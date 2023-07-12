Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 10$ за взрослого, дети 4-9 лет 6$.
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Ищите идеи для семейного отдыха? Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно! Аквапарк "Аквадрим" – излюбленное туристами место для активного и веселого отдыха. Центр ежедневно принимает до 2 000 человек. На его территории располагаются 24 водные горки для посетителей различных возрастов. Здесь так же есть бассейны с искусственными волнами, анимацией и забавными игрушками, которые понравятся самым маленьким туристам. Отсюда вам откроется живописная панорама города.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 10:00.
- Прибытие в аквапарк в 10:30.
- Часы работы аквапарка с 10:00 до 17:00.
- В 16:30 сбор туристов у автобуса.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Что не входит
- Напитки и питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
На весь день
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Развлечения
Для школьников
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Дата и количество участников выбирается при бронировании