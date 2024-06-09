На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.

Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Экскурсия проводится из региона Кемер.

Все транспортные средства имеют лицензию, сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Что вас ожидает:Ликийские скальные гробницы, Римский театр, остров Кекова, подводный город и море, остров Симена и крепость относятся к римскому периоду. Исторические памятники и архитектура находятся в Демре и Мире Кекова. Приятное и полезное свободное время для покупок, сувениров и подарков: оникс, драгоценные камни султанит, виноделие в Демре, фруктовые натуральные вина, дегустация вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться возле красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим. Ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация: