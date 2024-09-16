На этой экскурсии вы прикоснётесь к древней истории Турции. Программа состоит из трёх частей. Вы совершите паломнического к храму Николая Чудотворца и побываете в иконном центре. Изучите Ликийские гробницы и Римский театр. Отправитесь на водную прогулку к развалинам четырёх городов, ушедших под воду из-за землетрясения. И всё это — за один день!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сохранили ликийскую, римскую и византийскую историю Малой Азии до её завоевания сельджуками и османами.
В программе:
- Прогулка на яхте около затонувшего города Кекова. Вы осмотрите развалины древних строений, ушедших под воду. И, если захотите, искупаетесь в открытом море
- Иконный центр с освящёнными иконами
- Посещение церкви Николая Чудотворца. Здесь вас ждёт паломничество к саркофагу, в котором находились мощи святого, вывезенные в конце 11 века в итальянский город Бари
- Античный город Мира. Вы увидите Римский театр и изучите Ликийские наскальные гробницы
Вы узнаете:
- Какие древние культуры сформировали город Демре
- Кто украл останки Святого Николая и где изначально он был захоронен
- Почему Демре считается священной землёй
- Как живут люди вдалеке от отелей и all inclusive
- И многое другое!
По пути остановимся на завтрак в горах и заедем на обед в ресторан.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на автобусе с кондиционером, прогулка на яхте около затонувшего города Кекова, входной билет в античный город Мира, услуги гида, страховка, обед в ресторане (шведский стол)
- Программа подойдёт участникам всех возрастов
- Внимание: детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Посадочное место для ребёнка — 50% от стоимости
- Необходимо иметь при себе паспорт
- Время сбора указано ориентировочно ± 10-20 минут
- В группе может быть больше 20-ти человек
- Время сбора на сайте указано ориентировочное (точное время сообщат за день до экскурсии)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входной билет в церковь святого Николая Чудотворца
- Завтрак и напитки во время обеда (по желанию)
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€79
|Дети до 16 лет
|€39
|Дети до 6 лет (без места)
|Бесплатно
|Дети до 6 лет (с местом)
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 2623 туристов
«Мы организуем, вы наслаждаетесь» — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берёт на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы ваше путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всем остальном.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
416€375 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за всё до 4 чел.