по приказу главы Османского государства султана Ахмета. После смерти Сулеймана Великолепного дела в стране шли не слишком хорошо, проигрывались военные сражения, не ладились отношения с союзниками. И тогда султан решил обратиться за помощью к Аллаху. Голубая мечеть играла роль связующего звена между правителем Империи и Всевышним. Строительство велось в течение 7-ми лет и было завершено 1616 году.

️14:00 Собор (Мечеть) Святой Софии. Один из главных культурно-исторических памятников Стамбула, объединивший в себе черты двух религий – христианства и мусульманства. Изначально храм, построенный в 537 году, был христианским. После захвата Константинополя османскими воинами был преобразован в мечеть, а в середине 30-х годов 20 века стал музеем «Айя-София». Такое звание святыня носила до 2020 года. Затем городские власти приняли решение возвратить комплексу статус мечети, коей он является сегодня.

️15:00 Площадь Султана Ахмета (Свободное время). Свободное время можно использовать на посещение рынка.

️16:00 Дворец Топкапы - главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море. Невероятной красоты дворцовый комплекс 15 века, долгие годы служивший главной резиденцией османских правителей, сегодня имеет статус музея. Топкапы в переводе на русский язык – «пушечные ворота». Это связано с древней традицией. Каждый раз, когда падишах покидал дворец, раздавались залпы пушечных орудий.

️17:00 Круиз по Босфору (1 час) - пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

️Завершение тура по Стамбулу и прибытие в аэропорт – перелет в Анталью (трансфер из аэропорта Антальи в отель)

Внимание - вам необходимо будет внести предоплату 100% напрямую организаторам для выкупа авиабилетов