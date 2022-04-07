Экскурсия в Стамбул из Анталии

Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Экскурсия в Стамбул из Анталии

Что вас ожидает 🤩

  • Голубая Мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Ипподром Константинополя
  • Египетский базар
  • Круиз по Босфору
Экскурсия в Стамбул из Анталии– это легкий способ исследовать Стамбул во время вашего отпуска. Когда-то Стамбул назывался Византий, а затем Константинополь. Его положение всегда делало город желанным для иностранных захватчиков, но и тщательно охранялось его жителями.
Экскурсия в Стамбул из Анталии познакомит Вас с неповторимым городом, основанным в 660 году до н. э. под названием Византион. Здесь переплелись эпохи времен, и вершились судьбы держав. Великий Стамбул покорит Вас своей уникальностью, где гармонично существуют Европа и Азия, мусульманство и христианство, древность и современные тенденции…
Крупнейший город мира, раскинувшийся на берегах пролива Босфор, неоднократно являлся стольным градом. Он был столицей не только Турции, но и ряда таких империй, как Римская, Византийская, Латинская и Османская. Долгое время, вплоть до 1930 года,Стамбул именовался Константинополем и оказывал огромное влияние на ход мировой истории. Город хранит в себе легендарное историческое и культурное достояние разных эпох и народов.
Во время тура Вы посетите одни из самых выдающихся памятников искусства и архитектуры, которые очаруют Вас своей неповторимостью и величием. Главный дворец Османской империи до середины XIX века-Дворец Топкапы. В настоящее время это музей, где хранятся мусульманские святыни. Церковь Святой Ирины (Айя-Ирена)-первая христианская базилика, возведенная в начале IV века, которая никогда не была мечетью. Здесь находится саркофаг, где, по преданию, покоятся останки Константина. Большая мечеть Айя-София (Собор Святой Софии)-знаменитый памятник византийского зодчества, православный собор, ставший в 2020 году снова мечетью. Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)- творение мусульманской архитектуры. Ипподром-древнеримское сооружение, дошедшее до нас в виде руин. Здесь же находятся Немецкий фонтан и обелиски, Египетский и Константина. Старейший рынок Стамбула-Египетский базар, пропитанный восточным колоритом и ароматами многочисленных масел, специй, пряностей и чая.
Также Вас ждет прогулка по живописному Босфору, которая позволит Вам полюбоваться завораживающими видами на город со стороны воды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Русский гид
  • Прогулка по Босфору
  • Обед и ужин
Что не входит
  • Напитки
  • Гарем области дворца Топкапы (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Все сборы за тур взимаются до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Четверг, Суббота

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