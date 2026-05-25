Мои заказы

Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой (всё включено)

Живая музыка, танцы, турецкая кухня и сказочные панорамы Стамбула с воды
Отправьтесь в романтический круиз на теплоходе с панорамами двух континентов! Вы увидите освещённые дворцы, старинные мечети, Галатскую башню и исторические улочки города. А в финале пройдёте под Босфорским мостом и загадаете желание. На борту для вас — музыка, танцы и ужин, который уже включён в стоимость.
4
2 отзыва
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой (всё включено)
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой (всё включено)
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой (всё включено)

Описание экскурсии

Сбор и посадка

Трансфер из отеля, встреча на причале, короткий инструктаж.

Выход в Босфор и панорамы Стамбула

Дворцы, мечети, Галатская башня, исторические кварталы в свете вечерних огней. Напитки на борту, идеальное время для фото.

Ужин на борту

Турецкая кухня: закуски, горячее, десерты и безалкогольные напитки (алкоголь — при выборе соответствующего пакета).

Национальное шоу

Танцы, живая музыка — праздничная атмосфера на палубе.

Под Босфорским мостом

Кульминация — проход под символом Стамбула. Место, чтобы загадать желания на фоне огней. После — трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: круиз с шоу-программой, ужин, безалкогольные напитки, алкогольные напитки (если выбран соответствующий пакет), трансфер, страховка
  • Модель судна, состав меню и детали развлекательной программы могут варьироваться
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
З
Экскурсия на яхте по вечернему Босфору прошла отлично. Нам все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
С
Поскольку мой отзыв на эту экскурсию будет первым, я распишу всё подробно.
Изначально нам выезд из отеля был назначен на 1945. Потом изменили на 19 часов, предварительно заранее предупредили. Забрали на
читать дальшеуменьшить

комфортном микрике, довезли до пристани, там же потом и забрали.
Теперь по самому круизу. По обстановке, конечно, 5*. Мы переживали, что будет сарай, как в Китае, а оказался прям ресторан. На посадке на столиках уже стояли турецкие закуски (не оценили, мы такое вообще не любим) и вода. Далее нам предложили напитки (у нас были алко включены, но официант, скажем честно, к нам прибегал намного реже, чем к туристам, кто платил наличкой), я брала вино (ну вообще так себе), джин и тоник (тоника значительно больше), ракию (разбавлена нещадно). Из горячего был выбор форель, мясные котлетки и курица. На гарнир рис и картошка. Пересолено и переперчено все((кроме риса, сын у меня хоть им наелся.
По программе шоу: живой музыки нет и не предвиделось. Часа полтора были танцы, и танцы с ножами, и танцы живота, короче ребята старались. Потом танцоры вышли и осталась дискотека 90-х))) Русские зажгли танцпол, турецкие женщины в паранже были в шоке. Орала музыка дурниной, спрятаться негде.
Никакого тура по Босфору по факту нет. Корабль катается от моста к мосту, в окна практически ничего не видно. Никакой стоянки под мостом нет.
Ну и с продолжительностью экскурсии обманули на час. Начало было обещано в 20:30, отошли, по факту, в 21:15. А в 23:15 уже причалили обратно к пристани.
Подводя итоги, экскурсию рекомендую молодежи, которой некуда деньги тратить, а поплясать хочется. Я для себя бы такую не забронировала, если бы знала все нюансы.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой (всё включено)»

Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
-
13%
3 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула
Провести вечер среди огней Стамбула, музыки и восточной атмосферы
Начало: Порт Galataport İstanbul / Karaköy, рядом с теплох...
Расписание: ежедневно в 19:15
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:15
€34€39 за человека
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
521 отзыв
Групповая
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€39 за человека
Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой
На яхте
На яхте по Босфору
3.5 часа
11 отзывов
Групповая
Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой
Полюбоваться городом контрастов с воды и почувствовать себя героем восточной сказки
Начало: В холле вашего отеля (только туристические районы)
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:30, в пятницу в 19:30 и 19:45
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€50 за человека
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
70 отзывов
Групповая
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу
Откройте для себя ночной Стамбул на круизе по Босфору. Ужин, живая музыка и танцы создадут незабываемую атмосферу восточной сказки
Начало: На станции «Кабаташ»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€34 за человека