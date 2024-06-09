Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера

Демре - Мира - Кекова
Демре и Мира — один из важных центров распространения христианства благодаря священнику Святому Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь.

Он считается одним из наиболее почитаемых в христианской религии и покровителем путешественников, моряков, детей и молодёжи. После смерти он был похоронен в церкви, где служил.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30

Что вас ожидает:

  • Демре: церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира: ликийские скальные гробницы
  • Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Ликийские скальные гробницы, Римский театр, остров Кекова, подводный город и море, остров Симена и крепость относятся к римскому периоду. Исторические памятники и архитектура находятся в Демре и Мире Кекова. Приятное и полезное свободное время для покупок, сувениров и подарков: оникс, драгоценные камни султанит, виноделие в Демре, фруктовые натуральные вина, дегустация вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться возле красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим. Ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация:
  • На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
  • Экскурсия проводится из региона Кемер.
  • Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Ежедневно в 07:00, 07:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Демре: церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира: ликийские скальные гробницы
  • Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Три бутылки воды
  • Транспорт: минивен на 10 человек
Что не входит в цену
  • Личные расходы на еду, обед и сувениры
  • Входной билет в Демре церковь святого Николая Чудотворца: 17 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
  • Входной билет в Мира ликийские скальные гробницы: 13 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
  • Обед - 250 лир с человека, дети с 0 до 6 лет - бесплатно, дети с 6 до 12 лет - 50% скидка
  • Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00, 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура. Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
  • Экскурсия проходит в регионе Кемер. Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
  • Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
  • TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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