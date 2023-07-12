Дельфинарий в Мармарисе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия доступна, только для отелей Мармариса и Ичмелера.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Дельфинарий в Мармарисе
Дельфинарий в Мармарисе
Дельфинарий в Мармарисе
Дельфинарий в Мармарисе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Общение с дельфина приносит для человеку невероятную пользу. Все дело в том, что эти млекопитающие невероятно схожи с нами в эмоциональном плане. И взрослые, и дети будут в восторге от такого отдыха! Дружелюбные и умные дельфины располагают к себе с первых же минут. Феерические трюки, на которые они способны, завораживают любого и вызывают восторг. Бассейны для морских млекопитающих – это огромные, прозрачные сосуды, через стенки которых вы с легкостью разглядите этих виртуозных шоуменов. Обаяние дельфинов и их слаженная работа в команде достойны уважения и восхищения!

Программа

Дельфинарий предлагает 2 программы за дополнительную стоимость:

Первая, это общение с дельфинами, 25-ти минутная программа, во время которой вы сможете, поиграть с ними, покормить рыбкой, погладить и поговорить.

Вторая, это плавание с дельфинами, продолжительность 30 минут, в группах по 5-6 человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на шоу
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются программы на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Билеты на шоу
Животные
Развлечения
Дельфины

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