Так мало дней отпуска и так много хочется успеть!
Легко! Наш водитель прокатит Вас по всей Анталии
Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту
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Что же можно успеть за 1️⃣ день?
Комфортно проснулись, потянулись, позавтракали…
В районе 9 утра Вас ожидает индивидуальное авто
✅ Tunektepe Teleferik — канатная дорога. Любимая Анталия как на ладони
✅ Верхний дюден — водопад
✅ Старый город Калеичи - порт прогулка на яхте
✅ Музей миниатюр зданий Турции
✅ Нижний дюденский водопад
Вас ждут самые красивые места и фото!