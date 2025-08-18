Мои заказы

Экскурсии по мусульманским местам Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Сиде, цены от €199. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
«Финальная точка нашего маршрута — необычная современная мечеть Кулийе, самая большая на побережье»
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде и водопад Манавгат
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
«Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
Ощутить дыхание древности и поразиться красоте природы
«А ещё о том, какое место ислам занимает в культуре Турции»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
€199 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 августа 2025
    Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
    Огромное спасибо гиду Микаилу за интересную экскурсию по Сиде: все было хорошо организовано, комфортно и познавательно. У нас возникли непредвиденные обстоятельства, но с Микаилом все успешно разрешилось 🙏☀️🌊🏛️🚘
  • И
    Иван
    16 августа 2025
    Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
    Отличная экскурсия! Гид Муслим очень понравился! Отлично говорит по-русски, много знает, интересно рассказывает. Маршрут составлен комфортно.
  • И
    Ирина
    17 июля 2025
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Ездили семьёй из трех человек. Нашим гидом был Тургай. Встретил нас возле отеля на комфортном Мерседесе, сразу начал рассказ, погрузил,
    читать дальше

    так сказать, в историю. Провел по старому Сиде, потом в музей, очень интересно рассказывал исторические факты, знает много интересного, очень хорошо владеет русским языком. В мечеть Кулийе мы успели до вечерних молитв, тоже все подробно рассказал. Нам было очень комфортно. Потрогали руками древнюю историю, прикоснулись к дохристианским временам. . Да, местами было очень жарко, но это июль в Турции))) Спасибо большое за интересное путешествие 💞

  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Прекрасная прогулка. Состав участников 2 взрослых и ребенок 6 лет. Не знаю как оценивать знания организатора- нам было достаточно информации.
    читать дальше

    Были интересные моменты, которых мы даже не слышали, не то что забыли🙂. Хайдар легко нашел контакт с дочерью. Часть информации подавался специально для нее. Мы все прекрасно провели время с пользой. Спасибо.

  • И
    Ирина
    4 января 2025
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Очень понравилась поездка с гидом Хайдаром в Сиде! Это самый прекрасный гид из всех, с кем нам доводилось встречаться на
    читать дальше

    экскурсиях, а мы постоянно заказываем индивидуальные поездки в разных странах и по России через Tripster! Хайдар заехал за нами на своей машине в отель в Белеке, ехали минут 40 до Сиде, там он провел интереснейшую экскурсию по античному Сиде, мы увидели знаменитый амфитеатр и колонны храма Аполлона, потом старинный порт, сделали чудесные снимки, затем пообедали в кафе на берегу моря. Зашли в археологический музей Сиде. Хайдар не только великолепный гид с 17-летним стажем, с лицензией, позволяющей ему работать по всей Турции, обладающий энциклопедическими знаниями и блестящей, грамотной русской речью, - он ещё и поразительно интеллигентный и внимательный человек. Очень заботится о своих туристах. Также он отвез нас в мечеть Кулийе, украшенную необыкновенными орнаментами, и затем ещё на водопад Манавгат - там тоже очень красиво, открываются живописные виды! Очень довольны самой поездкой и, главное, гидом Хайдаром, который создал приятную, дружественно-теплую атмосферу во время всей экскурсии и обогатил нас интересными фактами о Турции, всем рекомендуем!

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
    читать дальше

    море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)

  • Е
    Елена
    2 января 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Фатма прекрасная рассказчица, с ней было очень комфортно, спасибо
  • I
    Ilya
    21 июня 2023
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Просто интересно! Оторваться от пляжа и узнать что то новое. Рекомендую!
  • А
    Анна
    9 октября 2021
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Хайдар - замечательный рассказчик, тактичный и приятный человек, который очень любит и уважает свою страну и народ и готов передать
    читать дальше

    эти чувства туристам (весьма успешно!). У гида великолепный грамотный русский язык, увлекательная манера рассказа и приятный тембр голоса. Нам все очень понравилось: маршрут, рассказ, такт и внимание к гостям. Большое спасибо Хайдару!

  • D
    Dmitrii
    9 октября 2021
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были в Сиде, на водопаде реки Манавгат и мечети Кулийе с Хайдаром. Более доброжелательного, знающего и просто приятного гида редко можно встретить. Любые вопросы, любые пожелания по маршруту. Было бы шесть звезд поставили бы шесть! Спасибо за фейерверк эмоций!
  • Е
    Елена
    23 марта 2021
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были в античном городе в Сиде с другим гидом с Фатимой! Энергичная, позитивная женщина! Рассказала много увлекательной информации! Рекомендую!
  • А
    Альбина
    2 ноября 2020
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Хайдар. Очень доступно и интересно рассказал нам историю античного и ни только античного Сиде)
    Маршрут продуманный, ничего лишнего. Интересно и взрослым и детям (с нами были дети 9 лет и 3 года)
  • Н
    Наталья
    21 октября 2020
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Коллега Хайдара прекрасно провел экскурсию!
  • Е
    Евгений
    10 октября 2020
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Хайдар был занят в этот день и по его рекомендации экскурсию проводил Мустафа. человек очень знающий, увлечённый и интеллигентный. нам очень понравилось!

