Так мало дней отпуска и так много хочется успеть!

Легко! Наш водитель прокатит Вас по всей Анталии

Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту

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Что же можно успеть за 1️⃣ день?

Комфортно проснулись, потянулись, позавтракали…

В районе 9 утра Вас ожидает индивидуальное авто

✅ Tunektepe Teleferik — канатная дорога. Любимая Анталия как на ладони

✅ Верхний дюден — водопад

✅ Старый город Калеичи - порт прогулка на яхте

✅ Музей миниатюр зданий Турции

✅ Нижний дюденский водопад

Вас ждут самые красивые места и фото!