Высочайший пик в окрестностях Кемера видно издалека. Здесь заповедная природа, а с вершины открываются захватывающие дух панорамы.
Вы вдохнёте свежий горный воздух с ароматами кедров и сосен, рассмотрите соседние хребты, лесистые склоны, морские просторы, а при желании — пообедаете турецкими блюдами.
Вы вдохнёте свежий горный воздух с ароматами кедров и сосен, рассмотрите соседние хребты, лесистые склоны, морские просторы, а при желании — пообедаете турецкими блюдами.
Описание экскурсии
Мы доставим вас из отеля к резервату «Олимпос Бейдаглары». Современная кабинка канатной дороги поднимет на Тахталы. На высоте 2365 м вас ждёт круговая панорама Таврских гор, Средиземного моря, курортных посёлков. В ясную погоду горизонт кажется бесконечным и получаются эффектные фотографии. У вас будет время для отдыха на природе и обеда. Затем — обратный трансфер.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автобусе и билет на канатную дорогу
- Обязательно возьмите тёплую одежду — в горах бывает прохладно и ветрено
- Обед оплачивается по меню — $10-80
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€69
|Детский (3-11 лет)
|€52
|Детский (до 2 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Входит в следующие категории Кемера
