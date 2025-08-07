читать дальше

в двадцати минутах езды на такси можно было съездить самим без экскурсовода. Удивительно, но первый раз получилось так, что оказались в Турции без анекс тур. Обычно они не упускают возможности заработать на предоставлении экскурсии. Поэтому в этот раз мы самостоятельно искали экскурсии. В двух найденых экскурсиях (пещера и Памуккале)в русском сопровождении были проблемы.

Приехав в Античный Сиде на такси думали, что не быстро найдем нашего гида, но сразу нашли его в назначенное время, в назначенном месте. С первых минут пообщавшись на русском языке и посетив вступительную видео презентацию, которая была не на русском языке, стало понятно, что гид хорошо владеет русским языком и интересно передает информацию.

Экскурсия прошла великолепно. На все вопросы связанные с историей и отвлеченные темы гид отвечал, поэтому мы узнали много чего интересного. Завершилась экскурсия чудеснейшим чаепитием, в спокойном кафе с видом на море, в дали от суеты и движухи, а под ногами сквозь стеклянные полы были видны следы античности. При этом чаепитии порадовало откровенность гида, узнали что только вернулся домой к семье и детям. Проведя два часа экскурсии с таким гидом расставались как близкие старые знакомые.