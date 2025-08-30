Ю Юлия

Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели на древние развалины, а погружались в историю этих мест.

Отдельная благодарность за вечернее время экскурсии - единственный такой вариант, и это очень удобно.