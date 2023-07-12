Дельфинарий предлагает 2 программы за дополнительную стоимость:

Первая, это общение с дельфинами, 25-ти минутная программа, во время которой вы сможете, поиграть с ними, покормить рыбкой, погладить и поговорить.

Вторая, это плавание с дельфинами, продолжительность 30 минут, в группах по 5-6 человек.