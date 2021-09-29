во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00

Что вас ожидает

Каньон Саклыкент. Вы пройдете по одному из самых длинных и глубоких каньонов Европы. Подышите кристально чистым воздухом, впечатлитесь могучими скалами и узкой рекой Эшен, бурлящей на дне ущелья. Окунетесь в освежающую прохладную воду и раскроете природу Турции с новой стороны.

Голубая лагуна. Именно так называется пляж в бухте Олюдениз, стабильно занимающий высокие места в рейтинге «самых красивых в мире». Вы насладитесь идеально прозрачным морем и величественными горами, искупаетесь и сфотографируетесь на фоне умопомрачительных видов.

Организационные детали