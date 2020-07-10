3 отзыва оставили туристы

Сплав по реке в живописном каньоне Из вашего отеля в Кемере вы отправитесь в национальный парк 🌳 Кёпрюлю Каньон — идеальное место для рафтинга в Анталийском регионе. Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени. А в одном месте каньона вы увидите каменный мост Олук высотой 27 метров, построенный римлянами во 2 в. н. э.
Безопасное приключение Протяжённость сплава 14 км — чтобы преодолеть эту дистанцию, вам не нужно иметь опыт в рафтинге или специальную подготовку. На протяжении всего маршрута вас сопровождают профессиональные гиды-инструкторы, а перед началом приключения вы пройдёте полный инструктаж.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер; обед; снаряжение (шлем и жилет).
Дополнительные расходы: напитки; фото и видео (по желанию).
Стоимость для детей 6-11 лет 9 евро (дети до 6 лет не допускаются на рафтинг).
Ваша обувь должна быть удобной и нескользкой. Специальную обувь всех размеров можно приобрести на базе рафтинга.
Длительность экскурсии 🧭 включает время сбора группы по отелям (общее время экскурсии 13-14 часов; общее время в дороге около 7 часов).
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
Прекрасная экскурсия. Забрали из отеля. Покормили по дороге за символическую плату. Потом был собственно сам рафтинг. Все прошло отлично. После сплава нас бесплатно покормили и отвезли домой. Однозначно стоит того что бы побывать на этой экскурсии
Анна
16 августа 2019
Ох, это была одна из самых драйвовых экскурсий)) я в восторге, море положительных эмоций! И видео на память, разумеется за отдельную плату, но это было ожидаемо) в общем кому нужны не забываемые эмоции езжайте))
Maria
29 августа 2018
Это был один из лучших и запоминающихся дней в Турции) Мы ездили семьей с 4 детьми от 9 до 15 лет, они остались в невероятном восторге! Во-первых, отличная организация. Елена всегда на связи и очень оперативно отвечала на все наши вопросы. Нас забрал вовремя небольшой комфортабельный микроавтобус, водитель выше всяких похвал, очень аккуратно водит. На месте тоже ребята из рафтинга супер дружелюбные, четкие, профессиональные. Обед тоже был хороший - куриный шашлык, макароны, нереальный булгур, свежий салат из овощей, каждый набирал себе, сколько съест. Во-вторых, потрясающей красоты природный заповедник и сама горная река - от пейзажей захватывает дух! Рафтинг по ощущениям экстремальный и захватывающий, но по сути все очень безопасно. Грамотный проводник-инструктор, очень хорошо заботился о нашей безопасности и весело поддерживал наш боевой дух) Очень рекомендуем, спасибо большое за классно проведенное время!