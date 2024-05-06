Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.

Е Екатерина

Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.