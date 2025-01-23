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Величественная Голубая мечеть, монументальный собор Святой Софии, роскошный дворец Топкапы, загадочная цистерна Базилика, колоритный Гранд-базар: в одном маршруте мы собрали главные исторические памятники Стамбула, чтобы показать столицу во всём её великолепии. Это будет экскурсия только для вас, в комфортном темпе и с подробными рассказами гида.