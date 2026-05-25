комфортном микрике, довезли до пристани, там же потом и забрали.

Теперь по самому круизу. По обстановке, конечно, 5*. Мы переживали, что будет сарай, как в Китае, а оказался прям ресторан. На посадке на столиках уже стояли турецкие закуски (не оценили, мы такое вообще не любим) и вода. Далее нам предложили напитки (у нас были алко включены, но официант, скажем честно, к нам прибегал намного реже, чем к туристам, кто платил наличкой), я брала вино (ну вообще так себе), джин и тоник (тоника значительно больше), ракию (разбавлена нещадно). Из горячего был выбор форель, мясные котлетки и курица. На гарнир рис и картошка. Пересолено и переперчено все((кроме риса, сын у меня хоть им наелся.

По программе шоу: живой музыки нет и не предвиделось. Часа полтора были танцы, и танцы с ножами, и танцы живота, короче ребята старались. Потом танцоры вышли и осталась дискотека 90-х))) Русские зажгли танцпол, турецкие женщины в паранже были в шоке. Орала музыка дурниной, спрятаться негде.

Никакого тура по Босфору по факту нет. Корабль катается от моста к мосту, в окна практически ничего не видно. Никакой стоянки под мостом нет.

Ну и с продолжительностью экскурсии обманули на час. Начало было обещано в 20:30, отошли, по факту, в 21:15. А в 23:15 уже причалили обратно к пристани.

Подводя итоги, экскурсию рекомендую молодежи, которой некуда деньги тратить, а поплясать хочется. Я для себя бы такую не забронировала, если бы знала все нюансы.