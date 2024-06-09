Демре и Мира — один из важных центров распространения христианства благодаря священнику Святому Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь.
Он считается одним из наиболее почитаемых в христианской религии и покровителем путешественников, моряков, детей и молодёжи. После смерти он был похоронен в церкви, где служил.
Он считается одним из наиболее почитаемых в христианской религии и покровителем путешественников, моряков, детей и молодёжи. После смерти он был похоронен в церкви, где служил.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Демре: церковь святого Николая Чудотворца
- Мира: ликийские скальные гробницы
- Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Ликийские скальные гробницы, Римский театр, остров Кекова, подводный город и море, остров Симена и крепость относятся к римскому периоду. Исторические памятники и архитектура находятся в Демре и Мире Кекова. Приятное и полезное свободное время для покупок, сувениров и подарков: оникс, драгоценные камни султанит, виноделие в Демре, фруктовые натуральные вина, дегустация вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться возле красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим. Ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация:
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
- Экскурсия проводится из региона Кемер.
- Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.
Ежедневно в 07:00, 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Демре: церковь святого Николая Чудотворца
- Мира: ликийские скальные гробницы
- Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Три бутылки воды
- Транспорт: минивен на 10 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
- Входной билет в Демре церковь святого Николая Чудотворца: 17 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
- Входной билет в Мира ликийские скальные гробницы: 13 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
- Обед - 250 лир с человека, дети с 0 до 6 лет - бесплатно, дети с 6 до 12 лет - 50% скидка
- Прогулка на яхте тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату и по желанию гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00, 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура. Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
- Экскурсия проходит в регионе Кемер. Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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