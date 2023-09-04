Заброшенный город, монастырь-невидимка, голубая лагуна, лепёшки гёзлеме и роскошные виды
На мотоцикле мы прокатимся по живописному полуострову, заедем в город-призрак Каякёй и к скальному монастырю Афкуле.
Искупаемся в бирюзовой лагуне и поедим национальные лепёшки, запивая их вкуснейшим свежевыжатым соком.
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Описание
Что вас ожидает
Полуостров Фетхие. Мы прокатимся по нетуристической, удивительно живописной части города. Посетим смотровые площадки с чудесными видами, полюбуемся голубой лагуной и поднимемся пешком на мыс.
Город-призрак Каякёй. Это бывшее греческое поселение, опустевшее в 1923 году. Вы увидите, что от него осталось, и посетите расположенную рядом лагуну. Для этого нам нужно будет пройти 15-20 минут, но виды того стоят! По желанию, в лагуне можно искупаться и поснорклить.
Монастырь-невидимка Афкуле. С помощью самых простых инструментов его высек в скалах монах Элефтериос, чтобы провести там последние годы жизни. Дорога к монастырю проходит по тенистым сосновым рощам с постепенным подъёмом в гору.
Обед в городе. Вы отведаете национальные лепешки гёзлеме со свежевыжатым соком.
Организационные детали
- Это видовая поездка, не предполагающая исторического содержания
- Транспорт, чай, обед, свежевыжатые соки включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.