Мототур в Фетхие (всё включено)

Заброшенный город, монастырь-невидимка, голубая лагуна, лепёшки гёзлеме и роскошные виды

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Ответы на вопросы
Я хочу показать вам нетуристическую Турцию. С дикой природой и чарующими местами, где тишина режет слух, а высота завораживает.

На мотоцикле мы прокатимся по живописному полуострову, заедем в город-призрак Каякёй и к скальному монастырю Афкуле.

Искупаемся в бирюзовой лагуне и поедим национальные лепёшки, запивая их вкуснейшим свежевыжатым соком.
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
Мототур в Фетхие (всё включено)
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Описание

Что вас ожидает

Полуостров Фетхие. Мы прокатимся по нетуристической, удивительно живописной части города. Посетим смотровые площадки с чудесными видами, полюбуемся голубой лагуной и поднимемся пешком на мыс.

Город-призрак Каякёй. Это бывшее греческое поселение, опустевшее в 1923 году. Вы увидите, что от него осталось, и посетите расположенную рядом лагуну. Для этого нам нужно будет пройти 15-20 минут, но виды того стоят! По желанию, в лагуне можно искупаться и поснорклить.

Монастырь-невидимка Афкуле. С помощью самых простых инструментов его высек в скалах монах Элефтериос, чтобы провести там последние годы жизни. Дорога к монастырю проходит по тенистым сосновым рощам с постепенным подъёмом в гору.

Обед в городе. Вы отведаете национальные лепешки гёзлеме со свежевыжатым соком.

Организационные детали

  • Это видовая поездка, не предполагающая исторического содержания
  • Транспорт, чай, обед, свежевыжатые соки включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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