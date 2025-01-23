Величественная Голубая мечеть, монументальный собор Святой Софии, роскошный дворец Топкапы, загадочная цистерна Базилика, колоритный Гранд-базар: в одном маршруте мы собрали главные исторические памятники Стамбула, чтобы показать столицу во всём её великолепии. Это будет экскурсия только для вас, в комфортном темпе и с подробными рассказами гида.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Дворец Топкапы: вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.
- Собор Айя София: история этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.
- Голубая мечеть: её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид расскажет легенду об этой мечети и о конфликтах, возникших во время её создания.
- Цистерна Базилика: вы поразитесь колоссальным размером этого подземного водохранилища. Почувствуйте себя словно в затопленном загадочным дворце.
- Византийский ипподром: на главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декоративный золотом фонтан.
• Гранд-базар: гид покажет один из старинных рынков мира и расскажет богатую историю. Важная информация:
- По вторникам дворец Топ Капы закрыт.
- Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём без очереди.
- По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору.
- Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей.
Ежедневно по договорённости. <br>Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. По вторникам Дворец Топ Капы закрыт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топ Капы
- Цистерна Базилика
- Ипподром
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Гранд-базар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет во дворец Топ Капы - €50/чел.
- Билет в цистерну Базилика - €24/чел.
- Билет в собор Святой Софии - €25/чел.
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Площадь Султан Ахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. По вторникам Дворец Топ Капы закрыт.
Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. По вторникам Дворец Топ Капы закрыт.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём без очереди
- По вторникам дворец Топ Капы закрыт
- Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности в личной переписке
- Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 янв 2025
Экскурсия была очень информативная. Гид прекрасно провел экскурсию, дал очень много полезной информации. Очень понравилось.
А
Александр
8 янв 2025
Замечательная экскурсия от профессионального гида Али на группу 5 человек. Все самое интересное и плюс еще и рекомендации по шопингу
S
Sergey
7 янв 2025
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