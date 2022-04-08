Тур-трансфер Анталия за 1 день

Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день
Тур-трансфер Анталия за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • ✅ Tunektepe Teleferik — канатная дорога. Любимая Анталия как на ладони
  • ✅ Верхний Дюден — водопад
  • ✅ Пещера верхнего Дюдена
  • ✅ Старый город Калеичи
  • ✅ Порт старого города
  • ✅ Арка Адриана
  • ✅ Музей миниатюр зданий Турции
  • ✅ Нижний Дюденский водопад
Так мало дней отпуска и так много хочется успеть!
Легко! Наш водитель прокатит Вас по всей Анталии
Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту
Что же можно успеть за 1️⃣ день?
Комфортно проснулись, потянулись, позавтракали…
В районе 9 утра Вас ожидает индивидуальное авто
✅ Tunektepe Teleferik — канатная дорога. Любимая Анталия как на ладони
✅ Верхний дюден — водопад
✅ Старый город Калеичи - порт прогулка на яхте
✅ Музей миниатюр зданий Турции
✅ Нижний дюденский водопад
Вас ждут самые красивые места и фото!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальное авто минивэн комфорт класса вместимостью до 9 человек
  • Детское автокресло
  • Вода
  • Страховка в пути
Что не входит
  • Услуги гида (по желанию)
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Завершение: Вернем по месту требования Анталия Кемер Белек Сиде
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Мы скоро с Вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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