На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)

Пройтись по красному песку, накупаться в бирюзовой воде и попробовать тартар из свежайшего тунца

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Приглашаем на борт в странствие от Мармариса к миндальной Датче.

Выйдем из Средиземного моря в Эгейское, встретим на пути греческий остров и будем останавливаться в живописных турецких бухтах. Объедимся деликатесами, поймаем тунца и приготовим сашими и тартар.

Пройдёмся по косе из красного песка, посетим античные города и окажемся в бухте, где флотоводцы Афин готовились к сражению против спартанцев. Капитан научит вязать узлы, швартоваться и посвятит в «Морские волки».
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
На яхте от Мармариса к Датче: 2 моря, 8 бухт и греческий остров (всё включено)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мармарис, время и место встречи организатор сообщит дополнительно
Завершение: Мармарис, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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