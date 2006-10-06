Что вас ожидает:Вкусная еда и вкусные напитки включены в стоимость экскурсии 🧭. Вы сможете насладиться неограниченным количеством домашнего вина, потрясающего местного пива, а также широким выбором безалкогольных напитков. У вас также будет возможность попробовать некоторые всемирно известные турецкие сладости, такие как лукум и пахлава, и все в аутентичной турецкой атмосфере. Не забудьте взять с собой камеру, потому что вы сможете делать фантастические снимки во время шоу. Цена этого прекрасного тура по системе «всё включено». Полная страховка и трансфер из вашего отеля и обратно, включены в стоимость. Шоу программа:Отправление

Тур начинается с трансфера из вашего отеля примерно в 20:00. После короткой поездки мы окажемся в «Кервансарай», который имеет репутацию сердца ночной жизни Турции.

Танцевальные шоу

Как только мы прибудем в чудесный «Кервансарай», шоу начнётся. Одна из лучших частей турецкого ночного шоу — танцы 💃. Вы будете свидетелями многочисленных различных турецких народных танцев. Вы, наверное, уже знакомы с очень популярным танцем живота, который является одной из неотъемлемых частей турецкой традиции. В этой аутентичной турецкой атмосфере танец живота исполнят лучшие турецкие танцоры, вы сможете увидеть воссоздание традиционной турецкой свадебной церемонии, увидеть некоторые из самых роскошных костюмов и услышать прекрасные мелодии в исполнении народных музыкантов из Анатолии.

Ужин и напитки

Во время шоу наши вежливые сотрудники подадут вам вкусный ужин с турецким мезе и другими холодными закусками, за которыми следуют курица, рис и салаты в качестве основного блюда. Помимо этой богатой и вкусной еды для гурманов, вы сможете попробовать неограниченные запасы домашнего вина, местного пива и безалкогольных напитков, которые включены в стоимость тура.

Традиционная турецкая свадьба

Это неотъемлемая и одна из самых популярных частей ночного шоу помимо танца живота и других народных представлений. Традиционная турецкая свадьба — настоящее удовольствие, потому что она дает иностранцам уникальное представление о турецкой культуре. Некоторые из самых интересных деталей шоу — бритье жениха и вечер хны невесты.

Возвращение

Как только в 23. 30 закончится Турецкое ночное шоу Marmaris, наш водитель 🚗 заберет вас и отвезет обратно в ваш отель 🏨. Этот трансфер также бесплатен.

Организационные детали: