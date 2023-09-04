Я хочу показать вам нетуристическую Турцию. С дикой природой и чарующими местами, где тишина режет слух, а высота завораживает. На мотоцикле мы прокатимся по живописному полуострову, заедем в город-призрак Каякёй и к скальному монастырю Афкуле. Искупаемся в бирюзовой лагуне и поедим национальные лепёшки, запивая их вкуснейшим свежевыжатым соком.

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Описание

Что вас ожидает

Полуостров Фетхие. Мы прокатимся по нетуристической, удивительно живописной части города. Посетим смотровые площадки с чудесными видами, полюбуемся голубой лагуной и поднимемся пешком на мыс.

Город-призрак Каякёй. Это бывшее греческое поселение, опустевшее в 1923 году. Вы увидите, что от него осталось, и посетите расположенную рядом лагуну. Для этого нам нужно будет пройти 15-20 минут, но виды того стоят! По желанию, в лагуне можно искупаться и поснорклить.

Монастырь-невидимка Афкуле. С помощью самых простых инструментов его высек в скалах монах Элефтериос, чтобы провести там последние годы жизни. Дорога к монастырю проходит по тенистым сосновым рощам с постепенным подъёмом в гору.

Обед в городе. Вы отведаете национальные лепешки гёзлеме со свежевыжатым соком.

Организационные детали