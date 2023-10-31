Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Вы увидите колоритные дома, лестницы из сериалов и стильные кафе, древние римские строения и церкви с уникальными реликвиями. Даже если вы не в первый раз в Стамбуле, со мной он покажется вам совершенно другим.
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Описание
Что вас ожидает
Восточный колорит и кофе
Начнём прогулку в самой оживлённой части Ликоса — на Египетском рынке. Вы окунётесь в атмосферу изобилия и суеты восточных лавок, предлагающих товары на любой вкус — от ароматных масел, сладостей и специй до разнообразных сувениров. Мы заглянем в Чайный дом со старинной жаровней для обжарки кофейных зёрен и после чашки крепкого напитка отправимся к мечети Рустема-Паши — одной из самых впечатляющих в Стамбуле, с отделкой из голубой керамики 16 века. А затем на трамвае поедем вдоль Золотого Рога в районы Фенер и Балат, чьи улицы когда-то населяли богатые римляне и иудеи.
Христианские святыни
Пройдём мимо старой табачной фабрики и крепостных ворот, через которые в 15 веке османы прорвались в Константинополь. Зайдём в православный собор Св. Георгия, где хранятся мощи святых и колонна бичевания Иисуса Христа. Осмотрим снаружи Римский лицей, построенный в виде сказочного замка из дорогого французского кирпича. Заглянем в древнюю обитель — церковь Марии Монгольской, где хранятся уникальные византийские иконы.
Синагоги и разноцветные дома
На старых улочках Балата рассмотрим многочисленные граффити и дойдём до цветных лестниц, на которых любят снимать турецкие сериалы. Прогуливаясь среди разноцветных домов, окажемся в районе с целым собранием синагог — я расскажу о живших здесь иудеях и уважении, которым они пользовались у османских султанов. Вы увидите россыпь аукционных магазинчиков и старинных домов с необычной отделкой. Минуя их, мы выйдем на набережную Золотого Рога, где посетим Болгарскую церковь, корпус которой сделан из железа.
Организационные детали
- Для посещения мечети женщинам необходим платок
- Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — $1–1,5 за поездку
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Эминёню
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.