Экскурсия доступна, только для отелей Мармариса и Ичмелера.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Общение с дельфина приносит для человеку невероятную пользу. Все дело в том, что эти млекопитающие невероятно схожи с нами в эмоциональном плане. И взрослые, и дети будут в восторге от такого отдыха! Дружелюбные и умные дельфины располагают к себе с первых же минут. Феерические трюки, на которые они способны, завораживают любого и вызывают восторг. Бассейны для морских млекопитающих – это огромные, прозрачные сосуды, через стенки которых вы с легкостью разглядите этих виртуозных шоуменов. Обаяние дельфинов и их слаженная работа в команде достойны уважения и восхищения!
Программа
Дельфинарий предлагает 2 программы за дополнительную стоимость:
Первая, это общение с дельфинами, 25-ти минутная программа, во время которой вы сможете, поиграть с ними, покормить рыбкой, погладить и поговорить.
Вторая, это плавание с дельфинами, продолжительность 30 минут, в группах по 5-6 человек.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет на шоу
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются программы на выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Билеты на шоу
Животные
Развлечения
Дельфины
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Дата и количество участников выбирается при бронировании