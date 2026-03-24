Из Кемера - в национальный парк «Олимпос Бейдаглары»

Подняться на вершину Тахталы, чтобы полюбоваться горами и побережьем
Высочайший пик в окрестностях Кемера видно издалека. Здесь заповедная природа, а с вершины открываются захватывающие дух панорамы.

Вы вдохнёте свежий горный воздух с ароматами кедров и сосен, рассмотрите соседние хребты, лесистые склоны, морские просторы, а при желании — пообедаете турецкими блюдами.
Из Кемера - в национальный парк «Олимпос Бейдаглары»
Из Кемера - в национальный парк «Олимпос Бейдаглары»
Из Кемера - в национальный парк «Олимпос Бейдаглары»

Описание экскурсии

Мы доставим вас из отеля к резервату «Олимпос Бейдаглары». Современная кабинка канатной дороги поднимет на Тахталы. На высоте 2365 м вас ждёт круговая панорама Таврских гор, Средиземного моря, курортных посёлков. В ясную погоду горизонт кажется бесконечным и получаются эффектные фотографии. У вас будет время для отдыха на природе и обеда. Затем — обратный трансфер.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автобусе и билет на канатную дорогу
  • Обязательно возьмите тёплую одежду — в горах бывает прохладно и ветрено
  • Обед оплачивается по меню — $10-80
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)€69
Детский (3-11 лет)€52
Детский (до 2 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

