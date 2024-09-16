На этой экскурсии вы прикоснётесь к древней истории Турции. Программа состоит из трёх частей. Вы совершите паломнического к храму Николая Чудотворца и побываете в иконном центре. Изучите Ликийские гробницы и Римский театр. Отправитесь на водную прогулку к развалинам четырёх городов, ушедших под воду из-за землетрясения. И всё это — за один день!

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Ваш представитель в Кемере

Ольга и Максим Ваш представитель в Кемере

Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сохранили ликийскую, римскую и византийскую историю Малой Азии до её завоевания сельджуками и османами.

В программе:

Прогулка на яхте около затонувшего города Кекова. Вы осмотрите развалины древних строений, ушедших под воду. И, если захотите, искупаетесь в открытом море

Иконный центр с освящёнными иконами

Посещение церкви Николая Чудотворца. Здесь вас ждёт паломничество к саркофагу, в котором находились мощи святого, вывезенные в конце 11 века в итальянский город Бари

Античный город Мира. Вы увидите Римский театр и изучите Ликийские наскальные гробницы

Вы узнаете:

Какие древние культуры сформировали город Демре

Кто украл останки Святого Николая и где изначально он был захоронен

Почему Демре считается священной землёй

Как живут люди вдалеке от отелей и all inclusive

И многое другое!

По пути остановимся на завтрак в горах и заедем на обед в ресторан.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на автобусе с кондиционером, прогулка на яхте около затонувшего города Кекова, входной билет в античный город Мира, услуги гида, страховка, обед в ресторане (шведский стол)

Программа подойдёт участникам всех возрастов

Внимание: детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Посадочное место для ребёнка — 50% от стоимости

Необходимо иметь при себе паспорт

Время сбора указано ориентировочно ± 10-20 минут

В группе может быть больше 20-ти человек

Время сбора на сайте указано ориентировочное (точное время сообщат за день до экскурсии)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: