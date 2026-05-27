Поднять якоря — держим курс на красивые виды! С борта вы полюбуетесь открытым морем, скалистыми берегами, пляжами, очертаниями Таврских гор. Поплаваете у развалин древнеримского Фазелиса и в уединённых бухтах Дженнет и Айышыгы.
А также выберете отдых по настроению — релакс на панорамной палубе или веселье с музыкой, танцами, играми.
А также выберете отдых по настроению — релакс на панорамной палубе или веселье с музыкой, танцами, играми.
Описание экскурсии
8:00 — сбор из отелей, трансфер в порт Кемера
10:00 — морская прогулка с остановками для купания, шоу-программой и обедом
Наш пиратский корабль пройдёт вдоль средиземноморского побережья. В круизе вы:
- с борта полюбуетесь курортами Кириш и Чамьюва, зелёными холмами, сосновыми лесами
- искупаетесь в бухте Фазелис рядом с руинами античного города, а также в укромных лагунах Дженнет и Айышыгы
- повеселитесь на палубе — музыка, танцы, анимация не дадут заскучать взрослым и детям
- или выберете спокойный уголок, чтобы позагорать с красивым видом
17:00 — возвращение в Анталью
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз, шоу-программа, обед (курица барбекю, макароны, салаты, фрукты), безалкогольные напитки
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Прогулка без гида, на корабле есть русскоговорящий персонал
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 8
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Антальи»
-
20%
Групповая
Пиратский корабль «Гонстер» - тур из Анталии
Начало: Главный вход в отель. Место встречи с отелями в ра...
$36
$45 за человека
Групповая
до 24 чел.
Морская рыбалка в Белеке с обедом на борту - из Антальи
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
€69 за человека
Групповая
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
Морская прогулка с включённым трансфером, обедом и безалкогольными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Групповая
Из Антальи к водопадам и пещерам на пиратском корабле (всё включено)
Увидеть Нижний Дюден, освежиться в море и отдохнуть на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
€45 за человека