Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Из района Турунче, отеля Marmaris Resort & SPA, отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort, доплата за трансфер 10$ за взрослого, дети 4-9 лет 6$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость, по окончанию экскурсии, гостей привозят на остановку, откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Ищите идеи для семейного отдыха? Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно! Аквапарк "Аквадрим" – излюбленное туристами место для активного и веселого отдыха. Центр ежедневно принимает до 2 000 человек. На его территории располагаются 24 водные горки для посетителей различных возрастов. Здесь так же есть бассейны с искусственными волнами, анимацией и забавными игрушками, которые понравятся самым маленьким туристам. Отсюда вам откроется живописная панорама города.