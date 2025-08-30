Мои заказы

Храм Тюхе – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Тюхе» в Сиде, цены от €350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€415 за всё до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Большое спасибо Нури за интересную экскурсию по древнему Сиде. Благодаря его рассказу, мы не просто смотрели на древние развалины, а погружались в историю этих мест.
    Отдельная благодарность за вечернее время экскурсии - единственный такой вариант, и это очень удобно.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Храм Тюхе" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 415. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
