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Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе

4.7
7 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ предназначена для любителей ночной жизни среди вас.

Танцы 💃 живота, традиционные турецкие блюда и восхитительные местные вина.

Это шоу для тех из вас, кто хотел бы по-новому взглянуть на основные моменты турецкой культуры.

Танец живота — это вид турецкого танца, один из самых популярных танцевальных видов в мире.

Этот соблазнительный восточный танец, исполненный одними из самых умелых танцоров, которых вы когда-либо видели, станет запоминающимся событием вашего отпуска.

Красочные и глянцевые костюмы, блеск аксессуаров и гипнотический звук монет вокруг их движущихся бедер — главные черты этих великих танцоров.

Шоу будет наполнено яркими и живыми церемониями, артисты в великолепных костюмах переплетаются со знаменитым турецким гостеприимством.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🍤Можно и покушать

  • $25 за человека

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Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе
Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе

Что вы увидите

  • Турецкое ночное шоу Marmaris
Что вас ожидает:Вкусная еда и вкусные напитки включены в стоимость экскурсии 🧭. Вы сможете насладиться неограниченным количеством домашнего вина, потрясающего местного пива, а также широким выбором безалкогольных напитков. У вас также будет возможность попробовать некоторые всемирно известные турецкие сладости, такие как лукум и пахлава, и все в аутентичной турецкой атмосфере. Не забудьте взять с собой камеру, потому что вы сможете делать фантастические снимки во время шоу. Цена этого прекрасного тура по системе «всё включено». Полная страховка и трансфер из вашего отеля и обратно, включены в стоимость. Шоу программа:Отправление
Тур начинается с трансфера из вашего отеля примерно в 20:00. После короткой поездки мы окажемся в «Кервансарай», который имеет репутацию сердца ночной жизни Турции.
Танцевальные шоу
Как только мы прибудем в чудесный «Кервансарай», шоу начнётся. Одна из лучших частей турецкого ночного шоу — танцы 💃. Вы будете свидетелями многочисленных различных турецких народных танцев. Вы, наверное, уже знакомы с очень популярным танцем живота, который является одной из неотъемлемых частей турецкой традиции. В этой аутентичной турецкой атмосфере танец живота исполнят лучшие турецкие танцоры, вы сможете увидеть воссоздание традиционной турецкой свадебной церемонии, увидеть некоторые из самых роскошных костюмов и услышать прекрасные мелодии в исполнении народных музыкантов из Анатолии.
Ужин и напитки
Во время шоу наши вежливые сотрудники подадут вам вкусный ужин с турецким мезе и другими холодными закусками, за которыми следуют курица, рис и салаты в качестве основного блюда. Помимо этой богатой и вкусной еды для гурманов, вы сможете попробовать неограниченные запасы домашнего вина, местного пива и безалкогольных напитков, которые включены в стоимость тура.
Традиционная турецкая свадьба
Это неотъемлемая и одна из самых популярных частей ночного шоу помимо танца живота и других народных представлений. Традиционная турецкая свадьба — настоящее удовольствие, потому что она дает иностранцам уникальное представление о турецкой культуре. Некоторые из самых интересных деталей шоу — бритье жениха и вечер хны невесты.
Возвращение
Как только в 23. 30 закончится Турецкое ночное шоу Marmaris, наш водитель 🚗 заберет вас и отвезет обратно в ваш отель 🏨. Этот трансфер также бесплатен.

Организационные детали:

  • Не забудьте свою камеру и улыбку. Вас ожидает отличное шоу.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Обед
  • Входные билеты
  • Неограниченные безалкогольные напитки
  • Неограниченное пиво и вино
  • Полная страховка.
Что не входит
  • Другие напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе
Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе
Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе
Шоу «Турецкая Ночь» в Мармарисе

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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7 отзывов оставили туристы

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