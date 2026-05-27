Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Кемера

Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Мы заберём вас из отеля и доставим на лодочную базу: если у вас билет с рафтингом, вы пройдёте инструктаж и отправитесь на сплав. Если вы не любите адреналин, то отдохнёте в ресторане на природе.

Полюбоваться местными красотами можно во время сафари на автобусе с открытым верхом и со смотровой — вы увидите величественные скалы и пышную зелень каньона Тазы.
Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отелей в Анталье, Белеке, Сиде и Алании

10:30 — прибытие в каньон

Автобус сделает остановку на вершине, где у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать яркие фотографии. Спуск в сам каньон не предусмотрен.

11:30 — переезд в лагерь

12:00 — инструктаж по технике безопасности и подбор снаряжения

12:30 — начало 14-километрового сплава

Вас ждёт живописный маршрут с остановками для купания и фотографий. Если вы решите не участвовать в рафтинге, то сможете отдохнуть в ресторане.

13:30 — обед в ресторане на берегу реки

Формат — сытный комплексный обед или буфет (в зависимости от дня и загрузки): курица (основное блюдо), гарнир (паста), овощные салаты и свежие овощи, безалкогольные напитки (вода, чай).

14:30 — продолжение рафтинга

15:30 — возвращение на базу, отдых и подготовка к выезду

16:30 — отправление и обратный трансфер

18:00–19:00 — прибытие в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сафари на автобусе‑кабриолете к каньону Тазы, обед, туристическая страховка, рафтинг (при выборе соответствующей опции)
  • Не подходит для беременных и людей с ограниченной подвижностью. В поездку нельзя брать домашних животных
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет трансфер + обед (от 12 лет)€38
Билет трансфер + обед (4-11 лет)€33
Билет трансфер+ обед+рафтинг (от 12 лет)€51
Билет трансфер+ обед+рафтинг (4-11 лет)€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

