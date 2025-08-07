-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Сиде, исследуя его величественные храмы и античные памятники. Узнайте историю и легенды этого уникального города
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:30 и 17:00
Завтра в 09:30
25 авг в 09:30
€39
€51 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
29 авг в 08:30
8 сен в 08:30
€415
€461 за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Начало: В Античном городе
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30 и 20:00
Завтра в 19:00
25 авг в 19:00
€30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 августа 2025Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
- ЕЕлена30 июля 2025Отличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
- ЕЕлена29 июля 2025Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
- ВВероника29 июля 2025Вчера посетили Старый город
Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
Всем хочу посоветовать этого замечательного человека.
- ААлександра25 июля 2025Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
- ААнастасия24 июля 2025В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
- ТТатьяна22 июля 2025Очень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели три незабываемых часа. Общим
- MMarina17 июля 2025Были на экскурсии по древнему Сиде 12.07.2025. Очень понравилось содержание, подача материала, много интересных фактов, посещение музея и прогулка к
- ККристина10 июля 202510 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть более 2-х часов. Не
- ААлёна27 июня 2025Очень интересный продуманный маршрут. Было приятно погрузиться в историю в компании такого знающего рассказчика. Прекрасно провели время.
- ТТамара22 июня 2025Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
- ММария21 июня 2025Отличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕвгения17 июня 2025Экскурсия понравилась. Неспеша прогулялись по Античному Сиде, посетили музей, сделали много красивых фотографий. Нури рассказал много интересных фактов о раскопках, о Сиде. Экскурсию и гида рекомендую.
- ННаталья17 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет. Ответил на все наши вопросы,не затянуто,очень интересные экспонаты в музее,обязательно стоит посетить.
- ДДарья11 июня 2025Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
Обошли все
- ННаталья9 мая 2025Вчера были на экскурсии по древнему городу Сиде, получилось, что экскурсия была только для нас с супругом, при бронировании нам
- ККристина8 мая 2025Редко оставляю отзывы, но хорошее впечатление от экскурсии по Античному Сиде не оставляют до сих пор. Конечно отдыхая в отеле
- ЛЛюбовь12 октября 2024Хочу поблагодарить за чудесную экскурсию по Сиде! Нам очень понравилось, и сейчас остался восторг и приятное послевкусие после этого чудесного
- ВВиктория28 сентября 2024Большое спасибо Нури за отличную эккскурсию, мы были втроем с ребенком 5 лет, было интересно и мы совсем не устали
Из
- ММария21 сентября 2024Спасибо огромное Нури за экскурсию! Приятно было провести эти 2 часа с профессионалом, который знает и любит свою работу и
