Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Armagan
Armagan – Гид из Мармариса
Дайвинг в Мармарисе представляет собой необычную экскурсию ⛳ в морские глубины.

Этот увлекательный тур является идеальным выбором для любителей подводного мира, приверженцев водных видов спорта и развлечений на воде.

Вас ждут удивительные открытия и разгадки многих таинственных явлений!
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Экскурсия

$30 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дайвинг в Мармарисе
Дайвинг в Мармарисе
Во время погружения с аквалангом в глубину моря вы сможете испытать небывалое удовольствие от общения с другой реальностью, которая скрыта под поверхностью морских волн. Вы познаете непередаваемые ощущения новой свободы и уникальную атмосферу подводного пространства. Вам откроются загадки далёких исторических событий, связанных с морской стихией. Вы познакомитесь с диковинными представителями пёстрой фауны и флоры, которые населяют глубинное царство моря.
Инструктаж и снаряжение
Чтобы предпринять морское погружение с аквалангом вам необязательно иметь опыт и навыки в занятиях такого рода. У всех желающих погрузиться на глубину моря будет такая возможность. Исключение составляют дети младше 12 лет. Для всех остальных, будет проведена тщательная подготовка перед началом погружения в море 🌊.
Все участники дайвинга прослушают подробный инструктаж и пройдут обучение основам техники подводного погружения с аквалангом. После этого, в сопровождении профессионального инструктора, будет совершено ваше восхитительное морское погружение.
Вы будете полностью обеспечены лучшим экипировочным снаряжением, необходимым для совершения глубинного морского погружения. Всё предоставленное оборудование для дайвинга является абсолютно надёжным, исправным и его соответствие всем современным требованиям подтверждено сертификатами.
Подробнее о программе
Дайвинг-тур в Мармарисе начинается утром, после завтрака, и стартует из порта Мармариса. Для вас будет организован комфортный трансфер от вашего отеля и обратно. Непосредственно на борту комфортабельной яхты вас встретит наш приветливый и отзывчивый экипаж.
Далее яхта 🛥️ выходит в открытое море 🌊. Под наблюдением нашей профессиональной дайвинг-команды вы совершите первое погружение с аквалангом на значительную глубину моря. Эта часть вашего дайвинг-тура будет длиться около 20-ти минут. За это время вы сможете проверить свои способности в подводных погружениях, привыкнуть к новым ощущениям комфорта и свободно почувствовать себя на глубине в полной безопасности.
Затем, на борту яхты вы сможете вкусно пообедать, отдохнуть и обсудить свои начальные впечатления от дайвинга. Дальше последует ваше второе глубинное погружение с аквалангом в толщу морских вод. На этот раз, вы сможете погружаться уже более глубоко.
Для начинающих дайверов максимальное погружение может составить до шести метров в глубину моря. А те участники дайвинг-тура, у которых имеются сертификаты их квалификации в занятиях дайвингом, смогут погрузиться ещё глубже, в соответствии со своими навыками. Второе ваше погружение также будет проходить в сопровождении наших опытных специалистов по дайвингу.
Мы выберем для вас лучший маршрут и проведём вас по самым интересным подводным местам. Вы будете наслаждаться фантастическим зрелищем сказочных морских красот. У вас будет возможность исследовать яркий мир морского дна, красочные рифы и осмотреть потаенные подводные пещеры.
Вы даже сможете покормить экзотических рыб, которые будут встречаться вам по пути во время вашего погружения. Вторая часть вашего дайвинга также будет продолжаться не менее 20-ти минут.
Вся экскурсия ⛳ продлится почти целый день и завершится возвращением в гавань Мармариса примерно в 17:00.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Два погружения по 20 минут
  • Снаряжение для дайвинга
  • Обед на лодке
  • Услуги русскоговорящего профессионального инструктора
  • Страховка.
 Что не входит
  • Напитки на лодке
  • Фотосъемка при погружении
  • Личные затраты.
Дайвинг в Мармарисе
Дайвинг в Мармарисе
Дайвинг в Мармарисе
Дайвинг в Мармарисе
Время проведения: Ежедневно с 9:00 до 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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