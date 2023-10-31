Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат

Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города

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Я приглашаю вас познакомиться с древним Ликосом, а затем прогуляться по старым улочкам Фенера и Балата, украшенным яркими граффити и цветными зонтиками.

Вы увидите колоритные дома, лестницы из сериалов и стильные кафе, древние римские строения и церкви с уникальными реликвиями. Даже если вы не в первый раз в Стамбуле, со мной он покажется вам совершенно другим.
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Ближайшие даты:
31
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ноя
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Описание

Что вас ожидает

Восточный колорит и кофе

Начнём прогулку в самой оживлённой части Ликоса — на Египетском рынке. Вы окунётесь в атмосферу изобилия и суеты восточных лавок, предлагающих товары на любой вкус — от ароматных масел, сладостей и специй до разнообразных сувениров. Мы заглянем в Чайный дом со старинной жаровней для обжарки кофейных зёрен и после чашки крепкого напитка отправимся к мечети Рустема-Паши — одной из самых впечатляющих в Стамбуле, с отделкой из голубой керамики 16 века. А затем на трамвае поедем вдоль Золотого Рога в районы Фенер и Балат, чьи улицы когда-то населяли богатые римляне и иудеи.

Христианские святыни

Пройдём мимо старой табачной фабрики и крепостных ворот, через которые в 15 веке османы прорвались в Константинополь. Зайдём в православный собор Св. Георгия, где хранятся мощи святых и колонна бичевания Иисуса Христа. Осмотрим снаружи Римский лицей, построенный в виде сказочного замка из дорогого французского кирпича. Заглянем в древнюю обитель — церковь Марии Монгольской, где хранятся уникальные византийские иконы.

Синагоги и разноцветные дома

На старых улочках Балата рассмотрим многочисленные граффити и дойдём до цветных лестниц, на которых любят снимать турецкие сериалы. Прогуливаясь среди разноцветных домов, окажемся в районе с целым собранием синагог — я расскажу о живших здесь иудеях и уважении, которым они пользовались у османских султанов. Вы увидите россыпь аукционных магазинчиков и старинных домов с необычной отделкой. Минуя их, мы выйдем на набережную Золотого Рога, где посетим Болгарскую церковь, корпус которой сделан из железа.

Организационные детали

  • Для посещения мечети женщинам необходим платок
  • Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — $1–1,5 за поездку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Популярные места
Мечети и Соборы
Улицы и переулки
Мечеть Рустема-паши

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