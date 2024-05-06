3 часа
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€430 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
12 авг в 06:30
€385 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
€398 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 мая 2024Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
- ЕЕкатерина2 мая 2024Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
- ввалентина12 сентября 2023Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Нескучные экскурсии»
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