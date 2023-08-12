Приглашаем на борт в странствие от Мармариса к миндальной Датче.



Выйдем из Средиземного моря в Эгейское, встретим на пути греческий остров и будем останавливаться в живописных турецких бухтах. Объедимся деликатесами, поймаем тунца и приготовим сашими и тартар.



Пройдёмся по косе из красного песка, посетим античные города и окажемся в бухте, где флотоводцы Афин готовились к сражению против спартанцев. Капитан научит вязать узлы, швартоваться и посвятит в «Морские волки».