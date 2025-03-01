Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века

Погрузитесь в атмосферу старинного Стамбула с его уникальной архитектурой и культурой, вдали от шума и суеты мегаполиса
Уникальная экскурсия по Кузгунджуку перенесет вас в Стамбул 19 века.

Здесь сохранились резные домики и кружевные балконы, религиозные объекты и гастрономические традиции. Узнайте о веротерпимости района, где бок о бок живут представители разных культур. Посетите дом Ф. Листа, заведение, полюбившееся Мерил Стрип, и ресторан, где творились шедевры для Ататюрка. Насладитесь видами на Босфор и попробуйте блюда из органических продуктов в арт-кафе
4.97
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Старинная архитектура
  • 🌿 Уникальная атмосфера
  • 🍽 Гастрономические открытия
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Арт-кафе и органика
  • 🌉 Виды на Босфор
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Мечеть Михримах-султан
  • Православные храмы
  • Синагоги
  • Мечети

Описание экскурсии

Старинная атмосфера другого Стамбула

Мы встретимся в европейской части города и на кораблике переправимся в азиатскую, где вы увидите Девичью башню и одно из самых знаменитых творений архитектора Синана, а также символ средневековой архитектуры столицы Османской империи — мечеть Михримах-султан. Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку. Из 40 административных частей мегаполиса именно в Ускюдаре притаился прелестный квартал, где вы встретитесь с нетуристическим, старинным и очень душевным Стамбулом. На прогулке по витиеватым улочкам с деревянными домами вы поймете, почему его так любят режиссеры (здесь сняли множество сериалов), и соберете недостающие пазлы в понимании многоликого стамбульского духа.

История одного из наиболее толерантных кварталов столицы

Я познакомлю вас с историей пригорода, возникшего еще в 15 веке. Вы услышите о вынужденном переселении евреев из Испании, их традициях, ставших неотъемлемой частью местной культуры, и мирной совместной жизни с греками, армянами и турками. А выстроенные практически бок о бок православные храмы, синагоги и мечети станут поводом разобраться в менталитете, формировавшихся веками ценностях и особых социальных отношениях, благодаря которым квартал обрел свою самобытность.

Детали их жизни Кузгунджука и атмосферные местечки

По пути вы узнаете, в какой вилле жил Ф. Лист и какой рыбный ресторанчик полюбила Мерил Стрип. Увидите улицы, где проходили съемки популярных фильмов, и место, где местный повар готовил кулинарные шедевры для президента Ататюрка. А также посетите районный огород Kuzguncuk Bostani, где жители могут выращивать овощи, арт-кафе, в котором сможете попробовать блюда из органических продуктов, и симпатичные кондитерские с ароматной выпечкой. Кроме того, в программе будет несколько мест, с которых открываются великолепные и малоизвестные виды на Босфор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы составят примерно 40 лир/человека с учётом дороги, кофе и выпечки.
  • Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — гулять будем много!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Ольга)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Ольга)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Ольга)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Ольга)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (DARIA)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (DARIA)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (DARIA)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (DARIA)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Оксана)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Анастасия)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Анастасия)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Анастасия)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Анастасия)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Антонина)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Лариса)Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века (Лариса)
Э
1 мар 2025
Хотим сказать большое спасибо Марии за замечательную экскурсию по Стамбулу! Видно, что она историк по образованию — рассказывает не просто интересные факты, а объясняет их, анализирует и связывает с событиями
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прошлого. Благодаря этому история оживает, становится понятной и увлекательной. Всё чётко, логично и с глубоким смыслом. Мы узнали много нового и увидели город совсем по-другому. Спасибо за этот ценный и увлекательный опыт!

И
19 янв 2025
Замечательная экскурсия! Очень красивый район Стамбула, есть реальный огород, где местные жители что-то выращивают. Будет очень интересно тем, кто в Стамбуле не первый раз или устал от стандартных маршрутов. Но
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главное - это великолепный гид Мария! Энциклопедические познания, хорошее знание местной жизни, поскольку давно живет в Турции, рассказала нам массу интересного и об истории, и о современности! Еще и прислала после экскурсии ссылки на фильмы по теме. Очень обаятельный человек! Всем рекомендую экскурсии с Марией!

Ольга
23 июн 2024
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас, приедем ещё! Мария нашла общий язык с каждым из нас, нашла интересные уголки для каждого, наполнив экскурсию массой интересных деталей, милых мелочей вроде остановок на кофе и т. д.
Мария, спасибо что открыли для нас так много нового и интересного)
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,
Д
17 июн 2024
Хотим выразить благодарность Марие за потрясающую прогулку по районам Стамбула в июне 2024 года!
Именно с данной экскурсии началось наше знакомство с азиатской частью города! Было очень приятно, что Мария встретила
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нас на европейской стороне недалеко от нашего отеля и сопроводила до места начала экскурсии, также Мария дала много полезной информации о том, как добраться обратно, какие места лучше еще посетить, где попробовать местную кухню (во всех рекомендованных местах было очень вкусно). Благодаря Марие мы открыли для себя Стамбул с абсолютно другой стороны, увидели его самые лучшие стороны. Мария рассказала множество познавательных и интересных фактов о прошлом и настоящем Стамбула, познакомила с жизнью города изнутри!
Обширная экскурсия пролетела незаметно, и даже после окончания экскурсии нам еще долгое время не хотелось расставаться с Марией, так как нашлось много замечательных тем для обсуждения! Мария доступно рассказывает исторические аспекты, и органично совмещает их с фактами о городе и его жителях! При следующем визите в Стамбул будем надеяться на новую встречу с Марией, чтобы насладиться новой экскурсионной программой, полной положительных эмоций и потрясающих мест!

Мария
24 фев 2024
Прекрасная, очень атмосферная, неторопливая и душевная прогулка с Марией стала особенной изюминкой в нашем путешествии в Стамбул. Мария показала нам совершенно другой Стамбул, рассказала много уникальных историй, обратила наше внимание
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на тонкие моменты, дав нам почувствовать себя частью этого уютного колорита. Мой любознательный муж задал Марии миллион своих вопросов, и на каждый получил развернутый ответ. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и Марию, как интереснейшего компаньона для глубокого, вдумчивого созерцания разных граней нетуристического Стамбула.

М
25 дек 2023
Отличная прогулка по азиатской части города! Очень познавательно. Увидели много нового и интересного. Мария-замечательный и эрудированный рассказчик. Нам все понравилось
D
30 авг 2023
мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям, жизнелюбию, искренности, а также умению обратить внимание на самые важные детали истории и пространства
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местности, поддерживать баланс приятной нагрузки и отдыха, чувствовать состояние путешественников!
Отдельно хочется сказать о том, что все гастрономические открытия, сделанные по рекомендации Марии, на нас произвели неизгладимое впечатление - мясо, кофе, йогурт, лимонад, булочки, шоколад - ммм!)
Очень рекомендую данную экскурсию в сопровождении Марии!

мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,
О
24 апр 2023
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям день, прогулялись по всем местам экскурсии «Огород Кузгунджук Бостани — путешествие в Стамбул 19
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века». Гид это не только человек, рассказывающий про историю города, улочек, обитателей и обладающий багажом знаний, но это, в моем понимании, ещё и человек, который умеет позаботиться о путешественнике. Все эти качества есть у Марии. На мой взгляд, она удивительный гид, так как в ней (в отличие от некоторых других гидов!) сочетается: острый ум, обширные знания в области истории и других науках, широкий кругозор, постоянно узнает и учится новому, на любую тему было интересно пообщаться, умение увлекательно (а не сухими фразами и фактами) донести информацию, рассказать историю района и города, она умеет слышать и слушать собеседника, любит людей, а это важнее всего, на мой взгляд, в работе гида 😊 высокий уровень эмпатии, внимательное отношение к пожеланиям клиента и умение их услышать. От всей души еще раз благодарю Марию за увлекательное путешествие в Уськюдар и Кузгунджук, прогулку по набережной, красивые, с душой сделанные фото!! (поверьте, не каждый умеет красиво сфотографировать), за помощь в покупках сладостей и мыла. В заботливой компании Марии я (а это особенно важно, когда ты впервые приезжаешь в незнакомый город и когда ты не мужчина)) я чувствовала себя в уюте, психологическом комфорте, безопасности и ауре душевной теплоты. Добрый, умнейший и интеллигентный гид, собеседник и человек – Мария 😊 Надеюсь, что вернусь в Стамбул когда-нибудь снова и по возвращению теперь экскурсии хотела бы заказывать только у Марии и желаю ей как можно больше замечательных туристов и чтобы туристы выбирали именно её в гиды!!

Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениямДушевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
A
10 апр 2023
Огромное спасибо Марии за проведенное время!
Гигантское количество интересной информации, погружение в историю Стамбула было очень приятным.
Время пролетело крайне незаметно)
Вдобавок очень емко рассказала об идеях для самостоятельного изучения города, чем мы воспользовались в последующие дни.
Еще раз огромное спасибо!
Анастасия
10 мар 2023
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы никогда не добрались до этих мест. Также во время экскурсии Мария порекомендовала стоящие для посещения места.
Рекомендую данный маршрут, изумительно красиво.
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы быОчень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы быОчень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы быОчень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы
Полина
6 фев 2023
Мария, не устаю Вами восхищаться! Спасибо огромное за восхитительные выходные! Фантастический рассказчик, всё было очень легко, при этом насыщенно и информативно! Без Вас мы бы не увидели город изнутри!
Мария провела
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нас по красивейшим улочкам, напоила вкусным чаем с очень вкусными сладостями, мы отведали вкуснейший стритфуд, выпили кофе по-турецки. Мы услышали множество легенд, исторических фактов и проучили ответы на все вопросы, которые задавали! Наслаждение получили не только наши уши, но и были неоднократно порадованы наши вкусовые рецепторы! Мария прекрасный человек, с ней было легко, комфортно и очень душевно. Мы провели 2 дня в компании с Марией и однозначно только благодаря ей состоялось наше приключение!
Мария, спасибо! Ваши гости «с хвостиком»!

С
23 янв 2023
Благодарим Марию за проведение чудесной экскурсии в азиатской части Стамбула в день юбилея мужа! Мария очень хорошо знает историю, поддерживает разговор на любые темы. Не перегружает информацией, вовремя переключает внимание.
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Это давало возможность как нам, взрослым, так и двенадцатилетней дочери, перезагружаться и слушать дальше. Если бы не экскурсия, возможно, и не выбрались бы в эту часть города, не увидели такие интересные и красивые локации. Я также благодарна нашему экскурсоводу за информационную поддержку в последующие дни пребывания в прекрасном Стамбуле. Всех благ Вам, Мария от нас. С уважением, Светлана, Валерий, Екатерина.

А
25 авг 2022
спасибо за отличную прогулку.
Мария отличный собеседник, все прошло легко, познавательно, с юмором.
Е
11 мая 2022
Вместе с мужем мы посетили прекрасную экскурсию, которую нам провела Мария. Мы в Стамбуле шестой раз и было желание познакомиться с Новым, неизведанным для нас районом. Экскурсия прошла Интересно, познавательно,
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легко. Но вместе с тем, Мария дала нам огромный объём информации об истории нашего любимого города и о том, чем живет Стамбул в настоящее время. Мария прекрасный рассказчик с глубокими знаниями и лёгкий в общении, интересный человек. По рекомендации Марии посетили несколько вкусных мест, которые при самостоятельной прогулке мы могли бы и не обнаружить. Нам так понравился этот район, что на следующий день мы вернулись в понравившиеся место на завтрак. Вообщем смело можем рекомендовать эту экскурсию и Марию, как прекрасного экскурсовода.

Антонина
31 янв 2022
Сегодня у нашей семьи произошло увлекательное путешествие в один из исторических районов Стамбула - Кузгунджук. Благодаря нашему прекрасному гиду Марии мы увидели еще одну сторону города, не вычурный и парадный,
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а самобытный и веротерпимый. Именно здесь армянская церковь соседствует с мечетью, а за углом находится синагога. Мария поведала нам о истории создания и заселения данного района, рассказала о укладе жизни и традициях местных жителей. Улицы Кузгунджука идеально подходят для воссоздания предыдущих эпох. Они создают естественный фон, практически не требующий дополнительных декораций. Хочется поблагодарить Марию за великолепную экскурсию и советы по дальнейшему отдыху. А будущим экскурсантам советуем задержаться после прогулки с Марией в этом районе. Здесь прекрасные рестораны и кондитерские)))

Сегодня у нашей семьи произошло увлекательное путешествие в один из исторических районов Стамбула - Кузгунджук. Благодаря

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