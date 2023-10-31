Я приглашаю вас познакомиться с древним Ликосом, а затем прогуляться по старым улочкам Фенера и Балата, украшенным яркими граффити и цветными зонтиками. Вы увидите колоритные дома, лестницы из сериалов и стильные кафе, древние римские строения и церкви с уникальными реликвиями. Даже если вы не в первый раз в Стамбуле, со мной он покажется вам совершенно другим.

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Описание

Что вас ожидает

Восточный колорит и кофе

Начнём прогулку в самой оживлённой части Ликоса — на Египетском рынке. Вы окунётесь в атмосферу изобилия и суеты восточных лавок, предлагающих товары на любой вкус — от ароматных масел, сладостей и специй до разнообразных сувениров. Мы заглянем в Чайный дом со старинной жаровней для обжарки кофейных зёрен и после чашки крепкого напитка отправимся к мечети Рустема-Паши — одной из самых впечатляющих в Стамбуле, с отделкой из голубой керамики 16 века. А затем на трамвае поедем вдоль Золотого Рога в районы Фенер и Балат, чьи улицы когда-то населяли богатые римляне и иудеи.

Христианские святыни

Пройдём мимо старой табачной фабрики и крепостных ворот, через которые в 15 веке османы прорвались в Константинополь. Зайдём в православный собор Св. Георгия, где хранятся мощи святых и колонна бичевания Иисуса Христа. Осмотрим снаружи Римский лицей, построенный в виде сказочного замка из дорогого французского кирпича. Заглянем в древнюю обитель — церковь Марии Монгольской, где хранятся уникальные византийские иконы.

Синагоги и разноцветные дома

На старых улочках Балата рассмотрим многочисленные граффити и дойдём до цветных лестниц, на которых любят снимать турецкие сериалы. Прогуливаясь среди разноцветных домов, окажемся в районе с целым собранием синагог — я расскажу о живших здесь иудеях и уважении, которым они пользовались у османских султанов. Вы увидите россыпь аукционных магазинчиков и старинных домов с необычной отделкой. Минуя их, мы выйдем на набережную Золотого Рога, где посетим Болгарскую церковь, корпус которой сделан из железа.

Организационные детали