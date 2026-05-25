Отправьтесь в романтический круиз на теплоходе с панорамами двух континентов! Вы увидите освещённые дворцы, старинные мечети, Галатскую башню и исторические улочки города. А в финале пройдёте под Босфорским мостом и загадаете желание. На борту для вас — музыка, танцы и ужин, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии
Сбор и посадка
Трансфер из отеля, встреча на причале, короткий инструктаж.
Выход в Босфор и панорамы Стамбула
Дворцы, мечети, Галатская башня, исторические кварталы в свете вечерних огней. Напитки на борту, идеальное время для фото.
Ужин на борту
Турецкая кухня: закуски, горячее, десерты и безалкогольные напитки (алкоголь — при выборе соответствующего пакета).
Национальное шоу
Танцы, живая музыка — праздничная атмосфера на палубе.
Под Босфорским мостом
Кульминация — проход под символом Стамбула. Место, чтобы загадать желания на фоне огней. После — трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: круиз с шоу-программой, ужин, безалкогольные напитки, алкогольные напитки (если выбран соответствующий пакет), трансфер, страховка
- Модель судна, состав меню и детали развлекательной программы могут варьироваться
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Экскурсия на яхте по вечернему Босфору прошла отлично. Нам все понравилось
С
Поскольку мой отзыв на эту экскурсию будет первым, я распишу всё подробно.
Изначально нам выезд из отеля был назначен на 1945. Потом изменили на 19 часов, предварительно заранее предупредили. Забрали на
