Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»

Погулять по горному каньону и отдохнуть на фантастически красивом пляже за 1 день

4
2 отзыва
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие по району Фетхие! В группе до 30 человек вы посетите два природных заповедника: каньон Саклыкент и пляж Голубая лагуна.

Полюбуетесь скалами, горами и реками, искупаетесь в море и отведаете традиционные турецкие блюда.
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»

Что вас ожидает

Каньон Саклыкент. Вы пройдете по одному из самых длинных и глубоких каньонов Европы. Подышите кристально чистым воздухом, впечатлитесь могучими скалами и узкой рекой Эшен, бурлящей на дне ущелья. Окунетесь в освежающую прохладную воду и раскроете природу Турции с новой стороны.

Голубая лагуна. Именно так называется пляж в бухте Олюдениз, стабильно занимающий высокие места в рейтинге «самых красивых в мире». Вы насладитесь идеально прозрачным морем и величественными горами, искупаетесь и сфотографируетесь на фоне умопомрачительных видов.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, входные билеты в каньон и на пляж, русскоговорящий гид, страховка, обед
  • В Голубой лагуне есть возможность полетать на параплане — около 100 евро с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00

Армаган
Армаган
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
29 сен 2021
Очень долгий переезд. Солнцепек на пляже с 14-30 до 17.
Лена
11 сен 2021
Ребята. Экскурсия незабываемая. Отдельный респект гиду Алене. Это человек с непотухающей положительной энергетикой, время проходит совершенно незаметно, а потом хочется еще и еще. Вам всех Благ и далнейшего процветания. Спасибо большое!

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