Демре - Мира - Кекова: историческое путешествие из Кемера

Пройти по следам паломников, отыскать затонувший город и узнать тайны ликийских гробниц (в группе)
На этой экскурсии вы прикоснётесь к древней истории Турции. Программа состоит из трёх частей. Вы совершите паломнического к храму Николая Чудотворца и побываете в иконном центре. Изучите Ликийские гробницы и Римский театр. Отправитесь на водную прогулку к развалинам четырёх городов, ушедших под воду из-за землетрясения. И всё это — за один день!
Демре - Мира - Кекова: историческое путешествие из Кемера
Демре - Мира - Кекова: историческое путешествие из Кемера
Демре - Мира - Кекова: историческое путешествие из Кемера
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сохранили ликийскую, римскую и византийскую историю Малой Азии до её завоевания сельджуками и османами.

В программе:

  • Прогулка на яхте около затонувшего города Кекова. Вы осмотрите развалины древних строений, ушедших под воду. И, если захотите, искупаетесь в открытом море
  • Иконный центр с освящёнными иконами
  • Посещение церкви Николая Чудотворца. Здесь вас ждёт паломничество к саркофагу, в котором находились мощи святого, вывезенные в конце 11 века в итальянский город Бари
  • Античный город Мира. Вы увидите Римский театр и изучите Ликийские наскальные гробницы

Вы узнаете:

  • Какие древние культуры сформировали город Демре
  • Кто украл останки Святого Николая и где изначально он был захоронен
  • Почему Демре считается священной землёй
  • Как живут люди вдалеке от отелей и all inclusive
  • И многое другое!

По пути остановимся на завтрак в горах и заедем на обед в ресторан.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на автобусе с кондиционером, прогулка на яхте около затонувшего города Кекова, входной билет в античный город Мира, услуги гида, страховка, обед в ресторане (шведский стол)
  • Программа подойдёт участникам всех возрастов
  • Внимание: детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Посадочное место для ребёнка — 50% от стоимости
  • Необходимо иметь при себе паспорт
  • Время сбора указано ориентировочно ± 10-20 минут
  • В группе может быть больше 20-ти человек
  • Время сбора на сайте указано ориентировочное (точное время сообщат за день до экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в церковь святого Николая Чудотворца
  • Завтрак и напитки во время обеда (по желанию)

ежедневно в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€79
Дети до 16 лет€39
Дети до 6 лет (без места)Бесплатно
Дети до 6 лет (с местом)€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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