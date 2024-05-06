Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бодруме, цены от €385. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На персональной яхте - в живописные бухты
На яхте
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
430 за всё до 8 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
12 авг в 06:30
385 за всё до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
На машине
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
398 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
  • в
    валентина
    12 сентября 2023
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
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    Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)

    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На персональной яхте - в живописные бухты
  2. Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
  3. Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 430. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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