Порт – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Порт» в Сиде, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По древнему Сиде - в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
-
24%
58 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Сиде, исследуя его величественные храмы и античные памятники. Узнайте историю и легенды этого уникального города
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:30 и 17:00
Завтра в 09:30
25 авг в 09:30
€39€51 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
29 авг в 08:30
8 сен в 08:30
€415€461 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Пешая
1.5 часа
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Начало: В Античном городе
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30 и 20:00
Завтра в 19:00
25 авг в 19:00
€30€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 августа 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид прекрасно провёл нас по городу, увлекательно и живо рассказывая о его истории, архитектуре
    читать дальше

    и повседневной жизни. Было видно, что он действительно знает и любит свой город, а его рассказ оказался не только информативным, но и очень интересным.

    Особенно понравилось, как гармонично сочетались исторические факты, любопытные детали и современные реалии – это помогло лучше прочувствовать атмосферу места. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет глубже узнать город и получить удовольствие от прогулки!

    Спасибо за отличный день!

  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Отличная содержательная экскурсия по Античному городу Сиде. Хороший маршрут. Спасибо гиду Нури за информативность, доброжелательность, отзывчивость. Однозначно рекомендую и гида, и саму экскурсию.
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
    Большое спасибо Нури за очень продуманную, легкую и интересную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду, время пролетело незаметно и очень наполнено, узнали много интересного, на любой вопрос Нури знал ответ и все это на русском, правильном языке. Очень рекомендую экскурсовода!
  • В
    Вероника
    29 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Вчера посетили Старый город
    Очень приятный гид Нури,спасибо ему большое,очень интересно и позновательно провел экскурс 🙂
    Всем хочу посоветовать этого замечательного человека.
    читать дальше

    Огромные запасы знания,любовь к истории и умение преподнести материал,нас просто покорили. Нам повезло,мы были одни,своей семьей. Экскурсия получилась индивидуальной. Время пролетело незаметно,три часа,как 5 мин. Приедем еще 👍🤣

    Вчера посетили Старый город
  • А
    Александра
    25 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Нури не только рассказывал то, что было заготовлено, но и отвечал на все мои вопросы. Экскурсия такой длины, что не успеваешь устать - оптимально.
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
    читать дальше

    мы на экскурсии были одни, получилась даже индивидуальная экскурсия у нас. Экскурсия нам очень понравилась, Нури интересно и подробно всё нам рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Ещё Нури хороший фотограф😄 сам предлагал и фотографировал нас, за это ему отдельное спасибо) будете в Сиде или рядом, то обязательно берите данную экскурсию.

    В первые были с мамой в Турции и сразу решили взять экскурсию у Нури. Я считаю, нам повезло, так как
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели три незабываемых часа. Общим
    читать дальше

    решением группы еще посетили дополнительно за 5 евро закрытый музей,о чем ни капли не пожалели. Мы поняли где мы находимся и что происходило на этой земле,просто пройти и посмотреть конечно впечатляет,но понимание что это и почему именно так оно бесценно.
    Так же отметить Нури,он сам проводил экскурсию интеллигент,профессионал любящий свое дело,это чувствуется и это тоже дало плюс в общее впечатление.
    Подойдет всем эта экскурсия в плане ознакомления,только возможно у кого проблемы со здоровьем будет выдержать столько времени на ногах и жарко естественно. Мы были с 17.00 и когда закончили было желание остаться и погулять по набережной,чтобы осмыслить увиденное и главное услышанное с тем как сейчас там,как меняется время и события.
    Спасибо за экскурсия,было очень интересно и познавательно,всем рекомендую,не пожалеете!

    Очень рекомендую данную экскурсию!!! У нас была мини группа из 6 человек,в общей сложности мы провели три незабываемых часа. Общим
  • M
    Marina
    17 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Были на экскурсии по древнему Сиде 12.07.2025. Очень понравилось содержание, подача материала, много интересных фактов, посещение музея и прогулка к
    читать дальше

    порту. Экскурсия шла даже больше времени, чем планировалось, было очень интересно. Нури порекомендовал также, где можно поужинать и купить сувениры. Прекрасный вечер и прекрасные впечатления. Без этого поездка в Сиде была бы не столь содержательной. Спасибо гиду!

  • К
    Кристина
    10 июля 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть более 2-х часов. Не
    читать дальше

    согласна, что всю информацию можно взять из интернета. Намного интереснее и полезнее услышать её от профессионального гида и местного жителя! Нури хороший рассказчик, легко и доступно всё объясняет. Он обратил наше внимание на такие вещи, которые при самостоятельной прогулке мы даже и не заметили бы!
    Я считаю, что с гидом нам очень повезло, приятный в общении, тактичный, старался, чтобы нам было комфортно. Да, и отмечу хорошее знание русского языка, его акцент меня лично совсем не напрягал.
    Нури, спасибо, что познакомили нас с очаровательным городом Сиде ❤️

    10 июля посетили с дочкой (10 лет) экскурсию по древнему Сиде. Экскурсия очень понравилась, шла чуть более 2-х часов. Не
  • А
    Алёна
    27 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Очень интересный продуманный маршрут. Было приятно погрузиться в историю в компании такого знающего рассказчика. Прекрасно провели время.
  • Т
    Тамара
    22 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Нури, за проведенную экскурсию по стратому городу Сиде. Было очень интересно, информативно и красиво)
  • М
    Мария
    21 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Отличная экскурсия, все понравилось!
    Отличная экскурсия, все понравилось!
  • Е
    Евгения
    17 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Неспеша прогулялись по Античному Сиде, посетили музей, сделали много красивых фотографий. Нури рассказал много интересных фактов о раскопках, о Сиде. Экскурсию и гида рекомендую.
  • Н
    Наталья
    17 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Нам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет. Ответил на все наши вопросы,не затянуто,очень интересные экспонаты в музее,обязательно стоит посетить.
    Нам очень понравилась экскурсия,всё было вовремя,очень доброжелательный гид Нури,интересно и с временем на фотографии,остановкой в туалет. Ответил на все наши вопросы,не затянуто,очень интересные экспонаты в музее,обязательно стоит посетить.
  • Д
    Дарья
    11 июня 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
    Обошли все
    читать дальше

    основные достопримечательности, также зашли в музей (Нури также рассказал там об экспонатах), завершили все у храмов Аполлону и Афине. 1,5 часа пролетели незаметно) Обязательно порекомендую знакомым, если будут в Сиде.
    Еще раз большое спасибо🤗

    Спасибо большое Нури за экскурсию по Сиде! Так вышло, что я была одна в группе, и получилась индивидуальная экскурсия)
  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Вчера были на экскурсии по древнему городу Сиде, получилось, что экскурсия была только для нас с супругом, при бронировании нам
    читать дальше

    подтвердили, что проведут экскурсию даже если будет один турист! Очень профессиональный подход! Сама экскурсия помогает прикоснуться к античной истории, полюбоваться великолепными архитектурными шедеврами в компании знающего доброжелательного гида. Nuri посоветовал отличный ресторан с прекрасным видом и вкусной кухней. На обратном пути любовались вечерней подсветкой. Рекомендую!

  • К
    Кристина
    8 мая 2025
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Редко оставляю отзывы, но хорошее впечатление от экскурсии по Античному Сиде не оставляют до сих пор. Конечно отдыхая в отеле
    читать дальше

    в двадцати минутах езды на такси можно было съездить самим без экскурсовода. Удивительно, но первый раз получилось так, что оказались в Турции без анекс тур. Обычно они не упускают возможности заработать на предоставлении экскурсии. Поэтому в этот раз мы самостоятельно искали экскурсии. В двух найденых экскурсиях (пещера и Памуккале)в русском сопровождении были проблемы.
    Приехав в Античный Сиде на такси думали, что не быстро найдем нашего гида, но сразу нашли его в назначенное время, в назначенном месте. С первых минут пообщавшись на русском языке и посетив вступительную видео презентацию, которая была не на русском языке, стало понятно, что гид хорошо владеет русским языком и интересно передает информацию.
    Экскурсия прошла великолепно. На все вопросы связанные с историей и отвлеченные темы гид отвечал, поэтому мы узнали много чего интересного. Завершилась экскурсия чудеснейшим чаепитием, в спокойном кафе с видом на море, в дали от суеты и движухи, а под ногами сквозь стеклянные полы были видны следы античности. При этом чаепитии порадовало откровенность гида, узнали что только вернулся домой к семье и детям. Проведя два часа экскурсии с таким гидом расставались как близкие старые знакомые.

    Редко оставляю отзывы, но хорошее впечатление от экскурсии по Античному Сиде не оставляют до сих пор. Конечно отдыхая в отеле
  • Л
    Любовь
    12 октября 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Хочу поблагодарить за чудесную экскурсию по Сиде! Нам очень понравилось, и сейчас остался восторг и приятное послевкусие после этого чудесного
    читать дальше

    города и всей экскурсии! Лёгкое общение гидом Нури, интересный рассказ, великолепные виды, как с картинки - оставили одно из самых приятных впечатлений от всего отпуска в целом!

    Хочу поблагодарить за чудесную экскурсию по Сиде! Нам очень понравилось, и сейчас остался восторг и приятное послевкусие после этого чудесного
  • В
    Виктория
    28 сентября 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Большое спасибо Нури за отличную эккскурсию, мы были втроем с ребенком 5 лет, было интересно и мы совсем не устали
    Из
    читать дальше

    плюсов: отлично составлен маршрут, по времени 2,5 часа идеально, посмотрели компактно все достопримечательности, главные улицы, все было интересно, Нури очень приятный человек, интеллигентный и тактичный, чувствует аудиторию, когда нам нужно было побыстрее, он ускорялся, когда хотели зайти в магазины - нас ждал, все на релаксе. И еще он отлично фотографирует)
    Нури жил в Сиде 20 лет, так что знает про город все, и все места, рестораны, лавочки
    Спасибо еще раз!

  • М
    Мария
    21 сентября 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Спасибо огромное Нури за экскурсию! Приятно было провести эти 2 часа с профессионалом, который знает и любит свою работу и
    читать дальше

    места, по которым водит экскурсии. Время пролетело незаметно, но очень насыщенно, хотя казалось, что идем неспешно. Сиде - прекрасное место, чтобы почувствовать смены эпох, останки греческой цивилизации и римской империи, что восхищают, так и тянет потрогать колонны, и даже обычные стены, и при этом это современный курорт, где можно отдохнуть на пляже или на морской прогулке и вкусно перекусить.
    Рекомендую экскурсии с Нури!

    Спасибо огромное Нури за экскурсию! Приятно было провести эти 2 часа с профессионалом, который знает и любит свою работу и

