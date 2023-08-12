Пройтись по красному песку, накупаться в бирюзовой воде и попробовать тартар из свежайшего тунца
Приглашаем на борт в странствие от Мармариса к миндальной Датче.
Выйдем из Средиземного моря в Эгейское, встретим на пути греческий остров и будем останавливаться в живописных турецких бухтах. Объедимся деликатесами, поймаем тунца и приготовим сашими и тартар.
Пройдёмся по косе из красного песка, посетим античные города и окажемся в бухте, где флотоводцы Афин готовились к сражению против спартанцев. Капитан научит вязать узлы, швартоваться и посвятит в «Морские волки».
Выйдем из Средиземного моря в Эгейское, встретим на пути греческий остров и будем останавливаться в живописных турецких бухтах. Объедимся деликатесами, поймаем тунца и приготовим сашими и тартар.
Пройдёмся по косе из красного песка, посетим античные города и окажемся в бухте, где флотоводцы Афин готовились к сражению против спартанцев. Капитан научит вязать узлы, швартоваться и посвятит в «Морские волки».
Ближайшие даты:
12
авг
авг
19
авг
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26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мармарис, время и место встречи организатор сообщит дополнительноЗавершение: Мармарис, 9:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Мармарисе
Наша команда занимается организацией круизов на яхте и катамаране по авторским маршрутам в Турции. Предлагаем путешествие 8 дней 7 ночей, по самым живописным бухтам и островам Средиземного моря. Капитан научит вас яхтингу, повар вкусно накормит, а пейзажи Турции не оставят равнодушными никого.
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