Аквапарк Aquadream в Мармарисе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 10$ за взрослого, дети 4-9 лет 6$.

Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Ищите идеи для семейного отдыха? Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно! Аквапарк "Аквадрим" – излюбленное туристами место для активного и веселого отдыха. Центр ежедневно принимает до 2 000 человек. На его территории располагаются 24 водные горки для посетителей различных возрастов. Здесь так же есть бассейны с искусственными волнами, анимацией и забавными игрушками, которые понравятся самым маленьким туристам. Отсюда вам откроется живописная панорама города.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 10:00.
  • Прибытие в аквапарк в 10:30.
  • Часы работы аквапарка с 10:00 до 17:00.
  • В 16:30 сбор туристов у автобуса.
  • Возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Напитки и питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день
Парки аттракционов
Развлечения
Для школьников
Аквапарки

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